Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Two Notes Torpedo Captor X 16 Ohm Two Notes Torpedo Captor X 16 Ohm A Two Notes Torpedo Captor X nagytudású hangfalszimulátora már 16 Ohmos kivitelben is elérhető. Sok gitáros ismeri és kedveli a Two Notes különböző kivitelű és felszereltségű digitális hangfalszimulátorait, amelyek a pedál kivitelű Torpedo C.A.B.-től egészen a rackbe szerelhető Torpedo Live-ig terjednek. Méretben valahol középen helyezkedik el Torpedo Captor X apró, de robosztus dobozba épített ládaszimulátor, amiről még júniusban közöltünk egy tesztet. Amiért most ismét szóbahozzuk a Two Notes termékeit, annak az az oka, hogy az eddig csak 8 Ohmos erősítőkkel használható Torpedo Captor X már 16 Ohmos kivitelben is elérhető. Ahogy az tesztünkből is kiderül, a Torpedo Captor X jóval több, mint egy ládaszimulátor, ezt már a doboz tetején feltüntetett négy alap funkció – Reactive Load Box, Virtual Cabinet, Attenuator, IR Loader – is jelzi, és akkor még nem közel sem mondtunk el mindent az eszközről.

Reactive Load Box Torpedo Captor X műterhelésként is használható, ami lehetővé teszi, hogy akár színpadon akár stúdióban hangfal csatlakoztatása nélkül küldjünk jelet a PA rendszer, vagy a felvevőeszköz felé. Vagy akár a legnagyobb csendben, fejhallgatóval is használhatjuk. A Reactive Load Box egy valódi hangszóró komplex impedanciáját szimulálja, a lényeg az, hogy az erősítőnknek megfelelő 8 Ohmos, vagy 16 Ohmos Torpedo Captor X-et használjunk. Virtual Cabinet

Alapesetben az első panel Preset gombjával 6 gyári preset közül válaszhatunk, de számítógéphez csatlakoztatva az eszközt, a Torpedo Remote szoftver segítségével 32 gyári láda preset, 8 állítható helyzetű mikrofon és 8 teremakusztika modellezés áll rendelkezésünkre, melyekkel az erősítőnk megszólalását szinte a végtelenségig finomíthatjuk. Attenuator

Minden gitáros tudja, hogy melyik az a hangerő pont, ahol az erősítője a legjobban szól. Ha azonban nem akarunk, vagy nem lehetséges nagy hangerőt használni a Torpedo Captor X-en elhelyezett háromállású hangerő csökkentő kapcsolóval a következő mértékben – Home (-38 dB), Club (-20 dB), Stadium (0 dB) – lehetséges ezt megtennünk. (Low állás: Home hangerő, Középső állás: Club hangerő, Full állás: Stadion hangerő.) Ez az egyedülálló kis eszköz bármilyen olyan szituációban hasznos lehet, ahol szeretnénk az erősítőt kihajtani, de nem akarjuk ezt nagy hangerőn tenni.

IR Loader

A Torpedo mindegyik emulációja impulzus válasz alapú – ami egyes valós ládák, valós bemikrofonozásának konvolúciós technológia segítségével létrehozott lenyomata, illetve profilja – így pl. a 8 mikrofon modell is, kiegészítve különböző mikrofon elhelyezési opciókkal. A Two Notes mindig is híres volt a minőségi, dedikált láda impulzus-válaszairól, ahol gyakorlatilag a legnagyobb gyártók ládáival találkozhatunk, mint például a Mesa Boogie, a Marshall, az ENGL, a Fender és így tovább... lehetőségünk van egyéb láda impulzus-válaszokat rátölteni a készülékre, amit akár más felületekről vásároltunk, vagy éppen magunk készítettünk el a stúdióban, vagy akár a próbateremben. A Captor X 521 memória helyet kínál az egyedi IR-ek tárolására. Az ingyenes Torpedo Remote alkalmazással okostelefonról, táblagépről vagy számítógépről vezérelhető a Captor X bármelyik paramétere. Akit a további részletek érdekelnek, kérjük olvassa el a Two Notes Torpedo Captor X-ről írt tesztünket. A Two Notes hazai és európai forgalmazója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó