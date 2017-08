Címlap » Hírek » Új Fender Artist Signature gitárok Új Fender Artist Signature gitárok A Fender legutóbbi Artist Signature modelljei kiválóan demonstrálják a Fender stílusokon átívelő hangzását, ugyanakkor tisztelegnek a rocktörténet legünnepeltebb gitárosai előtt. A 2017-es nyári NAMM Show-n a Fender négy új Artist Signature modellt jelentett be, közöttük a George Harrison Rosewood Tele és a Jimi Hendrix Monterey Stratocaster modelleket. Mi ez a két modellt vesszük szemügyre. Jimi Hendrix Monterey Stratocaster – megjelenés 2017. augusztus 15. (900 USD)

Már 50 éve, hogy a Monterey Pop Fesztiválon Jimi Hendrix hihetetlen játékával elkápráztatta a világot, majd a koncert végén, a show csúcspontjaként feláldozta, vagyis felgyújtotta ikonikus, kézzel festett Stratocasterét. Így ez a gitár azon legendás hangszerek közé tartozik, melyek már csak fotókon és filmeken élnek tovább. A zenetörténet eme jeles mérföldkövének 50. évfordulóját a Fender egy limitált kiadású Jimi Hendrix Monterey Stratocaster gitár elkészítésével ünnepli. Három vintage stílusú single-coil Stratocaster hangszedő gondoskodik a jól artikulált, csengő magasakkal teli, éneklő, és hosszú hangkitartású klasszikus Fender hangról. A „C" profilú juharfa nyakra 7,25"-os rádiuszú bolíviai rózsafa fogólapot ragasztottak, a fogólapot 21 vintage méretű érintővel látták el, hogy a gitár játékérzete megegyezzen az eredetiével. A hatcsavaros szinkronizált tremoló tökéletes a zuhanó bombázó és más kifejező hanghatások prezentálására. Emlékezve Hendrix látványos Stratójára, melynek kézzel festett művészi dekorációja szinte beleégett emlékezetünkbe, a Jimi Hendrix Monterey Stratocasteren is jelen vannak ezek a díszítő elemek, az összképet egy egyedi gravírozott Hendrix nyakpálca takaró lemez teszi teljessé. UPDATE: A Jimi Hendrix Monterey Stratocaster már kapható idehaza is: Mezzoforte Hangszeráruház. George Harrison Rosewood Telecaster: megjelenés 2017. augusztus 22. (2,500 USD) Harrison rendkívüli pályafutása előtt tiszteleg a Fender, a George Harrison Rosewood Telecaster megalkotásával. A limitált kiadásban megjelenő hangszer tökéletesen megtestesíti Harrison elegáns és visszafogott játékstílusát és gitárhangzását. A gitár arra az eredeti Telacasterre épül, melyet Roger Rossmeisl hangszerkészítő mester épített Harrison számára. Klasszikus megjelenésével, egyedi hangjával – amit csak egy tiszta rózsafából épült hangszer tud produkálni – ez a gitár hű maradt az eredeti modell koncepciójához. A gitár teste üreges a könnyebb súly és a jobb rezonancia érdekében. Harrison az eredeti rózsafa Telecasterrel A gitár további fontos jellemzője a rózsafa nyak és a 9,5"-os rádiuszú rózsafa fogólap, valamint az egyedi nyakpálca takaró, melyet egy gravírozott Om szimbólum díszít. Ez a klasszikus, minden szempontból kifinomult hangszer egy olyan időszakban született, ami alapvetően meghatározta a rock n' rollt. A rózsafa Telecaster Harrison egyik fő hangszere volt, a most kiadott modellből mindössze 1000 darab készül.