Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Új Starclassic Performer pergődobok a Tamától Új Starclassic Performer pergődobok a Tamától Januárban írtunk az új hibrid juhar/nyír Starclassic Performer dobszettekről és már akkor megemlítettük, hogy az új összeállításokhoz különböző pergők külön is rendelhetők. Most az új Starclassic Performer pergődobokat szeretnénk megismertetni olvasóinkkal. Az új Starclassic Performer sorozatú doboknál a Tama ötvözte a két leggyakoribb hangszerfát, amit a dobgyártásban használnak, vagyis a juharfát és a nyírfát. Az újonnan fejlesztett hibrid testek a juharfa meleg hangzását ötvözik a nyírfa tiszta, ütős megszólalásával. Az új pergők teste is az újonnan fejlesztetett hibrid juharfa/nyírfa kombinációból készült, és ez ugyanolyan kifejező hangzást eredményez, mint a tamok és lábdobok esetében. Ezek a pergődobok 6 mm vastag, hatrétegű – 4 réteg nyírfa között 2 belső réteg juharfa – hibrid anyagból készültek, és mind az ütőfelületen, mind az alsó részen tartós és ütős hangzású EVANS dob bőröket kapott. A Tama az elmúlt években is nagy hangsúlyt fektetett a Starclassic sorozatú dobtestek felületére, most a Starclassic Performer juhar/nyír pergődobok ugyanazokra a színekre lakkozott testtel érhetők el, mint a korábban bemutatott dobszettek. Ráadásul mind a négy színben kétféle, 14 x 5,5” és 14 x 6,5” méretű pergőt kínál a Tama.

Starclassic Performer Caramel Aurora •MBSS55-CAR •Méret: 14" x 5,5" •Faanyag: 6mm, 4 rétegű nyírfa + 2 rétegű juhrfa •Öntött 10 lyukú káva •Babák: Starclassic MSL-SCT •Sodronyfeszítők: MCS70A/MCS70B •Sodrony: 14"=MS20R14S •Felsőbőr: Evans G1 coated (bevont), alsóbőr Evans 300 •Magasfényű lakkozású test •Szín: Caramel Aurora •Származási hely: Kína •Nettó súly: 4,4 kg Ár: 107 000 Ft

Starclassic Performer Caramel Aurora •MBSS65-CAR •Méret: 14" x 6,5" •Faanyag: 6mm, 4 rétegű nyírfa + 2 rétegű juhrfa •Öntött 10 lyukú káva •Babák: Starclassic MSL-SCT •Sodronyfeszítők: MCS70A/MCS70B •Sodrony: 14"=MS20R14S •Felsőbőr: Evans G1 coated (bevont), alsóbőr Evans 300 •Magasfényű lakkozású test •Szín: Caramel Aurora •Származási hely: Kína •Nettó súly: 4,6 kg Ár: 111 000 Ft Starclassic Performer Piano Black Tulajdonképpen ez a pergő – a sorozat többi modelljéhez hasonlóan – ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint az előbbiekben ismertetett Starclassic Performer Caramel Aurora pergődob. Ezért csak a legfontosabb jellemzőket, soroljuk fel, melyeknél a méret függvényében változnak adatok. •MBSS55-PBK •Méret: 14" x 5,5" •Szín: Piano Black •Nettó súly: 4,4 kg Ár: 107 000 Ft



Starclassic Performer Piano Black

•MBSS65-PBK •Méret: 14" x 6,5" •Szín: Piano Black •Nettó súly: 4,6 kg Ár: 111 000 Ft

Starclassic Performer Molten Steel Blue Burst

•MBSS55-MSL •Méret: 14" x 5,5" •Szín: Molten Steel Blue Burst •Nettó súly: 4,4 kg Ár: 107 000 Ft

Starclassic Performer Molten Steel Blue Burst

•MBSS65-MSL •Méret: 14" x 6,5" •Szín: Molten Steel Blue Burst •Nettó súly: 4,6 kg Ár: 111 000 Ft

Starclassic Performer Dark Cherry Fade

•MBSS55-DCF •Méret: 14" x 5,5" •Szín: Dark Cherry Fade •Nettó súly: 4,4 kg Ár: 107 000 Ft Starclassic Performer Dark Cherry Fade

•MBSS65-DCF •Méret: 14" x 6,5" •Szín: Dark Cherry Fade •Nettó súly: 4,6 kg Ár: 110 000 Ft







A szerelvények mindegyik pergőn krómszínűek, a dobtest élek 45°-os lekerekítésének köszönhetően a bőrök rezgését szépen átveszi a test, és vastag, gazdag tónusú hangot kapunk. A TAMA Starclassic Performer pergő sorozata a Starclassic örökséget továbbfejlesztve egyedi TAMA megszólalást és játékélményt nyújt, ami tagadhatatlanul újradefiniálja a professzionális dobokokról alkotott elképzelésünket. A TAMA dobok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.