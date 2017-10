Címlap » Hírek » The Carbonfools - új énekes, új dalok, új album The Carbonfools - új énekes, új dalok, új album Ahogyan ígérték, nem tűntek el. Most elérkezett az idő, és a rajongók nagy örömére új dalokkal és koncertekkel ismét berobbant a zenei életbe a The Carbonfools! Idén áprilisban másfél év szünet után ismét berobbant a zenei életben a The Carbonfools. Új énekes, új dalok, új klip és hamarosan egy teljes album is megjelenik a csapattól, amely a rajongók nagy örömére Fóris-Ferenczi Gáborral a fronton ismét rendszeresen koncertezik. Hogyan találtatok egymásra a The Carbonfools-szal?

Gábor: A kolozsvári zenekarom nyitott a Hiperkarmának és a soundcheck után odajött Benő, hogy a The Carbonfools énekest keres. Csak névről ismertem akkor a Carbont, de még aznap este belehallgattam és egyből írtam Benőnek, hogy nagyon érdekel a dolog. Feljöttem egy meghallgatásra. Azóta pedig együtt dolgozunk. Nehéz feladat volt egy olyan együttes élére állni, amely korábban más énekessel vált népszerűvé? Hogyan fogadott a közönség?

Gábor: Az elején enyhén stresszelt, hogy miként fogom ezt kezelni, de hamar kivertem a fejemből, mivel nem lehet úgy dolgozni, hogy az ember folyton azon agyal, hogy meg tud-e felelni az elvárásoknak. Eldöntöttem, hogy én a maximumot adom, és bíztam abban, hogy ez elég lesz. Az első koncert után beigazolódott, hogy igenis menni fog ez, és a közönség is megerősített ebben. Idén áprilisban volt a nagy visszatérésetek az A38 Hajó teltházas koncertjén. Milyen érzés volt újra a színpadon másfél év szünet után?

Titusz: Nagyon szuper! Egy kicsit tele volt a gatyánk előtte, de amint a színpadra léptünk elmúlt, és jött a boldogság... Kb. két másodpercnek tűnt az egész.... Gábor: Eszméletlen volt, életem legjobb koncertje! Részt veszel az új dalok megalkotásában is? Mi a feladatmegosztás a zenekarban?

Gábor: Egyik félelmem az volt az elején, hogy nem lesz kreatív szabadságom, de elég hamar megnyugodtam, mivel a meghallgatás után felhívott Titusz, hogy van néhány instrumentál, amihez kellene ének meg szöveg. Már annyira közel áll hozzám a The Carbonfools zenei világa, hogy a korábban írt dalokat is pont olyan szívesen éneklem, mint amiket már együtt írtunk. Titusz: Stúdióban élek, folyamatosan ötletelgetek, skicceket készítek, amikről később derül csak ki, hogy Carbon, Bëlga vagy más zenei projekthez kerülnek-e. Van, hogy rögtön beugrik egy szövegötlet, akkor elkezdem megírni a többi carbonosnak tűnő skicceket bevizsgáljuk Gáborral, és ő is nekilát a dalszövegíráshoz, aztán összeülünk, és együtt fejezzük be a strófákat... Ha már van szövegkezdemény, küldözgetjük a többieknek (gitár, bass, dob), ők kitalálják, hozzáteszik zeneiségüket, és végül a zenekari próbákon kikristályosodnak ki a dalok. Honnan merítesz ötleteket a szövegíráshoz?

Gábor: Daltól és hangulattól függ. Gyerekkori sztorik, régi szerelmek, igazából minden, amit az ember el akar mondani, vagy meg akar osztani másokkal. A rímszótár is sokat segít. Az elmúlt több mint egy évtized alatt mennyire változott meg az a géppark, amit használsz?

Titusz: Folyamatosan változik, nekem mindig valami új kell, lehet az analóg, digitális, bármi... Imádom a régi analógokat, de mellette nagyon érdekesnek találom az új plugin-ekben, soft szintikben rejlő lehetőségeket. Nagyon bírom az iPad-es zenei appokat is, nagyon sokféle van, nem kerülnek sokba és ezért szinte minden nap lehet egy új játékom, hangszerem.... Van olyan elektronikus hangszer, ami nem hiányozhat a hangzásotokból?

Titusz: Így kimondottan nincs, mert nagyon sokféle virtuális és analóg hangszerrel dolgoztunk már, de vannak nagy kedvencek, mint például a Roland 303-as, a Moogok, a modular szintik, vagy a Casio Cz 1000. Mi az, amit mindig magaddal viszel a koncertekre?

Titusz: Koncertre legtöbbször laptopot, iPadet, Kaosspadet illetve saját gyártmányú kis zajdobozokat,"dub-siren"-eket viszek. Remekbeszabott új dalokat hallottunk mostanában tőletek, és egy klippel is megörvendeztettétek a rajongókat a közelmúltban. Dolgoztok már az új albumon?

Titusz: Köszi, igen és nemsokára készen is lesz, már maszterre küldözgetem az újakat… Tizenegy dal lesz rajta. Miben lesz eltérő az új zenei anyag a korábbiakhoz képes?

Titusz: Elsősorban természetesen Gábor hangja miatt lesz más. A Carbonfools lemezeken mindig is sok féle stílus volt. Az új lemezre is ez lesz a jellemző, kicsit talán energikusabb lesz, mint az előző, de nagyon carbonos, egyszerre vidám és szomorú… Terveztek még valamit az idei évre?

Gábor: Annyi új szám van, hogy két albumot meg lehetne tölteni velük... Titusz: Úgy néz ki megint csinálunk egy MR2 akusztik sessiont... Kámán Ildikó