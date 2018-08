Címlap » Hírek » Új Gibson Les Paul Junior signature modell Új Gibson Les Paul Junior signature modell A Gibson bejelentette 2018 LP Jr. Billie Joe Armstrong Signature gitárját, ez a második alkalom, hogy egy Les Paul Junior a Green Day gitárosának nevét viseli. Billie Joe Armstrong, a Green Day gitáros-énekese, akinek a kezében gyakran látni Les Paul Junior gitárt, bár idén tavasszal a The Longshot formációval adott ki EP-t, az új signature modell úgy látszik, jár neki… Az első Les Paul Juniort 1954-ben mutatták be, két évvel a domborított tetővel készülő zászlóshajó, a Les Paul Goldtop után. A 2018-as modern verzió is az ’50-es évek klasszikus stílusát idézi single cutaway formájával, ránézésre az egyetlen szembetűnő különbség a koptatólap különös alakja. Azonban ha jobban megnézzük, még egy jelentős különbséget is felfedezünk, Billie Joe Armstrong signature gitárján egy 57 Classic Black/White Zebra humbucker lapul a húrlábnál, pedig a Les Paul Junior a P90-es pickuppal volt az igazi. Ez a pickup harapott, nem véletlenül használt egy időben Keith Richards is Les Paul Juniort. De ha most Bille humbuckert akart, akkor a kedves vevő ezzel kapja ezt a gitárt. Eltekintve ezektől a különbségektől a signature gitár megegyezik a hagyományos LP Juniorral. Vintage jellegű wrap-around húrláb, ami állítólag jótékony hatással van a hangkitartásra, valamint fehér gombos Vintage Deluxe hangolókulcsok teszik teljessé az összképet. A gitár teste és nyaka mahagóniból készült, a 12 inches rádiuszú rózsafa fogólapon 22 alacsony érintőt találunk. A nyak ugyanazzal a kényelmes, vékony Slim Taper profillal rendelkezik, mint Billie előző modellje. A hangszer menzúrája 24,75 inches a nyak szélessége a felső nyeregnél 43,05 mm. A nitrocellulóz lakkozású Billie Joe Les Paul Juniorok világoskék, fekete és vörös színben készülnek, a koptatólap a gitár színétől függően teknőcmintás, vagy fehér. A limitált kiadásban gyártott 2018 LP Jr. Billie Joe Armstrong Signature tájékoztató ára 1 399 USD, amiben egy keménytok is benne foglaltatik. Bővebben: Gibson Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó