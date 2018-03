Címlap » Hírek » Új generáció! Songbook.hu lett a Zeneszöveg.hu-ból Új generáció! Songbook.hu lett a Zeneszöveg.hu-ból A Zeneszöveg.hu 2018-tól a Songbook-csoport tagjaként működik, egyre bővülő tartalmaival s a zenei élet számára hasznosítható lehetőségeivel most nemzetközi vizekre is evez. Interjú Csipai Rolanddal, a Zeneszöveg.hu ügyvezető igazgatójával. A magyar dalszöveg oldal mellett idén a V4 országok, a későbbiekben számos új régió felé is nyit, minden területen létrehozva az adott ország specifikus dalszöveg adatbázisát. Mindez további lehetőségeket, opciókat és platformokat és a hazai zenei élet számára megnyíló kapukat jelent, hiszen ez a cég kultúrmissziója is egyben. Interjúnkban erről kérdeztük a Zeneszöveg.hu ügyvezető igazgatóját, Csipai Rolandot. Több, mint egy évtizede dolgoztok Magyarország legnagyobb dalszöveg adatbázisán, most pedig nemcsak egy teljesen új és gazdagabb felületet adtok a felhasználóknak, de a határokon túl is terveztek.

Az oldal indulása óta rengeteget fejlődött a felület, több átalakuláson is átment és mi is sok tapasztalatot szereztünk. A hűséges felhasználókkal és rengeteg művésszel együttműködve igyekeztünk bővíteni a szolgáltatásokat, annak érdekében, hogy az eredeti célunknak megfelelően egy, mind a zenei szakma, mind rajongók számára értékes, legális adatbázist hozzunk létre, ahol a dalszövegeken keresztül további figyelmet tudunk fordítani azok alkotóira és előadóira is. A külföld felé nyitás régi tervünk és az elmúlt 4 évben folyamatosan készítjük elő a folyamatot. Ezen idő alatt leendő és meglévő külföldi partnereink visszajelzése alapján bátran állíthatjuk, hogy hasonlóan jól rendszerezett, az adott régió zenéire fókuszáló adatgyűjtemény jön majd létre a V4 országokban is, mint hazánkban. Ennek fontosságát mára felismerték külföldön is, hiszen az angol nyelvű világslágerek mellett nem könnyű saját nyelven érvényesülni. Eddig is együtt dolgoztatok a hazai szakmai szervezetekkel, ők hogyan fogadták azt, hogy megújul az oldal és számos tartalommal és funkcióval gazdagodik majd, valamint hogy még többet tesztek majd azért, hogy a legális zenefogyasztás aránya növekedjen hazánkban és Európa-szerte? Csipai Roland Mindenki üdvözölte a megújulásunkat. Osztoznak abban a reményünkben, hogy egy, minden szinten modern felület nagyobb elérést biztosít majd a zenefogyasztók felé, ezáltal nagyobb hangsúlyt kaphat a legális zenefogyasztás fontossága és a rajongók számára szórakoztatóbb weboldal segíti majd az együtteseket is a hallgatókkal való kommunikációban. Bevezettétek a MOODLRYRIX funkciót, amely tulajdonképpen hangulatkártyákat jelent, dalszöveg-idézetekkel tűzdelve. Miért érdekes ez a közönség és miért fontos a szakma számára? Hogyan fehéredhet ezáltal a hazai zeneipar? Ez a funkció is a zenerajongók szórakoztatására építve szeretne segíteni az előadóknak abban, hogy rajongóik könnyen eljussanak a dalok legális megvásárlásához. Látva az online kommunikációs trendeket, tudtuk, hogy nyitnunk kell a dalszövegek képekkel történő népszerűsítése felé. A különböző közösségi médiumok felületein sokan szívesen kommunikálnak képekkel, azonban ha idézeteket osztanak meg, többnyire lemaradnak az olyan fontos információk, mint az előadók és szerzők megnevezése. Nem is beszélve a hivatalos vásárlási linkekről és videoklip eléréséről. Pedig ez nagyon fontos az előadók számára, hiszen végső soron ebből élnek. Az új funkcióban olyan virtuális dalszöveg-idézetekkel ellátott kártyákat lehet megosztani, melyekhez ezek a fontos információk szervesen hozzá vannak fűzve. Ez a funkció ennek megfelelően reméljük ugyanolyan népszerű lesz menedzseri körökben, mint a rajongóknál. Hamarosan egy, a szakma számára is nagyon hasznos új aloldal is elindul, ezt a menedzseri nézet kapja. Mit kell tudnunk róla és kinek lesz igazán hasznos?



Már régóta terv egy olyan fejlesztés is, amely a lehetőséget ad velünk szorosan együttműködő szakmai szereplőknek, hogy saját maguk frissítsék, és ha szükséges, javítsák a velük kapcsolatos adatokat az oldalon. Ennek a tervnek az első lépése ez az új funkció. Az új oldal lehetőséget biztosít a zenekaroknak, hogy saját címlapokat tegyenek ki a felületünkre. Ezek a hírek az összes hozzájuk kapcsolódó Songbook.hu aloldalon megjelennek majd, anélkül, hogy a szerkesztőséggel egyeztetniük kellene. Ennek megfelelően például, ha valaki rákeres egy dalrészletre, amit a rádióban hallott és rátalál az oldalon, akkor egyből láthatja a követező koncert ajánlóját, de akár a jegyet is megveheti rá. Együttműködésben több, határon túli szakmai szervezettel és partnerrel is, hamarosan a bolgár, a szerb, a lengyel és várhatóan a török, valamint a szlovák nyelvű dalszövegeknek és lesz olyan adatbázisa, mint amilyen itthon nekünk, a Zeneszöveg.hu, illetve a Songbook.hu által. Igen, a Songbook brandnév alatt vezetjük be a külföldi szolgáltatásokat. Ezzel főként az a célunk, hogy egy olyan nemzetközi zenei közösséget hozzunk létre, amely a szakmai közegnek könnyebb kommunikációt biztosít. Ennek eredményeképpen a magyar zene exportját is segítheti ez a magyar anyacéggel rendelkező platform. Tavaly megrendeztétek az első, magyarországi nemzetközi dalszerző tábort Tállyán, 30 résztvevővel, közöttük 10 külföldi producerrel, énekessel, zeneszerzővel. Milyen tapasztalatokkal zárult a Songbook Songwriting Camp 2017? 2016 decemberében lehetőségünk nyílt arra, hogy egy fiatal magyar zenei tehetséget, Závodi Marcelt elsőként delegáljuk egy lengyel Songwriting Campre. Látva az együttműködésünk során a tábor nyújtotta rengeteg lehetőséget, szerettünk volna itthon is megvalósítani egy hasonló eseményt. A Songbook Songwriting Camp néven létrejött kezdeményezés célja az volt, hogy a külföldi mintákhoz hasonlóan a magyar és nemzetközi zenészek is nyugodt körülmények között, megfelelő lelki, szellemi és technikai környezetben bátran és lazán alkothatnak. Büszkén állíthatjuk, hogy mindezt a résztvevők elismerő szavai igazolták. Idén már a második táborokra várjátok a jelentkezőket. Mivel készültök a Songbook Songwriting Camp 2018-ra? Vannak esetleg már olyan nevek, akik biztosan ott lesznek? Hiszen ha jól tudom, meghívott vendégek is vannak a szerencsés 30 között. Egyelőre még nem akarunk részleteket elárulni, de minden érdeklődőt biztatunk a jelentkezésre az alábbi linken március 30-ig. http://songwritingcamp.hu/#songwritingcamp-page-204 Honnan ez a hatalmas lelkesedés bennetek és a csapatotokban arra, hogy egy ilyen pici országban és a környező területeken valami igazán nagyot alkossatok úgy, hogy ez nem feltétlenül jellemző egyébként sem a hazai zeneiparra, sem pedig az ugyan, legalizálódó, de sokszor szövevényesen működő globális zeneiparra? Ez egy szerelem, egy kultúrmisszió, amit csak igazi odaadással lehet csinálni vagy sehogy. Legalábbis szerintünk máshogy nem érdemes. https://songbook.hu/

