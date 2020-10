Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Új modellek a Meinl Byzance Foundry Reserve családban Új modellek a Meinl Byzance Foundry Reserve családban A Meinl Cymbals szeptember utolsó napján jelentette be, hogy Byzance Foundry Reserve cintányércsaládját öt új modellel bővíti. A Byzance Foundry Reserve sorozat modelljei a cég törökországi Byzance Cymbal műhelyében készülnek. Ezek a cintányérok még azokat az időket idézik, amikor minden cintányér kézzel készült. A tányérok jól láthatóan magukon hordozzák a kézzel kalapált kidolgozás utánozhatatlan jeleit, megjelenésük művészeti alkotásnak is beillik, és azt a kivételesen gazdag hangzást nyújtják, ami a török cintányérkovácsok aprólékos munkája nyomán jöhetett létre. A kalapált minta és a mindkét oldali kézi esztergálás száraz, tiszta megszólalást, telített, erőteljes hangzást eredményeznek. A kézi megmunkálás nagy idő- és költségigénye miatt, ezek a cintányérok egyedi darabokként, csak kis mennyiségben készülnek. Az eddigi kínálatot most a Meinl nagyobb méretű lábcinnel, nagyobb méretű beütő cinekkel és nagyobb méretű kísérő tányérokkal bővíti. A nagyobb tányérok megjelenésére részben a dobosok kérésére, részben az egész világon tapasztalható trend nyomán került sor. Akárcsak a korábbi Byzance Foundry Reserve modellek, ezek a tányérok is szemet gyönyörködtetőek, és megnövelt méretükkel különleges hangzásokat tudnak. Mindegyik cintányér speciálisan tervezett külön dobozba kerül, és kapunk hozzá egy pár Meinl Stick & Brush Standard 5A dobverőt, valamint egy pár speciális 100%-os pamut cintányér kesztyűt. Ezek a tányérok nincsenek lakkozva, ami azt jelenti, hogy az idő múlásával természetes módon öregednek. Ha azonban tisztán és ujjlenyomat mentesen akarjuk tartani a cineket, akkor hasznunkra lesz a kesztyű a cintányérok kezelésénél. A dobozokban még egy eredetiséget igazoló bizonyítvány, valamint egy levél található Mr. Reinhold Meinl-től, erről a speciális cintányér sorozatról.

16" HiHat - B16FRH Rendkívül széles hangspektrumú, egyedileg gyártott kis szériás lábcin, amely egy vékonyabb felső és egy közepesen vastag alsó tányérból áll. A jól kiegyenlített, kézzel kalapált tányérok B20 bronz ötvözetből készültek, a lecsengésük rövid, hangzásuk komplex, közepesen sötétnek mondható. A 16 inches Byzance Foundry Reserve lábcin ideális jazz, fusion, funk és R&B műfajokhoz. A lábcin hazai ára 234 000 Ft.

19" Crash - B19FRC

Szintén B20 bronz ötvözetből készült egyedileg gyártott kis szériás modell, felülete kézzel esztergált és kézzel kalapált, súlya közepes. Méretéhez képest közepesen sötét hangú, beütőként gyors lecsengésű, de használható kísérő tányérként is. Az extra kalapált játszófelület olyan száraz, kissé nyers, sötét és komplex hangzást nyújt, amihez hasonló eddig nem volt a Byzance Foundry Reserve szériában. Egyaránt jól használható a jazz, fusion, funk és R&B műfajokban, hazai ára 150 000 Ft. 20" Crash - B20FRC

Kis szériás, egyedi, kézzel gyártott széles hangspektrumú cintányér. Száraz attack és konkrét tiszta verőhang jellemzi, melyet meleg, sötét, rövid lecsengés egészít ki. A tányér anyagát B20 bronzötvözet adja, aminek a felületét kézzel esztergálták, majd kézzel kalapálták. Mind beütőnek, mind kísérő tányérnak alkalmas, egyéb jellemzői megegyeznek a 19”-os modellével. Hazai ára: 167 000 Ft. 24" Ride - B24FRR

Ez a közepesen vékony, és a kézi megmunkálás jellemzőit magánhordozó sokoldalú Meinl Byzance Foundry Reserve kísérő tányér a tradicionális jazz sötét tónusait hozza talán a legszebben. Kisebb hangerőnél száraz, határozott attack-et produkál, ami könnyedén tudja az egész zenekart előre vinni. Jobban megütve a konkrét tiszta verőhang mellett más árnyalatok is megjelennek, az a fajta sötét wash hangzás, amit minden stílusban egyre inkább kedvelnek a modern dobosok. A B20 bronzötvözetből készült, kézzel esztergált és kézzel kalapált felület kivételes hangzásának megvan az ára, ez a cintányér konkrétan 234 000 Ft-ba kerül. 24" Light Ride - B24FRLR

Sokoldalúan felhasználható Light Ride cintányér, melynek sötét wash hangzása rövid időn belül meglepően erős crash hangzásba fordul át. Az emellett is hallható világos attack-et széles frekvencia tartományú hangzás festi alá. Kis súlya miatt a mallettel való játékhoz is kiválóan alkalmas. Természetesen ez a tányér is B20 bronzötvözetből készült, kézi esztergálással és kalapálással. A 24" Light Ride hazai ára 234 000 Ft.

