Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Új modellek a Yamaha CSF1M akusztikus sorozatában Új modellek a Yamaha CSF1M akusztikus sorozatában A Yamaha a kompakt CSF1M sorozatában saját parlor dizájnját preferálja, ami kissé szélesebb testet jelent, hogy a hangszer hangzása minél inkább közelítsen egy teljes méretű gitáréhoz.

Akár felsőkategóriás dreadnought testű, akár megfizethető árú „utazó” gitárról van szó, a Yamaha kínálatában mindig tudunk megfelelő hangszert találni. A CSF sorozat elérhető árú, parlor fazonú elektroakusztikus gitárokból áll, melyek kompakt méretük mellett arról is nevezetesek, hogy speciális, kimélyített (szkallopált) X alakú tetőmerevítést kaptak, ami erőteljesebb mély hangokat eredményez és megnöveli a tömör sitka fenyő top rezonancia képességét.





A Yamaha saját parlor dizájnját preferálja, ami kissé szélesebb testet jelent, hogy a hangszer hangzása minél inkább közelítsen egy teljes méretű gitáréhoz. A rövidebb, 600 mm-es skálahossz kedvez a kezdőknek, de azoknak is, akik egy kisebb méretű, kényelmes játékot kínáló gitárra vágynak. Ahogy említettük a tetőlap tömör sitka fenyőből készült, míg a hátlap és a káva anyaga mahagónifa. A nyak anyagát nato fa (távol-keleti, a mahagónihoz hasonló faanyag) adja, a fogólap és a húrláb rózsafából készült. A nyak szélessége a műanyag felső nyeregnél mindössze 43 mm, a fogólap 20 érintőnek ad helyet.

Amikor kezünkbe veszünk egy Yamaha CSF1M gitárt, először fel sem tűnik, hogy egy elektronikával felszerelt gitárról van szó, pedig passzív SRT Zero-Impact piezo hangszedő továbbítja húronként a gitár hangját. Lévén, hogy előerősítő nem tartozik az elektronikához, hangszínt, hangerőt az erősítőn tudunk állítani.

A Yamaha CSF1M gitárok májustól már négyféle színben kaphatók, ezek a Tobacco Sunburst, Vintage Natural, Translucent Black és Crimson Red Burst, melyből az utóbbi kettő újdonság. A fényes lakkozású gitár megjelenését a fekete-fehér testszegélyezés és a hanglyuk körüli gyöngyház+fekete berakás teszi teljessé. A gitárt a gyártó Elixir NANOWEB 80/20 Bronze Light (.012, .016, .024, .035, .045, .056) húrokkal forgalmazza és egy professzionális puha tokot is kapunk hozzá. Árak és további részletek a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Új Yamaha gitárhevederek Made by RightOn!

És ha már a Yamaha gitárokról és újdonságokról esett szó, bemutatjuk a legújabb, rendkívül széles választékot és kivételes minőséget nyújtó Yamaha gitárhevedereket, amelyek között van akusztikus gitárhoz optimalizált modell, különböző kiegészítőkkel, és elektromos gitárhoz, valamint basszusgitárhoz ajánlott kényelmes és esztétikus heveder. A gitárpántokat gyártó RightOn! cég története 1973-ban kezdődött Juan Gil és Rosa Carrión családi vállalkozásával – egy pár, akik kézzel készített bőrárukkal foglalkoznak, és a divatvilág fontos márkáinak beszállítói lettek, de gyártói számos légitársaság és a spanyol nemzeti biztonsági erők uniformisainak is. Gitár hevederekből kínálnak VEGAN, azaz környezetbarát termékeket, melyek 100%-ban mentesek állati eredetű összetevőktől és a legjobb szintetikus nyersanyagok, szövetek és természetes rostok felhasználásával készülnek. Ide tartoznak a 60 mm széles RACE gitár- és basszusgitár hevederek, melyek fekete, barna, fekete-elefántcsont, vörös és kékeszöld színekben készülnek. Stílusukban ezek illenek a legjobban a Yamaha Revstar gitárokhoz. A 70 mm széles BACKBEAT hevederek (fekete, barna, nyersfa színben), melyek növényi anyagokkal cserzett valódi bőrből készültek, és elektromos gitárhoz, valamint basszushoz ajánlják. A 60 mm széles STARDUST gitárhevederek arany- és ezüstszínben elérhetők, és a tökéletes kényelem érdekében a pántok kitöméséhez csak a legjobb minőségű latex került felhasználásra. Létezik még 80 mm széles SMOOTH basszusgitár heveder is, prémium minőségű, öregített, valódi bőrből, barna színben. Mindegyik hevederen egy vagy két pengetőtartót is kialakítottak, és a R.A.S állítórendszernek köszönhetően ezek a pántok a piacon elérhető legnagyobb beállítási távolsággal rendelkeznek.

Akusztikus gitárhoz olyan kiegészítőket is gyártanak mind pl. a jack kimenetre csatlakoztatható, bőrből készült straplink, vagyis hevedertoldó, ami azért ügyes megoldás, mert vékonyabb mint egy heveder, így használatával elkerülhető, hogy a gitárszíj mozgása esetleg kirántsa a jackdugót, és a robosztus fém része biztosabban tartja a gitárhevedert, mint a jackaljzatból kialakított tartó. Szintén akusztikus gitárhoz készül egy másfajta straplink, egy bőrből készült apró kiegészítő pánt, ami azokon a gitárokon lehet nagyon hasznos, melyeket a test és nyak találkozásánál nem láttak el hevedertartóval. Ezt a kis szíjat a gitár fejére rögzítve a szíjon található tüskéhez csatlakoztathatjuk a heveder felső részét. Árak és további részletek a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó