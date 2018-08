Címlap » Hírek » Új Ernie Ball Music Man StingRay Special basszusok Új Ernie Ball Music Man StingRay Special basszusok Az Ernie Ball Music Man bemutatta teljesen új négy- és öthúros StingRay Special basszusgitárjait, ami továbbra is számtalan profi basszeros top hangszere lehet. Kezdjük egy kis gitár-történelemmel! A legendás Music Man StingRay basszusgitár kétségkívül Leo Fender utolsó nagy dobása volt. Az 1976-ban bemutatott StingRay, Leo Fender első alkotása volt a Fender utáni időkből, amit megjelenése után számos nagy hatású és ismert zenész felkarolt, és a Music Man által gyártott hangszerek közül talán a legsikeresebbé vált. Leegyszerűsítve, a StingRay modern, frissített reinkarnációja volt a forradalmi Fender Precision és Jazz Bass modelleknek, sokkal több méllyel, sokkal agresszívebb és feltűnőbb közepekkel, és briliáns magas frekvenciákkal, melyek így együtt erőteljesebb, háromdimenziósnak tűnő hangzást nyújtottak. A StingRay basszus története könnyen véget érhetett volna, amikor 1984-ben az eredeti Music Man cég kivonult az üzleti életből, de szerencsére a vállalkozást megvásárolta és felvirágoztatta Ernie Ball. Az Ernie Ball Music Man jelenlegi tulajdonosa, Sterling Ball is részt vett az eredeti StingRay basszus tervezésében a ’70-es években és a basszusgitáros szemszögéből értékes tanácsokkal látta el Leo Fendert és csapatát. Music Man StingRay Special H Most, 30 év után először nyúlt hozzá az Ernie Ball Music Man a StingRay modellhez, új, a játékkényelmet növelő jellemzőkkel látták el, de közben megtartották a nagy becsben álló StingRay sound-ot. Music Man StingRay Special5 H Ahogyan a videóban Sterling Ball elmondja, minden maradt, ami megszokott és ismerős, az ovális koptatólaptól kezdve a testformáig. Ugyanakkor kissé újrahangolták a gitárt, pontosabban előerősítőt, semmit nem vettek el a már megszokott hangzásokból, de úgy finiomították, hogy a klasszikus basszus soundokból többet is használhassunk. A humbucker hangszedőkben neodímium mágnest alkalmaztak, a pickupok 18 volttal üzemelnek, ami nagyobb dinamika tartalékot eredményez. Az aktív elektronikát a három hangszínszabályzóval (Treble, Mid, Bass) és a pickup konfigurációtól függően három- vagy ötállású pickup váltóval kezelhetjük. StingRay Special HH

Az anyagválasztásnál a pehelykönnyű súlya miatt a mocsári kőrisre esett a választás, ebből készül a test, aminek a kontúrja kissé kerekebb lett, így minden játék pozícióban kényelmes a hangszer tartása. A nyak anyagát válogatott hőkezelt juharfa adja, melyre a gitár színétől függően juharfa, rózsafa, vagy ébenfa fogólap kerül. Az érintők számát 22-re növelték, amiatt a nyakillesztés kontúrját újra kellett alakítani, ami ránézésre nem annyira észrevehető, de ha felvesszük a gitárt, akkor azonnal észlelhető. Újratervezték a hangolókulcsokat, melyek így lényegesen könnyebbek lettek, mint amelyeket az elmúlt 40 évben használtak. A szerelvényeknél, ahol lehetett, alumíniumot használtak, hogy még könnyebb legyen hangszer. StingRay Special5 HH

A masszív, turnéálló kivitelű gitár négy- és öthúros – StingRay Special, StingRay5 Special –valamint egy vagy két humbuckeres – StingRay Special H, StingRay Special HH – kivitelben készül, és szeptember elejétől kerül a márkakereskedőkhöz. Az új StingRay Special basszusok ára kiviteltől függően 2 000-2 300 USD között mozog. További információk és specifikáció: Ernie Ball Music Man.