Új Ernie Ball Music Man James Valentine gitár Új Ernie Ball Music Man James Valentine gitár Az Ernie Ball Music Man bejelentette új James Valentine Tremolo modelljét, ami ötféle színvariációban kapható. 2016-ban az Ernie Ball Music Man már kihozott egy James Valentine modellt, most ezt a gitárt fejlesztették tovább, tremolóval látták el és látványos színvariációkban – Toluca Lake Blue, Husker Red, Trans Buttermilk, Satin Natural és Saturn Gold – kínálják. (A fényezés színével a koptatólap színe is változik.) A gitár James Valentine-nak, a Maroon 5 gitáros-zeneszerzőjének signature modellje, aki már 2016-ban, az első Music Man Valentine gitár tervezésében is közreműködött. Először nézzük a főbb jellemzőket: a gitár teste válogatott kőrisfából készült, két Ernie Ball Music Man pickup – 1 humbucker és 1 single coil – továbbítja a hangokat, a válogatott, hőkezelt juharfából készült nyakon 10 inches sugarú juharfa fogólapot találunk 22 rozsdamentes acél érintővel. Érdekesség, hogy a juharfa nyakat nem lakkozták, hanem kizárólag tunga olajjal és viasszal felületkezelték. A meghosszabbított fejen a Music Man-től megszokott „4 felül, 2 alul" elhelyezésű Schaller M6-IND satus hangolókulcsok biztosítják a stabil hangolást. Az egy humbucker - egy single coil pickup konfiguráció első ránézésre nem sok variációt ígér, azonban a háromállású, egyedi bekötésű, pickup-váltó kapcsoló mellett, a hangszín poti tekercsleválasztó nyomókapcsolóként is szolgál, a hangerő potmétert megnyomva pedig plusz 20 dB erősítést kapunk. A hangszíngomb kihúzott pozícióban a nyaki humbucker belső tekercsét leválasztja, ezzel, és a 3 állású pickup-váltóval összesen ötféle pickup kombinációt érhetünk el. Az Ernie Ball Music Man ehhez a modellhez tervezett szuper lágy modern tremolója rendkívüli játékkényelmet kínál, és még sokoldalúbbá teszi a gitár dinamikus, jól artikulált hangzását. A gitár minden részletén az a tökéletes mesterségbeli tudás érződik, amit az Ernie Ball Music Man-től elvárhatunk. A hangszer ergonómiailag is tökéletes, meglehetősen könnyű, mégis kiváló a balansza, a test felső íve vékonyabb, így könnyebben a testhez simul. Specifikáció: Test anyaga: kőris Test lakkozás: magasfényű poliészter Nyak anyaga: válogatott hőkezelt juhar Nyak felületkezelése: tunga olaj és kézzel bedörzsölt speciális viasz keverék Nyak színe: natúr, lakkozott fejjel Nyak szélessége: 41,3 mm (felső nyeregnél) 56,9 mm utolsó bundnál Menzúra: 648 mm Fogólap: válogatott hőkezelt juhar Fogólap rádiusz: 10" (254 mm) Érintők: 22 db médium szélességű rozsdamentes acél Pozíciójelölők: fekete pont Koptatólap: gyöngyház, fehér, fekete, pergamen, színtől függően Húrláb: Music Man® Modern tremolós, hajlított acél vintage nyergekkel Hangolókulcsok: Schaller M6-IND, satus Merevítőpálca: húrok eltávolítása nélkül állítható Nyakillesztés: 5 csavaros, elsimított kontúrú illesztés Kezelőszervek: Custom Music Man® aktív előerősítő, nyomókapcsolós hangerő gomb, 20 dB erősítéshez, nyomókapcsolós hangszíngomb tekercsleválasztáshoz, háromállású pickup-váltó Hangszedők: SH - Music Man® single coil, lépcsőzetesen elhelyezett rúdpólusokkal (húrlábnál), humbucker krómozott tokkal (nyaknál) Tájékoztató listaár: 2 299 USD További részletek: Ernie Ball Music Man