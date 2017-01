Címlap » Hírek » Tízen a világ leggazdagabb gitárosai közül Tízen a világ leggazdagabb gitárosai közül Egy kis bulvár: a Total Guitar magazin nyomán közreadjuk a tíz leggazdagabb gitáros listáját, hozzátéve, hogy a listán csak az Egyesült Királyság gitárosait vették figyelembe. A Total Guitar egy új cikkében számba vette az Egyesült Királyság 10 legtehetősebb gitárosát. Meg kell jegyeznünk, hogy Edge-nél látható 500 millió font tulajdonképpen a U2 teljes vagyonát jelzi. Ha ezt egyenlően elosztjuk négy részre, akkor Edge-re 125 millió font jutna, ez durván 153 millió dollár, ami így a 4. helyre volna elég.

Elgondolkodtató, hogy szinte mindegyik gitáros 60 év felett van, és sok-sok évtized munkája áll mögöttük. Ennél messzebbmenő szociológiai következtetések levonását az olvasóra bízzuk…

Akkor nézzük a listát!

10. Ronnie Wood—55 millió font (67,5 millió dollár) Az jó dolog, hogy a Rolling Stones rengeteg pénzt kaszál, de állítólag Ronnie Woodot 2009-es válásakor levágták 6,5 millió fontra, és egy vagyont költött a nem túl sikeres Woody’s éjszakai klubjára. Amúgy is enyhén szólva szórja a pénzt, heti 1000 font virágokra, évi 170 000 font autóra és sofőrre. „Rettenetes üzletember vagyok” – mondta Ron, „de erősen próbálkozom.”

9. Pete Townshend—75 millió font (92 millió dollár) „Vissza kellene vonulnom a pénzcsinálástól,” – elmélkedett Pete bácsi az Uncut magazin hasábjain. Nem valószínű: a Who 50 éves fennállása alkalmából megtartott turné 27 előadása 22 millió dollárt hozott a konyhára tavaly. 8. Mark Knopfler—75 millió font (92 millió dollár) Igaz, hogy fiatal újságíróként és tanárként gombokat keresett, de végül csak eladott 120 millió lemezt. A legtöbb ebből kétségkívül a Dire Straits Brothers In Arms című albuma volt, de a 2015-ös Tracker is a 3. helyig kúszott fel a brit albumok listáján, és különben is, mit hallgatna a papád az autójában? 7. David Gilmour— 100 millió font (123 millió dollár) Gilmour kasszája minden alkalommal csenget, ha valaki megveszi a Pink Floyd híres Back Catalogue poszterének egy másolatát. Ő azonban ragaszkodik hozzá, hogy anyagi biztonsága relatív: „Nagyon jómódú vagyok. De vannak ezerszer gazdagabb emberek nálam. A közelébe sem érhetek a Rockefellereknek, vagy az új orosz milliomosoknak.”

6. Jimmy Page—105 millió font (129 millió dollár) A Led Zeppelin összekalapált vagy 111,5 milliót, de Page állítólag híresen fogja a pénzt. 26 éves barátnője, Scarlett Sabet születésnapi partiját tavaly, a mindenki által ismert és kedvelt Nando’s gyorsétteremben tartotta…

5. Brian May—120 millió font (147 millió dollár) Ha a Queen gitárosa valaha elveszítené az ezüst hatpennyst, amit pengetőnek használ, nem kellene kétségbeesnie… „Kezdetben, – mesélte a The Guardian-nek „nem volt pénzem és így nem érdekelt a pénz. Aztán lett pénzem, akkor meg azért nem érdekelt igazán.” 4. Eric Clapton—160 millió font (196 millió dollár) „23 éves koromra már tudtam, hogy a pénz nem minden. Mindenem megvolt, amit ember el tud képzelni. Autók, karrier. És mégis állandóan az öngyilkosság gondolatával foglalkoztam. Az anyagi javak gyűjtése fura dolog…” 3. Keith Richards—220 millió font (270 millió dollár) Míg a nő-faló frontember, Mick Jagger megduplázta vagyonát, úgy tűnt, hogy Keef nem vár az élettől mást, mint egy dupla vodka-narancsot és egy leharcolt ’50-es Telecastert. „Soha nem éreztem magam gazdagnak,” – mondja. „Néha csak azért aggódom, hogy legyen elég pénz a show folytatására. Megkerestem, elköltöttem.” 2. The Edge—500 millió font (613 millió dollár) Az ír ingyen tette elérhetővé a Songs Of Innocence albumot az iTunes használóinak, de a lemezhez kapcsolódó turné 152,2 millió dolláros bevételével kompenzálta a „veszteséget.” Ez még négyfelé osztva sem kevés.

1. Paul McCartney—760 millió font (932 millió dollár) Az elmúlt 25 évben McCartney megkerülhetetlenül a nyerő pozícióban tanyázik. És ha korábbi Beatle-nek sikerül 2018-ban visszaszereznie a ’60-as években írt klasszikus anyagainak kiadási jogát a Sony/ATV Music kiadótól...

