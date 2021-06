Június 25-én jelent meg a TOTO „With A Little Help From My Friends” című albuma, melyet a 2020 november 21-én közönség nélkül rögzített koncertvideóval együtt adtak ki.

A különleges koncerten Steve Lukather, Joseph Williams és David Paich a TOTO történetének következő fejezetét író zenészekkel együtt lépett színpadra, akik a következők: John Pierce, a Huey Lewis and the News egykori basszusgitárosa, Robert „Sput” Searight, a Snarky Puppy volt dobosa, valamint a billentyűs / vokalista Steve Maggiora. A másik billentyűs, Dominique „Xavier” Taplin és a szaxofonos vokalista Warren Ham, már játszottak a TOTO korábbi turnéin is.

A koncertfelvétellel kapcsolatban Steve Lukather így nyilatkozott: „A DVD-n szereplő dokumentumfilm bepillantást enged abba, hogyan tekintünk a jövőbe. David – aki végig velünk dolgozott a háttérben – valamint Joe és én magam is szeretnénk életben tartani ezt a zenét. David persze bármikor felbukkanhat meglepetésként valamelyik koncertünkön, csak a hosszas turnézást nem tudja vállalni. Erre az egyestés különleges alkalomra szándékosan kissé eklektikus műsort állítottunk össze, de a jövőben is kimerítőbben fogunk válogatni a TOTO korábbi munkásságából, amiben szerepelnek a rádiókban nem játszott, kevésbé ismert dalok, valamint néhány saját szám Joe-tól, illetve az én nemrégiben kiadott szóló albumaimról.

Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy aligha lehetnénk elégedettebbek a TOTO lemezeinek nemzetközi fogadtatásával, hiszen bejárták a világ toplistáit, és az, hogy az egykori zenénket belevisszük az új koncertekbe, új színt visz a TOTO The Dogz of Oz World turnéjába, amikor majd ismét színpadra lépünk. Röviden fogalmazva, mindkettőnknek az a célja, hogy a régi TOTO-t elhozzuk a jelenbe, és tovább is vigyük. Ezt a különleges koncertet tekinthetjük úgy is, mint az új setlist-be való első bepillantást, ami egy következő fejezetét alapozza meg a zenekar történetének.”

Joe Williams pedig a következőket tette hozzá: „Mindig hatalmas öröm számomra, amikor a TOTO-val koncertezünk, de ez a koncert igazán különleges volt. Tavaly novemberben Luke, David és jómagam három új, kiemelkedően virtuóz zenésszel léptünk színpadra, de velünk játszott két korábban már a TOTO-val turnézó remek muzsikus is. A koncert ötlete onnan jött, hogy szükségünk volt rá, hogy a Covid miatti lezárások után végre játszhassunk, egyúttal pedig jó alkalom volt arra, hogy összehozzuk ezt az új zenekart. A kezdetektől fogva minden klappolt a bandában, és apait-anyait beleadtunk, hogy megmutassuk az új és a régi TOTO zenéket. A kevéssé ismert számok között szerepel például az egyik régi kedvencem, a You Are The Flower Bobby Kimball-tól. Mivel hatalmas rajongója vagyok – és egyben jó barátom – ezt a fellépésünket neki ajánlom.”

A most megjelent Little Help From My Friends bakeliten, CD-n, CD/DVD és CD/Blue-ray verzióban is elérhető lesz.

Tracklist



1. Till The End

2. Hold The Line

3. Pamela

4. Kingdom of Desire

5. White Sister

6. You Are The Flower

7. I Won’t Hold You Back

8. Stop Loving You

9. Band Introductions

10. Home of the Brave

11. Rosanna

12. With A Little Help From My Friends

