Címlap » Hírek » Thomas Blug Workshop a Vintage ’52-ben Thomas Blug Workshop a Vintage ’52-ben November elején Budapestre látogatott Thomas Blug, akinek a neve hazánkban főleg azok számára csenghet ismerősen, akik már hallottak a BluGuitar™ márkáról. A BluGuitar™ egy nagyon fiatal német cég, mely pár éve az AMP 1™ névre hallgató mini, pedálformátumú gitárerősítőjével hívta fel magára a figyelmet. Korábbi számainkban ezen erősítőről és a BluBox™ nevű hangfal-szimulációs DI-box-ról tesztet is írtunk. Thomas Blug Németországban elismert zenész, és erősítőfejlesztő. 1997-ben megkapta a „Legjobb német pop-rock gitáros” címet, 2004-ben pedig a Fender Stratocaster 50. születésnapját ünneplő, Európa méretű gitárverseny győzteseként, megkapta a „Strat King” címet. Hosszú ideig session zenészként dolgozott, éveket töltött a német popszakmában, azonban mostanában már csak saját projektjeivel foglalatoskodik. Zeneileg visszatért gyökereihez, ahhoz a melodikus blues-rock világhoz, ahonnan saját bevallása szerint indult. Thomas amellett, hogy zenészként komoly karriert futott be hazájában, mindvégig jelen volt a zeneipar egy másik oldalán is, mint erősítőfejlesztő. Évtizedekig dolgozott fejlesztőként a Hughes & Kettner™ cégnél, tanácsadóként működött közre az Xvive cég több pedáljának megalkotásánál. Pár éve nem csak zenéjében, hanem életének e területén is önállósodott. Saját céget hozott létre, mellyel kompromisszumok nélkül a saját ötleteit, és álmait akarta megvalósítani, ekkor jött létre a BluGuitar™. November 5.-én a magyar érdeklődők is közelebbről megismerhették Thomast, a Vintage ’52 hangszerboltban megrendezett workshopja alkalmával. A rendezvény nagyon családias körben történt, a szó abszolút jó értelmében. A Vintage ’52 munkatársai igazi vendégszeretettel fogadták az érdeklődőket, már az elején olyan érzésem volt, mintha egy baráti találkozóra mentem volna. Az előadás gerincét a Bluguitar™ cég termékeinek bemutatása adta. Thomas részletekbe menően ismertette minden „gyermekét” az AMP 1™ erősítőtől kezdve, a jelenlegi (Nanocab™, Fatcab™), és új (Twincab™) ládáin át, a BluBox™ DI-box, és a Remote 1™ rendszervezérlő kapcsolón keresztül, az olyan apróbb kiegészítőkig, mint az Easy Lock™ (erősítő rögzítő mágnesek), Midi 1™ (midi átalakító kábel), vagy a Vintage Premium Speaker Cable™ (hangfalkábel). A szóbeli bemutatások mellett, Thomas mindig meg is szólaltatta az aktuális „alanyt”, így a hallgatóság (a fül számára is) azonnal fogyasztható módon ismerhette meg az eszközöket. Az előadás során, ahogy végigvándoroltunk minden terméken, jól kirajzolódott, hogy egy nagyon átgondolt, és tudatosan felépített rendszer részeiként illeszkednek egymáshoz az elemek. Nagyon szimpatikus, hogy e rendszer elemei külön-külön is használhatóak. Nem egy marketig által irányított zárt világot alkotnak, amelyben csak egymással kompatibilisek, hanem éppen ellenkezőleg: nagyon nagy hangsúly van fektetve a más gyártók termékeivel való együttműködésre. Például a BluGuitar ládák fűzhetőek más ládával soros, és párhuzamos módon is, az AMP 1™ erősítő használható bármilyen 8, vagy 16 ohmos ládával, akármilyen lábkapcsolóval, vezérelhető nem csak a Remote 1™ kapcsolóval, hanem bármilyen midi-, vagy rendszervezérlő egységgel, stb. Egy olyan termékcsaládot ismerhettünk meg, amely nagyon felhasználóbarát megoldásokat kínál. Minden eleme zenész aggyal lett kigondolva, egy gitáros elvárásainak megfelelően, és mérnöki precizitással lett megépítve. Ezt csakis olyan ember vihette véghez, mint Thomas Blug, aki egy személyben kiváló gitáros, és erősítőfejlesztő, innovátor. Thomas kiemelte, hogy ő úgy tekint az elektromos gitárra, mint egy nagy egységre, melynek az erősítő, a pedálok, kábelek, gitárládák, is a részei. Tehát minden együtt, ami a kéz és a hangszóróból kijövő hang között áll, az maga a hangszer. A BlugGuitar™ pedig ennek az „összetett hangszernek” az erősítő részét, és az ahhoz kapcsolódó elemeit hivatott egy következő szintre emelni. Thomas a következő kérdéssel állt mindig a fejlesztéshez: „Milyen cuccot szeretnék én? Min játszanék szívesen?” Így indult el azon az úton, ahol az abszolút autentikus, vintage, csöves hang volt a cél, úgy, hogy mindezt a lehető legpraktikusabb formába öntse egy zenész számára. Hangminőségben pedig kizárta a kompromisszumot. Az egész előadás meglehetősen kellemes légkörben zajlott. Thomas Blug személyében egy nagyon barátságos, és pozitív kisugárzású embert ismerhettünk meg, aki mindenféle allűrtől mentesen, olyan közvetlen módon beszélgetett velünk, mintha csak sörözni ültünk volna be egy klubba. Az előadás során elhangzott néhány saját dala is, melyeket zenekar hiányában zenei alappal játszott el. Bevallom, hogy az erőteljes előadásmódnak köszönhetően, nekem az élmény még így is koncertszerű volt. Thomas Blug szerzeményei instrumentális, gitár centrikus dalok, melyeknek érzelem gazdag dallamvilágában egyértelműen kitapintható a klasszikus rock és a blues hatása, de hangszerelésében és megszólalásában abszolút modern, és friss ízűek. A több mint három órás esemény utolsó harmadában a közönség kérdései vették át a szerepet. Ekkor előjöttek olyan anekdoták, történetek, melyeket többször nagyobb nevetés kísért. Ekkor már olyan volt a hangulat, minta zenészek, gitárosok spontán összeültek volna beszélgetni, tapasztalatot cserélni. Arra a kérdésemre, hogy „mit tervez a jövőben, lesz-e új termék?”, gyermeki lelkesedéssel Thomas Blug annyit válaszolt, hogy rengeteg ötlete van, egészen biztosan lesz! Borbély Tamás A Zenész Magazin YouTube csatornáján a megnézheted a cikk szerzőjének bemutató videóit az AMP1 erősítőről, a BluBox hangfalszimulátorról, és fel tudsz iratkozni a csatornára: ITT.