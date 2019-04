Címlap » Tesztek » Gitár » Új Ibanez Mezzo SRMD200 Mezzo basszusok Új Ibanez Mezzo SRMD200 Mezzo basszusok Retró és modern vonások, rövidebb menzúra, fejlett elektronika és nagy színválaszték jellemzi az Ibanez SRMD200 Mezzo basszus sorozatát. Az Ibanez kibővítette a zászlóshajónak számító SR basszus sorozatát az SRMD200 Mezzo családdal, amivel már a Meinl Distribution januári éves bemutatóján találkoztunk. Most azonban egy kicsit közelebbről is szemügyre vesszük a Mezzo sorozatot és már árakat és részleteket is tudunk közölni. Az új széria rövidebb – 32 inches – skálahosszával és változatos színkínálatával tűnik ki leginkább az átlagos basszusgitárok közül. A könnyebb játszhatóságot biztosító rövidebb menzúra mellett fejlett elektronikát és elegáns, sokoldalú hangszereket kínál ez a sorozat. Ibanez SRMD 200 Mezzo Candy Apple Matte „A 32 inches menzúra a fekvések könnyebb elérését és kisebb érintőtávolságot tesz lehetővé, így megkönnyíti a gyors futamokat és a fogólapon történő nagyobb hangközű ugrásokat” – írja az Ibanez. „Ez a skálahossz nagyon gyors és könnyen játszható hangszert eredményez a mélyebb fekvésektől a legmagasabbakig, ugyanakkor a gitár nagymértékben megőrzi a teljes menzúrás basszusok hangjának ütősségét és mélységét.” Ibanez SRMD 200 Mezzo Sapphire Blue Metallic Az SRMD200 Mezzo basszusok teste nyárfából készült, míg a gyors és vékony, (a felső nyeregnél mindössze 38 mm széles) csavarozott nyak anyagát jávorfa adja, melyre 305 mm-es rádiuszú jávorfa fogólapot ragasztottak 22 médium érintővel és fekete pont berakás pozíciójelölőkkel. A Mezzo basszusokon két Dynamix pickup – egy zajmentes osztott single-coil a középső pozícióban, és egy Jazz Bass stílusú single-coil a húrlábnál – dolgozik, ami kiegészítve az egyedi elektronikával meglehetősen széles hangzás spektrumú hangszerré teszi az SRMD200 Mezzo basszusokat. Az elektronika kezeléséhez a szokásos hangerő poti mellett kétsávos EQ és egy Balance gomb áll rendelkezésünkre, mellyel a két hangszedő arányát keverhetjük. A kövér rock és R&B hangzásoktól kezdve a hagyományos és fúziós jazzhez alkalmas konkrétabb hangszínekig szinte bármilyen megszólalás kikeverhető a két pickuppal és az erre az árkategóriára nem jellemző elektronikával. Ibanez SRMD 200K Mezzo Vintage White A szerelvények és potmétergombok króm színben pompáznak, így a minden irányban jól beállítható, masszív B10 húrláb, és a karcsú, modern fejen található hangolókulcsok is. Az Ibanez SRMD200 Mezzo gitárok hatféle színben kaphatók: Candy Apple Matte, Sapphire Blue Metallic, Roadster Orange Metallic, Sea Foam Pearl Green, valamint SRMD200K típusjelzéssel Aqua Green, Vintage White finish-sel. Az SRMD200K annyiban tér el az SRMD200 modellektől, hogy a koptatólapja fekete és a fényezés nem metálszínű. Összességében kedvező ár, erőteljes, ütős hangzás, kényelmes játszhatóság, az elegáns retró és modern vonások kellemes összhangja jellemzi az Ibanez SR story legújabb fejezetét. Hazai ár: 97 000 Ft. Az Ibanez gitárok hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó