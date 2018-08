Címlap » Hírek » Új gitárokkal bővült a Squier Contemporary sorozata Új gitárokkal bővült a Squier Contemporary sorozata Az év elején a Squier bejelentette vadonatúj Contemporary sorozatát, melyben modern, de kedvező árfekvésű gitárokat mutatott be: a Contemporary Stratocaster HH és a Contemporary Telecaster HH modelleket. A nyáron tovább bővült a sorozat… A Fender Musical Instruments Corporation a nyári NAMM Show-n jelentette be, hogy négy új gitárral bővíti a Squier Contemporary sorozatát. Az új Jazz Bass basszusokkal a zenészek régóta megfogalmazott igényeinek tesznek eleget, az új Jazzmasterrel pedig a modell megjelenésének 60. évfordulóját is ünneplik. Contemporary Active Jazzmaster HH ST

A Contemporary Active Jazzmaster HH ST megjelenése, a test színére fényezett fej, a fekete króm szerelvények, a fekete koptatólap szinte sugározzák a gitár erőteljes, agresszív hangját. Az aktív elektronikával ellátott gitár két kerámia mágneses SQR™ humbucker pickupot kapott, melyek nagy kimenő jelet produkálnak, ami ideális lehet crunch-os ritmizálásokhoz és éneklő szólókhoz egyaránt. Az elektronikát a főhangerő, főhangszín potikkal és a háromállású pickup-váltó kapcsolóval kezelhetjük. A gyors játékra tervezett „C” profilú juharfa nyakra 12 inches rádiuszú indiai laurel fogólap került, 21 keskeny-magas érintővel. A gitár teste nyárfából készült, menzúrája 25.5" (648 mm). Az Active Jazzmaster Graphite Metallic és Surf Pearl színekben készül, tájékoztató listaára: 485 EUR. Contemporary Jazz Bass

A Contemporary Jazz Bass az izgalmas új jellemzőket kombinálja a klasszikus stílussal, és ennek az eredménye egy igazi, a színpadot mindig uraló basszus fenevad. Szemet gyönyörködtető a metálkék vagy vörös lakkozású hangszer, a színre fújt fejrésszel és a csillogó króm szerelvényekkel. A gitárra két kerámia mágneses Squier single-coil pickupot szereltek, melyeket két hangerő és egy hangszín gombbal kezelhetünk. A felhasznált faanyagok megegyeznek a Jazzmasternél leírtakkal. A nyak „C” profilú, és a Jazz Bass-től megszokott módon keskeny, a felső nyeregnél a szélessége mindössze 38,1 mm. Az érintők száma 20, a hangszer menzúrája 34" (864 mm). A Contemporary Jazz Bass Dark Metallic Red és Ocean Blue Metallic színben kapható, tájékoztató listaára: 425 EUR.

Contemporary Active Jazz Bass HH



A négy- és öthúros változatban készülő Contemporary Active Jazz Bass is aktív elektronikával ellátott hangszer, melyen két kerámia mágneses SQR humbucking pickup dolgozik. A 9 V-os elemmel üzemelő, továbbfejlesztett Squier előerősítőt a főhangerő, a pickup keverés, a főhangszín és az emeletes mély- és magas emelés potikkal kezelhetjük. Ezzel az öt szabályzóval bármilyen stílushoz beállíthatjuk az optimális basszus hangszínt. A gitár kőrisfa testéhez modern „C” profilú juharfa nyakat csavaroztak, melyen juharfa fogólapot találunk, 20 keskeny-magas érintővel. A gitár menzúrája 34" (864 mm) és matt fekete, valamint matt fehér színben, fekete króm szerelvényekkel kapható. Tájékoztató listaára: 509 EUR. Contemporary Active Jazz Bass HH V

Az öthúros változat fényes fekete lakkozást kapott, az elektronika és a felhasznált anyagok megegyeznek a négyhúros változatnál leírtakkal, tájékoztató listaára: 529 EUR. Squier Contemporary sorozat új, időtlen stílusú, modern jellemzőkkel ellátott, esztétikus megjelenésű modelljei augusztus folyamán kerülnek a márkakereskedőkhöz. További információk: https://shop.fender.com/en-HU/start