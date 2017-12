Címlap » Hírek » Új Fender Classic Design akusztikus gitárok Új Fender Classic Design akusztikus gitárok A Fender cég a Classic Design sorozatát újabb, kedvezőbb árfekvésű, elsősorban utazáshoz, gyakorláshoz kényelmes CP-60S és CT-60S modellekkel, valamint a keskeny nyakú nylon húros CN-60S akusztikus gitárokkal bővítette. Az újdonságok között egy akusztikus basszusgitárt is találhatunk. Fender CP-60S Parlor akusztikus gitár A parlor testformájú gitárok a legkedveltebb kisméretű sík fedlapos akusztikus gitárok, melyeknek alakja leginkább a régi barokk gitárokra emlékeztet. A CP-60S testformájából és kisebb méretéből adódóan könnyedén tartható ölünkben, és rendkívüli játékkényelmet kínál. Hangzása különlegesen meleg és bensőséges, ezért gyakran használják folk- és blues gitárosok. Ideális választás lehet a „fingerstyle” (újjal pengető) játékmódot kedvelőknek, kezdőknek és profiknak egyaránt. A hangszer fedlapja tömör lucfenyőből készült, a hátlap, a káva és a nyak anyaga mahagóni. Érdekessége Fender® Easy-to-Play nyakprofil és a lekerekített élű rózsafa fogólap. Ezek a tulajdonságok is növelik a játékkényelmet. A gitár menzúrája 24,75 inches, a fogólapra 20 Vintage Style érintő került. A CP-60S fedlapja belül úgynevezett szkallopált (kimélyített) X alakú merevítést kapott, ami szilárdan rögzíti a tetőlapot, ugyanakkor szabadabban engedi rezonálni, mint a hagyományos merevítés. Ennek az eredménye, hogy a kistestű gitár meglepően nagy hangerőt és szép tónust produkál. A Fender CP-60S háromszínű Sunburst és natúr színekben kapható. Fender CT-60S Travel akusztikus gitár Jó minőségű, jó hangú utazó gitárt keresel? A Fender CT-60S nagyszerűen szól a turnébuszban, de a stúdióban is, és olyan jellemzőkkel rendelkezik, melyek rendszerint csak sokkal drágább akusztikus gitárokon találhatók meg. Ide tartozik a tömör lucfenyő tető, a mahagóni hátlap és káva, az Easy-to-Play profilú mahagóni nyak és a lekerekített élű rózsafa fogólap. A tetőlap ennél a modellnél is szkallopált (kimélyített) X merevítéssel rendelkezik. A csökkentett méretű, Auditorium fazonú test és a 23,5 inches menzúra rendkívül könnyen hordozhatóvá teszi a hangszert, így valóban ideális társ utazáshoz. Az acélhúros Fender CT-60S Travel által nyújtott minőség, játékkényelem és esztétikus megjelenés ebben az árfekvésben verhetetlen. A gitárt fekete és natúr színekben gyártják. Fender CN-60S nylon húros klasszikus gitár

A Classic Design CN modelljei a nylon húrok különleges hangját és könnyű lefoghatóságát az acélhúros gitárok kényelmes húrtávolságával ötvözik. A Fender a klasszikus gitárok jellemzően széles nyakát ugyanarra a könnyű játékot biztosító nyakprofilra cserélte ezen a hangszeren, ami a többi Classic Design modellen is található. A CN-60S esetében is tömör lucfenyő tetőlap, mahagóni hátlap és oldalfal, mahagóni nyak és a lekerekített élű rózsafa fogólap a fontosabb jellemzők. A CN-60S tökéletes választás azon gitárosok számára, akik olyan gitárt keresnek, amin könnyebb a húrokat lefogni, mégis egy klasszikus gitár gazdag hangzását nyújtja. Ha a kényelmi szempontokat nézzük, ez hangszer ideális kiindulási pont azoknak is, akik most kezdenek belemélyedni a gitárjáték rejtelmeibe. A Concert testformájú hangszer menzúrája 25,3"-os, a fogólap 18 érintős, a húrláb rózsafából készült, a hangolókulcsokat borostyán színű, gyöngyház-szerű gombok teszik látványossá. A CN-60S fekete és natúr színben kapható. Fender CB-60SCE akusztikus basszusgitár A Classic Design sorozat a CB-60SCE modellel válik teljessé. Ez az akusztikus basszusgitár minden szempontból magasan veri kategóriatársait. Ezen a gitáron is ugyanazt az Easy-to-Play nyakprofilt alkalmazták, ami mindegyik Classic Design modellt kényelmessé tesz. A koncert méretű test itt is tömör lucfenyő tetőlappal, mahagóni hátlappal és oldalfallal rendelkezik, ami lágy, de szépen artikulált mélyhangokat eredményez. További jellemzők a 32 inches menzúra, a rózsafa fogólap 22 Vintage Style érintővel és a kimélyített, X alakú belső merevítés. A CB-60SCE-t sokoldalú Fishman hangszedővel és előerősítővel szerelték fel. A háromsávos EQ és a Fishman elektronika kompromisszum nélkül adja vissza a hangszer tiszta, gazdag és rezonancia dús hangzását színpadon és stúdióban egyaránt. Az elektronika még egy beépített, sötétben is jól látható hangológépet is tartalmaz. Ezzel a felszereltséggel a CB-60SCE nagyszerű társunk lehet unplugged koncerteken, vagy egy akusztikus jammelésen. Ez a gitár is fekete vagy natúr fényes lakkozással kerül forgalomba. További információk, árak: Mezzoforte Hangszeráruház