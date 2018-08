Címlap » Hírek » Új fejnélküli Tele stílusú gitárok Svédországból Új fejnélküli Tele stílusú gitárok Svédországból A svéd hangszerkészítő cég a Strandberg, új Telecaster jellegű gitárokkal bővítette modelljeinek sorát, melyek Sälen névre hallgatnak, és egészen egyedi módon keverik a modern és klasszikus elemeket. A Sälen a legfrissebb a Strandberg fejnélküli gitárjainak sorában, ami ügyesen kombinálja a high-tech gitár dizájnt az ’50-es évek retro Telecaster stílusával és hangzásával. Ez egészen addig a szokásos promóciós szövegnek tűnhet, ameddig meg nem nézzük a két demó videót, és saját fülünkkel nem halljuk ezeket a fantasztikus hangzásokat. Két ilyen stílusú modell mutatkozott most be, az éger/mocsári kőris testű Sälen, valamint az üreges égerfa testű, juharfa tetőlappal készülő Sälen Deluxe. Mindkét gitárra jellemző a cég szabadalmazott EndurNeck™ nyakprofilja és az űrtechnológiát idéző, pehelykönnyű alumínium szerelvények. Mindegyik Sälen gitáron egy pár, egyedi gyártású Suhr Classic T pickupot láthatunk a húrlábnál és a nyaki pozícióban is, melyek hozzák a klasszikus vintage Telecaster hangzást. A Strandberg Sälen Classic gitárok kétféle színben – Ice Blue Metallic és Trans Butterscotch – készülnek. Az előbbi tömör égerfa testéhez karbonszállal megerősített, ötrétegű hőkezelt juharfa nyakat csavaroztak, melyen 24 érintős pau ferro fogólap található. A Trans Butterscotch lakkozású modell tömör mocsári kőris testtel rendelkezik, a csavarozott nyak itt is karbonszálas, ötrétegű hőkezelt juharfából készült, de erre hőkezelt madárszemes juharfa fogólapot ragasztottak. Mindkét gitár úgynevezett változó menzúrájú hangszer (25,5” – 25”) ahol a különböző húrokhoz más skálahosszúság tartozik. A húrláb speciális Strandberg EGS Series 5 típusú. A hangszedőket egy háromállású pickup-váltóval és egy hangerő, valamint egy hangszín gombbal kezelhetjük. A Strandberg Sälen Deluxe Candy Apple Red is csavarozott nyakú konstrukció, annyiban tér el a Classic modellektől, hogy ennek égerfa teste nem tömör, hanem üreges, és juharfa tetővel rendelkezik. Ezt a gitárt is karbonszállal megerősített, ötrétegű hőkezelt juharfa nyakkal és pau ferro fogólappal gyártják, fényes alma piros metál színben. A Sälen Deluxe Vintage Burst színben is elérhető, ennek a változatnak a teste is üreges és mocsári kőrisből készült, a tetőlap pedig úgynevezett Book-matched (lapjával párhuzamosan kettévágott, könyvszerűen "szétnyitott") lángolt juharból való, a fogólap anyaga hőkezelt madárszemes juhar, ami Vintage Burst lakozással együtt igazán elegáns külsőt kölcsönöz ennek a futurisztikus fazonú gitárnak. A hagyományos Telecaster rajongók feltehetően nem lesznek elragadtatva a rendkívül modern Strandberg T-Type gitárok esztétikájától, de ha szemünket behunyva hallgatjuk ezeket a hangszereket, letagadhatatlan a Telecaster hangzás öröksége. Strandberg Sälen Classic – 1 795 USD Strandberg Sälen Deluxe – 2 095 USD Strandberg Sälen Deluxe Vintage Burst – 2 195 USD További részletek: https://strandbergguitars.com/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó