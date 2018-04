Címlap » Hírek » Tolcsvay László - 50 éves jubileum számmisztikával Tolcsvay László - 50 éves jubileum számmisztikával Tolcsvay László, a Tolcsvay Trió és a Fonográf együttes alapító tagja sok nagysikerű musical és rockopera zeneszerzője, már 1968 óta ismert a közönség előtt. Pont az idén lesz ötven éve, hogy dalokat ír és a közönség előtt áll a 68 éves muzsikus. Ezt a „számmisztikát” felfedezve és kihasználva jelent meg új albuma, mely stílusosan a ’68. címet kapta. A CD-re a ma már örökzöld dalokat maga Tolcsvay László válogatta össze, aki ezeket a számokat és gondolatokat érzi magához a legközelebb. A sokszínű összeállításban találhatunk romantikus, dögös vagy elgondolkodtató nótákat, természetesen Az első villamos, a Jöjj kedvesem és a Nemzeti dal is rákerült a lemezre. A legendás dalok között szerepelnek régi és új felvételek, valamint egy BS-beli koncerten rögzített nóta is. Bónuszként egy vadonatúj dal is hallható a CD-n. Az alábbi interjúban múltról és jövőről is beszélgettünk. A 68-as számnak nagy jelentősége van az új lemezeddel kapcsolatban. Miért olyan „mágikus” ez a szám és mit jelent számodra?

1968-ban indult el a pályám, akkor a Tolcsvay trióval megnyertük a Ki Mit Tud-ot és hirtelen ismertek lettünk. Az az érzésvilág, ami akkor áthatotta a generációmat nagyon mélyen érintett. Ott volt bennünk a szabadságvágy, a szeretet, az összetartozás érzése, ugyanúgy, mint a beat-zene gyökerei vagy az új művészetek és művészi irányok. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy a mai napig ezek az akkor nagyon erős impulzusok adják az alaphangom energiáit. Ami a ’68-at, mint a jelenben fontos számot illeti, idén leszek 68 éves, és 50 éve vagyok a pályán. Milyen koncertek várhatók az idén az új lemezeddel kapcsolatban?

Nagyon szeretek koncertezni, szeretem a közvetlen találkozást a közönséggel. Szeretek zenekarral muzsikálni, hiszen ebben a közegben tudom legjobban kifejezni az érzéseimet. Az összhang számomra meghatározó konkrét és átvitt értelemben is, fantasztikus élmény, amikor különböző habitusú zenészek egy adott irányt vesznek fel és közösen hoznak létre valami megfoghatatlant. Ez a zene igazi csodája. Remélem, az új CD sokakat megérint, nem csak az én generációmban. Sok szívből jövő kedves visszajelzést kapok, számomra is meglepő helyekről. Fontosnak érzem, hogy Magyarország-szerte több helyre elmenjek koncertezni. Fél évszázada állsz a pályán töretlen sikerrel. Honnan meríted a megújuló energiákat, akár az új dalokhoz, akár a fellépésekhez?

Szinte fizikai vágyat érzek a muzsikáláshoz. Igazi „elvonási tüneteim” vannak, ha nem zenélhetek. Azt mondják és így is érzem, hogy nem kopik a hangom. Azt hiszem, ezt annak is köszönhetem, hogy mindig távol tartottam magam a versengésektől. Nem foglalkoztatott soha, hogy hányadik vagyok az aktuális listákon, mindig a belső elvárásaim irányítottak, igyekeztem mindig a lehető legőszintébb muzsikát előcsalni magamból. Éppen ezért, ha nem jó, amit csinálok, akkor azt nem is erőszakolom rá senkire semmilyen rafinált reklám eszközökkel, vagy ilyesmikkel. Fontos, hogy még a kecsegtető siker reményében se hazudozzunk önmagunknak, mert az visszahat, és eltorzítja a lelkünket.

Milyen terveid vannak a jövőre? Mi az, amit még szeretnél megvalósítani, elérni a szakmában? Van még egyáltalán olyan dolog, amit nem értél el a karriered során, de nagyon vágysz rá? Minden nap egy új nap, minden új dal, motívum egy új tiszta feltöretlen út. Sosem ülök a babérjaimon. Tényleg rengeteg fantasztikus élménnyel-sikerrel ajándékozott meg az élet. Épp ezért egyre fontosabb, hogy ne hátra, hanem előre gondolkozzak. Van egy tervem, de még a műfaját nem éreztem meg igazán. Színház, összművészeti produkció, koncert vagy különös cirkusz? Nem tudom. Annyi biztos, a téma, ami foglalkoztat, el kíván emelkedni a földről. Egyfajta utazás felfelé, lefelé, kifelé, befelé. Nagyon az elején vagyok még, meglátjuk mi lesz belőle. Egy kis történelem: hogyan indult a karriered, mikor jöttél rá, hogy a zenével szeretnél foglalkozni?

Édesapám is muzsikus volt, már 6 évesen zeneiskolába jártam, zongorázni tanultam. A hatvanas években aztán elkapott a beat-zene, és ennek minden csínját-bínját igyekeztem elsajátítani. Akkor ezt csak a lemezekről, rissz-rossz magnófelvételekről, vagy egymástól lehetett megtanulni. De az ember magától is rájött egy-két dologra. Aztán elkezdtem dalokat írogatni. Ez töltötte ki az életemet. Azt hiszem, annyira vonzott ez az újkori reneszánsz, hogy automatikusan lett így, ahogy lett. Mi lennél, mivel foglalkoznál szívesen, ha nem zenész lennél?



Felfedező. - Endresz Erika - Hallgass bele a CD-be: Jöjj Kedvesem: https://youtu.be/b5PreYZsXmA Hunyd le a szemed: https://youtu.be/k9afpS2vVyk Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó