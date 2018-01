Címlap » Hírek » Teszteltük az ifjabb KHDK Ghoult, a Ghoul Jr pedált Teszteltük az ifjabb KHDK Ghoult, a Ghoul Jr pedált A klasszikus TS elődökhöz képest a Voice és Style kapcsolók alaposan átgondolt újítások, melyek segítségével a gitár-sound még könnyebben alakítható az adott zenei környezethez, és a három alap potméter kereteinél jóval szélesebbre tágítják a pedál határait. Néhány szó a KHDK márkáról

A KHDK egy nagyon fiatal brand, melynek története 2012-ben, egy prágai sörözőben indult. A Metallica-ból jól ismert Kirk Hammett, és barátja David Karon egy baráti beszélgetés végén arra jutottak, hogy „milyen jó ötlet lenne gitár effekt pedálokat gyártani”. Nem sokkal később Antonin Salva vezető mérnökkel neki is álltak a munkának. Első „gyermekük” 2016-ban látott napvilágot. Saját bevallásuk szerint nem tömegtermékeket gyártanak, nem szeretnék feltétlenül az aktuális piaci igényeket kiszolgálni, hanem egyszerűen a saját ötleteiket valósítják meg, melyek nagy valószínűséggel inkább az ínyenceket elégíti ki. Termékeiket (a kiváló minőségre nagyon ügyleve) kézzel készíti egy családi manufaktúra az USA-ban, Kentucky-ban. Eddigi repertoárjukban főleg boost, overdrive, és distortion jellegű pedálok sorakoznak. Ghoul nagyban, és kicsiben

A cég legújabb terméke a Ghoul Jr tulajdonképpen egy korábbi pedáljuknak, a Ghoul Screamernek a kistestvére, mely (ahogyan neve is sejteti) nem más, mint egy Tube Sreamer-jellegű overdrive, modern kiadásban. A Ghoul Screamer a klasszikus 3 potméteren (Volume, Tone, Drive) kívül öt kis kapcsolóval rendelkezett, melyek lehetőséget adtak a pedál mélyebb, finomabb hangolására. Ezekkel változtathattuk a kompresszió mértékét, összetettebb lehetőségeket kaptunk hangszín, jelszint, és gain beállítás terén. A kistestvér Ghoul Jr megalkotásakor a KHDK célja a Screamer, egy kisebb méretű, és megfizethetőbb változatának létrehozása volt. A minőség tekintetében semmivel sem adták alább, pusztán szolgáltatásban szűkítettek a lehetőségeken. Az öt mikrokapcsoló helyett a Junior változat mindössze két kapcsolóval rendelkezik, melyek a nagy változat öt kapcsolójának legnépszerűbb kombinációit tartalmazzák, illetve helyet kapott olyan kombináció is, ami nem keverhető ki a nagy változatból. Ezzel a húzással egyedivé is tették a pedált, és nem csupán egy csökkentett verziót alkottak. A pedál áttekintése Ahogyan a fentiekben is említettem, a Ghoul Jr egy overdrive pedál. Aki arra számít, hogy egy teljesen tiszta erősítőből ez a pedál egy Hi-Gain szörnyet varázsol, az sajnos csalódni fog. Nem arra tervezték, hogy önmagában erősítő-szerű torzítást hozzon létre. Mint a Tube Screamer-jellegű drive pedálok, úgy a Ghoul Jr is közép-dús szövetű torzítást produkál, az overdrive-kategória keretein belül. Ha egy valamelyest meghajtott csöves erősítő elé kötjük, akkor kezd el igazán énekelni, és megfelelő módon dolgozni. Minden kapcsolót és potmétert középállásban hagyva, első próbálgatásra is egy nagyon kellemes hangot tapasztalhatunk. A Tone potméter azonban képes akár szélsőségesebb beállításra is, legalábbis a magas frekvenciák terén. Sok esetben ugye a Tone egyfajta low-pass filterként működik, magas vágásra alkalmas, emelésre nem igazán, vagy csak kis mértékben. A Ghoul Jr esetében azonban szélső helyzetben (óramutató járásával megegyező irányba kitekerve) elég tekintélyes mennyiségű magas emelést érhetünk el. Az ellenkező irányban nem ennyire szélsőséges a végállapot, ugyanis a Tone potméter 0 állásban nem tompítja el irreálisan a soundot, inkább a mély tartományokat erősíti, és a magasból csak éppen egy picit vág. A Tone szabályzó ezen tulajdonsága már önmagában egy modernebb irány felé mutat a klasszikus TS-jellegű overdrive-okhoz képest. A két háromállású kapcsoló közül a baloldali Voice névre hallgat, segítségével lehetőségünk nyílik a hangszín további finomítására. Alsó állásban egy elég agresszív magas-közép emelést tapasztalhatunk. Ha szólók boostolásra használjuk a pedált, akkor ez az állás kiválóan alkalmas arra, hogy segítségével a gitárhang könnyedén átvágva mindent, kiemelkedjen a zenekari mixből. Ekkor a pedál szinte treble-boosterként funkcionál. A kapcsoló felső állásában a magas frekvenciákat békén hagyja, nem vágja, a mélyeket viszont megerősíti, vaskosabbá teszi. Ha az egyes állások nevet kaptak volna, akkor ennek az állásnak stílszerűen akár a „Fat” nevet is adhatták volna. A középálláshoz képest a kapcsoló alsó, és felső állásaiban a hangszínváltozás mellett egy jól érezhető hangerőemelést is tapasztalhatunk. A jobb oldali, Style kapcsoló a kompresszió, a headroom és a gain beállításokra van hatással. Középső állásban a legkisebb torzítást adja a pedál, viszont ekkor talán a legdinamikusabb. Ebben az állásban használva a pedált, olyan érzésem volt, mintha a torzítás hozzá lenne keverve a tiszta hangszínhez, és kis mértékben ugyan, de a tiszta hang is jelen lenne. Ez a tulajdonság meglehetősen konkrét érzetet ad a hangnak. Felső állásban egy kompresszáltabb, nagyobb gainnel rendelkező soundot kapunk, mely kisebb headroommal rendelkezik (halkabb az előző állásnál), a Volume potméterrel ez bizonyos kereteken belül kompenzálható. Ebben az állásban kapjuk a legkrémesebb verziót, talán ez áll a legközelebb a tradicionális Tube Screamer hanghoz. Alsó állásban a középsőhöz képest szintén több gaint kapunk, de ebben az esetben ezzel együtt nagyobb hangerő is jár. Ezt az állást jellemzi úgy a gyártó, hogy „Balls to the Wall”, vagy „Full on Mode”. Ez az a sound, ami elvileg csak a Junior verzióban létezik. A Voice és a Style kapcsolók három-három állása tetszőlegesen kombinálható, így meglehetősen sok variációs lehetőséget kapunk. Kézzel készült az USA-ban... Összegzés, ajánlás A Ghoul Jr egy nagyon sokoldalú overdrive pedál, mely bevallom, hogy a próbálgatás során nagyon kellemes meglepetéssel szolgált. Lehet, hogy Kirk Hammett neve vezetett félre, de nagyon másra számítottam. Nem gondoltam volna, hogy ennyire sokrétű, és tradicionális gyökerekkel rendelkező pedált fogok megismerni. Gyakorlatilag a clean boost, treble boost funkcióktól kezdve a klasszikus mid booston át, egy igazán combos overdrive torzításig minden kitekerhető belőle. A klasszikus TS elődökhöz képest a Voice és Style kapcsolók alaposan átgondolt újítások, melyek segítségével a gitár-sound még könnyebben alakítható az adott zenei környezethez és a három alap potméter kereteinél jóval szélesebbre tágítják a pedál határait. Ennek megfelelően a pedál kiválóan használható a legtöbb zenei stílusban. Egy viszonylag tiszta erősítőhöz csatlakoztatva már önmagában is egy nagyon inspiráló blues soundot kapunk. A rock és metál területén pedig más distortion pedálokkal használva, vagy az erősítő drive csatornáját megbolondítva igazi, harapós gitár hangzásokat érhetünk el. Méretét és súlyát tekintve abszolút pedálboard barát. A Ghoul Jr a manapság divatos mini pedálok közül is a kisebb méretűek közé sorolható. A szokásos egy helyett két állapotjelző LED-et kapott, továbbá igényesen kivitelezett minta díszíti a felületét (elsőre nonfiguratív ábrának tűnik, de jobban megvizsgálva egy szörnyszerű alak rajzolódik ki… gondolom egy „Ghoul”). A Tube Screamer hang szerelmeseinek mindenképpen ajánlom! Fontosabb technikai adatok: Forgalmazza: Sound Service Méret: 92 x 38 x 28 mm (hosszúság x mélység x magasság) Súly: 200 gramm Bemenet: Input (mono) ¼” jack Kimenet: Output (mono) ¼” jack Áramigény: 9V, belső negatív polaritású adapter (nem tartozék) Borbély Tamás A KHDK európai és hazai forgalmazója a Sound Service Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó