Címlap » Hírek » Új Hartke HyDrive HD basszusláda sorozat Új Hartke HyDrive HD basszusláda sorozat A Hartke 10 éve dobta piacra HyDrive sorozatú hangfalait. Az évforduló alkalmából most megjelent a HyDrive HD négy modellből álló sorozata. 1984 óta, amikor a cég alapítója, Larry Hartke elkészítette a legelső egyedi gyártású 8 x 10-es alumínium membrános hangszórókkal szerelt basszus ládáját Jaco Pastorius számára, a Hartke márkanév különleges tervezésű basszus hangszóróiról ismert világszerte. A HyDrive sorozat



A későbbiek során a Hartke mérnökei folyamatosan dolgoztak a hagyományos papírmembrán és az alumínium-membrán ötvözésén. Ennek eredményként 10 évvel ezelőtt a Hartke bemutatta a HyDrive szériát, amellyel a bass playerek egyszerre élvezhetik a papírmembrán hagyományos meleg, mély, és az alumínium-membrán kemény, magas frekvenciáit, és amelyek nagyon tisztán, ütősen, ugyanakkor mégis kellemesen szólnak. Ilyen hangszórókkal szerelt Hartke hangfalakat – és Hartke erősítőt – használ pl. Victor Wooten és használt Jack Bruce is. Évforduló

A múlt hónap végén, a 10 éves évforduló alkalmából a Hartke kihozta HyDrive HD sorozatú basszus hangfalait, a HD112, HD115, HD210, HD410 modelleket, melyek a HyDrive ládákhoz képest komoly fejlesztéseket tartalmaznak. A továbbfejlesztett HyDrive hangszórók kivételes terhelhetősége, valamint az optimalizált hangfal konstrukció együttesen garantálják, hogy a Hartke új HD sorozatú ládái maximálisan megfeleljenek a modern basszusgitárosok minden igényének. A továbbfejlesztett HyDrive

A HyDrive hangszórók gondosan gyártott papír/alumínium hibrid membránnal rendelkeznek. A hibrid kialakítás olyan kivételes ötvözetét adja a meleg és ütős hangzásnak, ami hagyományos papír membrános mély hangszórókkal nem érhető el. A külső, hajlított, kevlár erősítésű papír és a belső, egyenes alumínium membrán kombinációja kivételesen tiszta, világos és a dinamikára finoman reagáló hangzást produkál. A HyDrive HD hangfalak páratlan mélységű és tisztaságú hangzást nyújtanak. Az új, dupla hullám profilú membránszél korlátozza a túlzott membrán mozgást, ugyanakkor egyenes középfrekvencia átvitelt biztosít. Az eredmény tiszta és teljes hangzás, minden hangnál világos, határozott alaphangokkal és természetes felhangokkal. A továbbfejlesztett és optimalizált ferrit mágnes és acél kosár kombináció maximális teljesítmény/súly arányt biztosít mindegyik HyDrive HD hangfalnak. Ráadásul maguk a ládák a legjobb minőségű rétegelt lemezből készültek, erőteljes merevítéssel és speciális derékszögű csapolásokkal, ami merevvé, ugyanakkor könnyűvé és akusztikai szempontból is kiválóvá teszik a hangfalakat. A ládákat fekete acél ráccsal, süllyesztett fém fogantyúkkal és sarkokkal látták el, hogy könnyen szállíthatók és turné-biztosak legyenek. A HyDrive HD sorozató basszus hangfalak árai várhatóan így alakulnak: HD112: $399.99 HD115: $599.99 HD210: $499.99 HD410: $699.99 Technikai adatok

Terhelhetőség: HD112: 300W RMS

HD115: 500W RMS

HD210: 500W RMS

HD410: 1000W RMS Mélyhangszórók

HD112: 12" papír/alumínium membrán

HD115: 15" papír/alumínium membrán

HD210: 2 x 10" papír/alumínium membrán

HD410: 4 x 10" papír/alumínium membrán Magassugárzók: 1”-os HF sugárzó 3 állású szintkapcsolóval (mindegyik modellben)

Bemenetek: 2 x Twist & Lock, 2 x 1/4" (mindegyik modellen) További részletek: Hartke



