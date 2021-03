Címlap » Hírek » Two Notes Torpedo C.A.B. M+ újratöltve Two Notes Torpedo C.A.B. M+ újratöltve A friss hír az, hogy márciustól a Two Notes C.A.B. M pedálok már C.A.B. M+ kivitelben készülnek, de természetesen a korábbi C.A.B. M eszközök továbbra is ingyenesen frissíthetők C.A.B. M+ verzióra. A Two Notes Torpedo C.A.B. M pedálja eddig is nagy népszerűségnek örvendett, hiszen egy pedál méretű eszközben megkaptuk a cég közkedvelt hangfalemulációs technológiáját. A pedál alapból 32 gitár és basszushangfalat, 8 végerősítőt, 8 mikrofont, és 12 különféle teret/helyiséget tud emulálni. A Torpedo C.A.B. M+ pedál formátumban kínál lehetőséget arra, hogy hihetetlen jó hangzásokat hozzunk létre, akár erősítő és hangfal nélkül, emellett ideális D.I. megoldást kínál a gitárosoknak, a hangfalat kikerülve küldhetnek mikrofonozott jelet a keverőpult, vagy felvevőeszköz felé. Tavaly július óta a Two Notes cég ingyenes firmware upgrade lehetőséget kínál, és az így frissített C.A.B. M+ pedálok már egy nagy dinamikatartalékkal rendelkező tisztahangzású emulált előerősítővel és stúdióminőségű effektekkel – enhancer, noise gate, reverb, 5 sávos félparametrikus EQ – is kiegészültek. A tökéletes hangzás a 24-bit/96kHz minőségben dolgozó AD/DA konvertereknek köszönhető. A fedélzeti emulációk mellett a Two Notes Torpedo C.A.B. M+ pedálra külső IR-ek feltöltése is lehetséges, a Torpedo Remote szoftverrel több mint 400 virtuális hangfal „lenyomatát” (impulzus válaszát) érhetjük el. A friss hír az, hogy márciustól a Two Notes C.A.B. M pedálok már C.A.B. M+ kivitelben készülnek, de természetesen a korábbi C.A.B. M eszközök továbbra is ingyenesen frissíthetők C.A.B. M+ verzióra a https://www.two-notes.com/torpedo-cab-m oldalon.

A Torpedo C.A.B. M+ 32, újonnan válogatott prémium DynIR (duplán mikrofonozott) virtuális hangfal gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyek között olyan gyártók hivatalos hangfal profiljait is megtaláljuk, mint pl. a Celestion, az Engl és a Victory Amplification. A Torpedo C.A.B. M+ tudása azonban nem merül ki a 32 legkeresettebb gitár- és basszusláda emulációjában, minden lehetséges opciót megkapunk ahhoz, hogy ezeket munkára fogjuk. A konfigurálható végerősítő emuláció lehetővé teszi, hogy válasszunk az EL84, EL34, 6L6, és KT88 végcsövek közül, valamint az A osztályú, A/B osztályú erősítők és a pentóda/trióda mód között. A Torpedo C.A.B. M+ segítségével színpadon akár hagyományos erősítő és hangfal nélkül is játszhatunk, egyenesen a PA felé küldve a D.I. kijáraton a jelet. Ez a konfiguráció jól használható fülmonitor rendszerrel együtt, és ebben az esetben elfelejthetjük a hagyományos erősítő + láda felállást. Ilyenkor célszerű a Torpedo C.A.B. M+ pedált a pedálboard utolsó monó pedáljaként elhelyezni, pl. a torzító után. Minden modulációs effekt (reverb, delay, kórus) mindenképpen a Torpedo C.A.B. M+ után kerüljön az effektláncba. (Ezek többnyire sztereó effektek, a Torpedo C.A.B. M+ pedig monó.)

Ha otthoni stúdióban, vagy bármilyen olyan helyen készítünk felvételt, ahol az izoláció nem mondható ideálisnak, a C.A.B. M+ életmentő lehet, mert a pedálboardról közvetlenül a felvevőeszközre küldhetünk a jelet, anélkül, hogy le kellene mondanunk egy bemikrofonozott hangfal nyújtotta térérzetről. Amennyiben a Torpedo C.A.B. M+ pedált erősítővel használjuk, a gyártó javasolja az előerősítő és végerősítő szekció kikapcsolását. Ilyenkor a Torpedo C.A.B. M+ az erősítőnk és a hangfal közé kerül és a D.I. kimenetről küldhetünk jelet a keverőpult, vagy felvevő eszköz felé.



Fontos tudni, hogy a C.A.B. M+ nem loadbox (műterhelés) vagyis, ha erősítőt csatlakoztatunk a pedálhoz, akkor hangfalat, vagy műterhelést kell csatlakoztatni a C.A.B. M+ hangfalkimenetére.

Two Notes Torpedo C.A.B. M+ fontosabb adatok

4 féle csöves végfok modell (6L6, EL34, EL84 and KT88)

Tiszta előerősítő modell, '74 Silverface B'man alapján

Hangfalanként 8 féle mikrofon és 12 féle helység emuláció

Gitár és basszusgitár között váltható EQ

32 gyári DynIR hangfal, 99 preset memóriahely

400+ DynIR hangfal modell valós idejű meghallgatása a Torpedo Remote online könyvtárban

Torpedo Remote használata USB-n keresztül Windows és MacOS környezetben

Torpedo Remote wireless használat Android és iOS alatt

Tartozék Two Notes Wall of Sound plug-in

AD/DA konverterek: 24-bit / 96kHz

Gitár/erősítő/vonal bemenet: 6,3 mm szimmetrikus jack

Fejhallgató kimenet: 3,5 mm szimmetrikus jack

DI kimenet: szimmetrikus XLR

Vonalkimenet: 6,3 mm szimmetrikus jack

AUX bemenet 3,5 mm szimmetrikus jack

Hangfal kimenet: 6,3 mm aszimmetrikus jack

Micro USB port, Micro USB-B – USB-A kábel tartozék

Tápegység: 12V DC, 1A tartozék

Méretek: 121 x 96 x 63 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 0,45 kg

Tájékoztató ár: 99 900 forint További részletek: https://www.two-notes.com/torpedo-cab-m A Two Notes termékek európai és hazai forgalmazója a Sound Service.