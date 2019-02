Címlap » Hírek » Új gitárokkal bővült a Yamaha TransAcoustic család Új gitárokkal bővült a Yamaha TransAcoustic család A nylonhúros CG-TA és a parlor fazonú CSF-TA gitárok is saját zengető és kórus effekttel büszkélkedhetnek a Yamaha TransAcoustic technológiájának köszönhetően. A Yamaha első, forradalmian új – és itt a jelző nem túlzás – TransAcoustic™ technológiát alkalmazó akusztikus gitárjai a Yamaha LL-TA (Dreadnought) és a Yamaha LS-TA (Concert) modellek a 2016-os Frankfurti Musikmessén debütáltak, akkor mi is írtunk az újdonságokról. Valamivel később Borbély Tamás kollégánk tesztelt egy LL-TA modellt, erről itt olvashattok és nézhettek videót. Majd 2018 év elején megjelentek a kedvező árfekvésű Yamaha FG-TA (Dreadnought) és FS-TA (Concert) modellek, röviden ennyit a TransAcoustic gitárok történetéről. Mielőtt még bemutatnánk a két új TransAcoustic modellt, azért ejtsünk szót, erről a technológiáról, melynek lényege, hogy az akusztikusan megszólaló gitárt, minden külső eszköz – erősítő, effekt – nélkül zengető és kórus effektekkel dúsítva hallhatjuk játékunk közben. És hogy ez hogyan lehetséges? Úgy, hogy a testen belül, a hangszer hátlapjára rögzített rezonátor (actuator) a húrok rezgésére reagálva effektezett hangot ad ki, erősítésnek, hangszórónak magát a hangszertestet használva. Az effektezett hangot a gitár hanglyukán keresztül hallhatjuk. A két effekt mértékét dedikált Reverb és Chorus gombokkal szabályozhatjuk, melyek a gitár felső káváján kerültek elhelyezésre. Nemcsak egyféle zengetést kapunk ily módon, mert a gombot az óra járásával megegyező irányba forgatva a room zengetőből hall zengető lesz. Az effektek kezelése nagyon egyszerű. A gitártesten található három potméter közül az egyik a bekapcsoló gomb is egyben. Ezt körülbelül egy másodpercig nyomva tartva aktiváljuk a rendszert. Ha kihangosítva használjuk a hangszert – mert a beépített SRT Piezzo Pickupnak köszönhetően ez is lehetséges – akkor ez a kapcsoló a piezo hangszedő hangerő potmétere is egyben. Yamaha CG-TA

A CG-TA TransAcoustic nylon húros gitár a cég egyedi TransAcoustic technológiáját ötvözi a rendkívül népszerű CG sorozatának egyik modelljének gazdag hangzású, klasszikus testformájával, szuper játszhatóságot nyújtó kényelmes nyakával. Konkrétabban, a CG-TA tulajdonképpen a Yamaha közkedvelt, közepes árfekvésű CG162 nylon húros modelljére épül. A CG-TA tömör lucfenyő fedlappal, és ovangkol fa kávával és hátlappal készül. A nyak anyagát nato fa adja (távol-keleti, a mahagónihoz hasonló faanyag), melyre rózsafa fogólap került. Az új TransAcoustic megörökölte a CG sorozat kifinomult tetőlap merevítését, ami jótékony hatással van a tetőlap rezonancia képességére, és a vékonyabb rózsafa húrlábat, ami hatékonyan továbbítja a húrok rezgését a tömör fenyő tetőlap teljes hosszában. A gitár menzúrája 650 mm, a nyak szélessége a felső nyeregnél 52 mm, a fogólap lapos, ahogy egy klasszikus gitárhoz illik. A testet fekete-fehér-rózsafa szegély díszíti. Yamaha CSF-TA

A CSF-TA egy évvel azután jelent meg, hogy a Yamaha kihozta CSF sorozatát, ami úgynevezett szkallopált (kimélyített) tetőmerevítést kapott a szebb hangzás és a nagyobb hangerő érdekében. A CSF-TA a CG-TA modellhez képest valamivel kisebb testtel és rövidebb menzúrával - 600 mm (23,6") készül. A tetőlapja tömör sitka fenyő, az oldalfal és hátlap anyaga mahagónifa, a nyak ennél a modellnél is nato fa, melyre 20 érintővel ellátott rózsafa fogólapot ragasztottak. A nyak szélessége a felső nyeregnél 450 mm, vagyis jóval keskenyebb, mint a CG-TA modellnél, rádiusza pedig 400 mm (16"). A húrláb itt is rózsafa, a hanglyukat gyöngyház berakás díszíti. Az öntött króm hangolókulcsok ennél a hangszernél már nem a klasszikus, hanem az elektromos gitárokra jellemző módon helyezkednek el. Ötletes elemtartó megoldás A CSF-TA modellt nevezhetjük parlor vagy utazó fazonú gitárnak, ez azon a tényen nem változtat, hogy a gitárosok teljes értékű, komoly hangszerként kezelik ezeket a modelleket. Azáltal, hogy a CSF parlor gitárt TransAcoustic technológiával vértezték fel, nemcsak egy elegáns, minőségi gitárt kapunk, hanem egy teljesen újfajta hangszert, amit a gitárosok feltehetően nagyobb kedvvel és nagyobb kreativitással, az új képességek minden előnyét kihasználva veszik kezükbe. Mindkét új modellt a Yamaha SYSTEM70 TransAcoustic + SRT Piezo pickup rendszerével szereltek fel. Az elektronikát tápláló elem doboza – az előző TransAcoustic modellekhez hasonlóan – szellemes módon a kimeneti jack aljzattal egy egységben került elhelyezésre, ami nemcsak praktikus, hanem kisebb lyuk szükséges hozzá a gitár testén. További információk és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál.