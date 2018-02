Címlap » Hírek » Új Omega Diatribe lemez és turné Új Omega Diatribe lemez és turné Április folyamán lát napvilágot az Omega Diatribe harmadik albuma, ami nemcsak idehaza, de gyakorlatilag világszerte bemutatásra kerül. A budapesti extrém groove metalban utazó Omega Diatribe várva várt harmadik lemeze, áprilisban lát napvilágot Trinity címmel, amit ezúttal a neves dán producerrel, Tue Madsennel készítettek el, akinek a nevéhez többek között olyan zenekarok lemezei fűződnek, mint a Meshuggah, Sucicide Silence, Sick Of It All, Ektomorf...stb. A korong az ukrán Metal Scrap kiadó szárnyai alatt lát napvilágot az alábbi helyeken: Magyarország/Ukrajna: április 1. Európa/Anglia: április 13. Japán: április 13. Észak és Dél-Amerika: április 20. Ennek apropójából a zenekar egy 12 állomásos országos turnéval örvendezteti meg a nagyérdeműt a fesztiválszezonig bezárólag. A nyár folyamán pedig valamennyi fesztiválon is tiszteletüket teszik!



Csípd el a zenekart valamennyi állomáson: 02.24 - Budapest | Lurdy Ház 03.17 - Debrecen | Roncsbár 03.24 - Veszprém | Szigony Club* 04.06 - Budapest | Dürer Kert - Lemezbemutató!* 04.07 - Pécs | Est Café* 04.13 - Békéscsaba | Narancs Rock Café 04.14 - Szeged | Gin Tonic Club 04.20 - Nyíregyháza | Holywood Rock Club 04.21 - Miskolc | Corner Stage 05.04 - Győr | Dongó Club 05.05 - Dunaszerdahely | Soul Hunter Music Club 06.08 - Székesfehérvár | Nyolcas Műhely *A Cadaveres zenekarral karöltve! Alább pedig két ízelítő dalt hallhatsz az új lemezről. Divine Of Nature https://www.youtube.com/watch?v=pMk8WBXhKiM Kövesd a bandát a világhálón!



