Címlap » Hírek » Új helyszínen a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó Új helyszínen a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó A Visegrádi várral szemben, a nagymarosi Duna-parton rendezik meg idén a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozót.

Az ország egyik legbarátságosabb fesztiválján a népszerű magyar zenekarok koncertjei mellett színházi előadások, sportolási lehetőségek, közösségi programok, gasztronómiai különlegességek várják az érdeklődőket, emellett az egyedülálló természeti környezet adta lehetőségeket is igyekeznek kihasználni a szervezők. Az eseményt 2020. június 25. és 28. között tervezik megtartani, amennyiben Magyarország Kormánya által kihirdetett, a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott vészhelyzetnek vége, és a korlátozásokat feloldják.

Fotó: Sinco A Dunakanyar szívébe, egy minden eddiginél vadregényesebb helyszínre költözik a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, Nagymaroson a Duna-parton, a Börzsöny és a Szent Mihály-hegy lábánál rendezik meg az eseménysorozatot. A szervezőknek az elmúlt években is az volt a céljuk, hogy a kulturális programok mellett felhívják a figyelmet a tájegység természeti csodáira, ez az új helyszínen még hangsúlyosabb lesz. Innen ugyanis lenyűgöző kilátás nyílik a Visegrádi várra és a Pilis vonulataira, így bíznak abban, hogy ez még felejthetetlenebb élményt nyújt majd az idelátogatóknak.

A fesztivál zenei programjának tervezésekor a minőség és a sokszínűség voltak a legfőbb szempontok, így a legnépszerűbb hazai zenekarok közül fellép a Halott Pénz, a Blahalouisiana, Rúzsa Magdi, a Punnany Massif, a Follow the Flow, a Random Trip, az Ivan & The Parazol, az Erik Sumo Band, a Péterfy Bori & Love Band, a Lóci játszik, a Supernem, a Carson Coma és az Európa Kiadó. Koncertet ad a Russkaja, valamint idén is érkeznek külföldi fellépők Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából is. A színházi sátorban a visegrádi négyek országainak társulatai váltják majd egymást, emellett utcaszínház, közösségi programok, sportolási lehetőségek és gasztroudvar is várja majd az érdeklődőket. A fesztivál jegyértékesítése március 19-én limitált akcióval indul. VéNégy Fesztivál és Színház Találkozó 2020. június 25. és 28., Nagymaros, Duna-part



Facebook event: https://www.facebook.com/events/791342141262073/ Jegyek: https://totaljegy.hu/esemeny/venegy-fesztival-es-szinhazi-talalkozo/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó