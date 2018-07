Címlap » Hírek » The BlackBirds – ACid/DC – Stoned The BlackBirds – ACid/DC – Stoned Írásunkban a legjobb hazai tribute bandákat mutatjuk be. Ez egy különleges zenei szcéna, ami profizmust és szakmai alázatot igényel. A The BlackBirds alapító dobosának, Hoffmann Györgynek; az ACid/DC frontemberének, Baricz Gergőnek és a Stoned énekesének, Kőváry Péternek tettük fel kérdéseinket. The BlackBirds Nektek az a kedvenc zenekarotok, amelynek a tribute bandája lettetek?

Hoffmann György (The BlackBirds): A Beatles nem a kedvencünk, a szerelmünk! Baricz Gergő (ACid/DC): Egyik kedvenc, ami mellett nem tudtunk csak úgy szó nélkül elmenni, és ha már nem hagyunk szó nélkül valamit, abból a látottak alapján, akar tribute is lehet. Kőváry Péter (Stoned): Nekem igen, szerintem ezt nem is lehet másképp csinálni. Egy tribute zenekarnál fontos az elkötelezettség. ACid/DC Nem hiányzik, hogy saját zenét játsszatok? Hoffmann György (The BlackBirds): Így együtt nem írunk saját dalokat, de mindenkinek vannak saját zenét játszó formációi. Baricz Gergő (ACid/DC): Játszunk mi saját zenét is. Egy tribute zenekar nem lehetetlenít el semmit. Kőváry Péter (Stoned): Nem, mert én mindig is csináltam saját zenét a tribute mellett, jelenlegi zenekarommal a Peter Kovary & The Royal Rebels-szel éppen most nyertünk Fonogram díjat, hamarosan indul a turnénk, és már a második album dalain dolgozunk. A Stonedban másoknak is vannak egyéb projektjei, zenekarai. A Stoned mindannyiunk szívügye, de mással is foglalkozunk. Stoned Ti a műfaj élvonalát jelentitek. Nemrégiben szerződtetett benneteket hazánk egyik legnagyobb, független menedzsment cége, a Gold Record. Mivel lehet kiemelkedni a tribute zenekarok sorából? Hoffmann György (The BlackBirds): Szerintünk fontos a zenei tisztelt és alázat – de persze nem csak a tribute műfajban. Nálunk például nem cél, hogy hasonlítsunk a Beatlesre, nem úgy fésüljük a hajunk, nem váltogatjuk a szakállt dalonként, nem majmolunk stb. Nekünk az a fontos, hogy egy olyan hangulatot hozzunk ruhában és zenében is élőben a színpadon, ami visszahozza a ’60-as évek ízét, vagy amit a Beatles hozna ma, de mindvégig autentikusan és hűen, ahhoz az életérzéshez. Mi nem csak zenészek, de rajongók és gyűjtők is vagyunk. Nekünk nem áll meg a Beatles a koncert után. Óriási gyűjteményünk van, és folyamatosan kutatjuk munkásságukat. Baricz Gergő (ACid/DC): Jónak kell lenni, élvezni kell, és ki kell tartani. Kőváry Péter (Stoned): Nagyon fontos, hogy hitelesen közvetítsd az anyazenekar zenéjét. Mi nem törekszünk a szolgai másolásra, szeretjük belevinni a saját egyéniségünket a kreatív munkába. Fontos az is, hogy meg tudjon újulni a zenekar. Mivel a Stones zenéje több mint 5 évtizededet ível át, szoktunk tematikus bulikat is csinálni, 1-1 tag születésnapjához, vagy nevezetesebb albumokhoz, nagy turnékhoz kapcsolva a koncerteket. Az adott korszakot ilyenkor megjelenítjük hangzásban, látványban, ruházatban is. A Stoned idén ünnepli 15. születésnapját, az összeszokottság és a rutin is hozzájárul ahhoz, hogy a jobbak között jegyezzék a csapatot. Bízunk benne, hogy a Gold Record által még több emberhez eljuthat a csapat. The BlackBirds Mennyi fellépésetek van egy évben? Külföldön is szoktatok koncertezni? Hoffmann György (The BlackBirds): Évente 50-60 bulit játsszunk átlagban, ebben természetesen külföld is van, legjobban talán a liverpooli koncerteket szeretjük! De közönségből a hazai a kedvencünk! Baricz Gergő (ACid/DC): A csapat tagjai más projektekben is tevékenykednek, így kevés lyuk van a naptárunkban, de ha van, azt az ACid/DC-vel tömjük be. Kőváry Péter (Stoned): Változó, átlagosan 40-50 körül mozog, és többször játszottunk már külföldön is, elsősorban a környező országokban. ACid/DC Van valami olyan különleges relikviátok, amire büszkék vagytok?

Hoffmann György (The BlackBirds): Rengeteg, igen! Talán nálunk van az ország legnagyobb Beatles plakát gyűjteménye, ez kb. 150 plakátot jelent, korabelit és maiakat is. De a relikviáknál is fontosabb a személyes találkozás Paul McCartney-val és Ringo Starral! Ezeket semmi nem tudja felülmúlni! Baricz Gergő (ACid/DC): Az AC/DC cipőm a kezdetektől velünk van, mindig abban megyek koncertre. Kőváry Péter (Stoned): Szinte kivétel nélkül gyűjtjük a Stones relikviákat, jómagam a bakeliteket, DVD-ket, könyveket, de vannak Stones matrjoska babáim is. A lemezjátszóm is egy híres lemezjátszó gyár Rolling Stones modellje. Árpi, a gitárosunk notórius Rolling Stones koncertre járó fanatikus – már több mint 70 Stones bulin volt – de a többiek is elmennek minden turnén, több állomásra is. Robinak, a gitárosunknak van közös szelfije magával Keith Richards-szal! Stoned Hozott valami olyan kapcsolatot nektek a zenekari tevékenység, amire mindig is vágytatok? Hoffmann György (The BlackBirds): Talán úgy fogalmaznánk, hogy sok-sok Beatles barátot szereztünk. A The BlackBirds kapcsán, a szakmában olyan művészekkel kerültünk barátságba itthon, akiket mindig is tiszteltünk, akár Takáts Tomi, Mikó István, az Illés és Fonográf tagjai, Dolák-Saly Robi, vagy B. Tóth Laci, de kinyílt a világ olyan tekintetben is, hogy megismerkedhettünk, olyan Beatles-szel közvetlenül kapcsolatban álló emberekkel (fotósok, managerek, zenészek) is, akiket a könyvekből, filmekből, sztorikból gyerekkorunk óta ismerünk. És persze jóban vagyunk a Liverpooli Beatles Fesztivál vezetőségével és a VOX erősítők forgalmazóival is, akikkel hivatalos partneri szerződésünk is van. Az Egri Road Beatles Múzeumnak mi vagyunk a hivatalos zenekara. Szóval elég komoly Beatles őrület van itt Magyarországon, és örülünk, hogy általunk (14 éve) a közönség élőben tombolhat végig egy „Beatles” koncertet, amire sajnos, tribute zenekarok nélkül már nem lenne lehetőség! Talán ebben rejlik a jó „tribute” egyik létjogosultsága, hogy visszahozzunk élőben, színpadon egy olyan zenei produktumot, ami már eredetiben sajnos nem lehetséges. Baricz Gergő (ACid/DC): A zenésztársakkal jó barátok lettünk, és a közönségünk is átlag feletti, nem a megszokott hallgatóság. Kőváry Péter (Stoned): Egy alkalommal együtt játszottunk olyan zenészekkel, akik évtizedek óta a Stones kísérőzenekarához, holdudvarához tartoznak (Bernard Fowler és zenekara, Doug Wimbish). Ezen felül rengeteg nagyszerű helyre jutottunk el az elmúlt 15 évben, nem emelnék ki semmit, mert nagyon sok fantasztikus élményben volt részünk, és reméljük, hogy a következő 15 még izgalmasabb lesz. - Kámán Ildikó - A zenekarokról: The BlackBirds

A 2004-ben alakult emlékzenekar mára közel 1000 élő Beatles Show-n vannak túl. Bejárták az összes európai Beatles fesztivált, és Kanada mellett eddig ötször szerepeltek Angliában, első magyar zenekarként felléptek a liverpooli Beatles fesztiválon is. A csapat mindemellett Európa második Beatles Múzeumának, az Egri Road-nak a hivatalos zenekara, valamint a Beatles által is használt, legendás VOX erősítők hivatalos partnere. A The BlackBirds alapító dobosa, Gyuri elvetemült gyűjtő is, több nagy Beatles kiállítással a háta mögött. Ringo Starr őt fogadta egyedüliként az öltözőjében, amikor Budapesten koncertezett 2011-ben. ACid/DC Az ACid/DC zenekar 2014-ben alakult az akkori Kőbányai Zenesuli zenészeiből. A csapat egy része már korábban is zenélt AC/DC tribute bandában, és megvolt az elképzelés, hogyan lehetne ezt magasabb szinten, profi minőségben csinálni. A banda debütálása a Harley Davidson Open Road Fest 3. színpadán volt, 2016-ban, ugyanezen a rendezvényen már koncertfelvételt készítettek. A zenekar több alkalommal rögzített általa feljátszott AC/DC számokat. Az ACid/DC tagjai ragaszkodnak ahhoz, hogy a legtökéletesebb hangzásban tudjon megszólalni a produkció, ezt az érzést, ezt a soundot úgy kezelik, mintha saját zenét játszanának! Stoned Magyarország egyetlen Rolling Stones tribute zenekara immár 15 éve tiszteleg a világ legnagyobb rock'n'roll bandája, a Rolling Stones előtt. A Stoned célja a Stones-dalok magas színvonalú előadása, és a „Rolling Stones érzés" hű visszaadása, mind zeneileg, mind színpadi megjelenésben. A Stoned repertoárján a nagy slágerek mellett ritkaságok is szerepelnek, valamint teljes, koncepcionális show-k: tematikus vagy egy emlékezetes koncert illetve album köré épülő műsorok. A zenekar tagjai nemcsak elkötelezett Rolling Stones fanatikusok, hanem a hazai blues és rock színtér ismert alakjai is.