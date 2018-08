Címlap » Hírek » Új színekben a legendás Gretsch dobok Új színekben a legendás Gretsch dobok Az ikonikus dobmárka bemutatta Nitron borítású, új színekben elérhető Catalina Club, Renown és Gretsch Energy sorozatú dob szettjeit.



A fennállásának 135. évfordulóját ünneplő Gretsch Drums bejelentette, hogy számos kedvező árú dob sorozatát strapabíró Nitron borítással hozza forgalomba. A Gretsch Catalina Club négydarabos jazz konfiguráció most elérhető Blue Satin Flame színben, a Gretsch Renown sorozat Turquoise Sparkle és Copper Sparkle színekben, a Gretsch Energy szettek pedig Ruby Sparkle színben is kaphatók lesznek. Gretsch Catalina Club Blue Satin Flame A Gretsch Catalina Club most már a szemet gyönyörködtető Blue Satin Flame színben is kapható. Ez a szett már eddig is rendkívül népszerű volt, a legtökéletesebb dobcucc olyan dobosok számára, akik kisebb méretű, de fantasztikus hangú, profiknak szánt dobra vágynak. A Catalina Club négydarabos szettje a 14”-os lábdob köré épül, ami meleg, erőteljes, vintage hangot produkál. A Catalina Club hardrver komponensei, a mahagóni testek, a csökkentett súlyú tam-felfüggesztések, a T szárnyas csavarok, a klasszikus 30 fokos dobtest peremek, mind a 135 év örökségét idézik.

Gretsch Renown Turquoise Sparkle Az egyik legsokoldalúbb dob szett, a Gretsch Renown most két teljesen új színben is elérhető, ezek a Turquoise Sparkle és a Copper Sparkle. A Renown klasszikus 7 rétegű juharfa testtel dicsekedhet, és dobtest perem a Gretsch-től megszokott hagyományos 30 fokos, és ugyanazt a dobos-barát „302” kávát láthatjuk rajta, ami a Gretsch's Brooklyn és Broadkaster sorozatokon is megtalálható. Gretsch Renown Copper Sparkle A „játék-kész” Gretsch Energy is elérhető a csillogó, látványos Ruby Sparkle színben. Ez a szett mindent tartalmaz, ami játékra inspirálhatja a dobosokat: lábgép, lábcin állvány, pergődob, cintányér állványok, és Zildjian Planet Z cintányér készlet.* A korpuszok hétrétegű nyárfából készültek, 30 fokos dobtest peremmel, 1,6 mm vastag tripla peremes kávákkal és Remo bőrökkel felszerelve. *A cintányér készletet csak az USA-ban forgalmazott dob szettek tartalmazzák.

Gretsch Energy Ruby Sparkle A Gretsch márkáról: Az 1883-ban New York-ban alapított Gretsch Drums egy legendás amerikai dobmárka, aminek gyártása Dél-Karolinában, Ridgelandben kezdődött. 2015-től a kaliforniai Drum Workshop (DW Drums) megszerezte a Gretsch dobok fejlesztésének, gyártásának és forgalmazásának jogát. Ugyanakkor a cég még mindig a Gretsch család tulajdonában van és a ridgelandi gyár most is működik, a Gretsch Custom & Signature sorozatú dobok a mai napig ott készülnek. Csak néhány dobos, aki Gretsch dobon játszott: Phil Collins, Charlie Watts, Vinnie Colaiuta, Tony Williams, Elvin Jones. Az egyik legtehetségesebb magyar dobos, Borlai Gergő is Gretsch dobon játszik, és 2014 óta a Gretsch nemzetközi endorsere. Ha többet akarsz tudni a Gretsch dobokról, látogass el ide: http://www.gretschdrums.com/