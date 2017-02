Címlap » Hírek » Teszteltük a BluGuitar AMP 1 erősítőt Teszteltük a BluGuitar AMP 1 erősítőt Lehetséges, hogy a BluGuitar AMP1 valami új korszak kezdete? Nem tudom, de könnyen lehet! Amikor egy barátom azzal hívott fel, hogy vásárolt egy 100 W-os csöves gitárerősítőt, ami nagyjából 1,2 kg, egy nagyobb pedálban lakozik, és szól, mint állat, akkor elnézően mosolyogtam. Átküldte a kütyü leírását, és mondta, hogy menjek el, és higgyek a saját fülemnek. Erre aztán sor is került – ennek az eredménye ez az írás – de addig is utánanéztem ennek a BluGuitar AMP 1 névre keresztelt csoda masinának. Kiderült, hogy Thomas Blug, a kiváló német gitáros cége gyártja ezt az erősítőt, és a talány megfejtése a Nanotube… Ez az apró vákuumcső nem csupán jóval kisebb a hagyományos elektroncsőnél, de az élettartama is hosszabb, nem kell hozzá csőfoglalat, alacsonyabb a zajszintje, és szinte elpusztíthatatlan. Vagyis ideális a rock ‘n’ roll világába. Annyit még a történethez, hogy ez a szuper miniatűr cső orosz találmány, elsősorban űrtechnológiában és repülésnél használták. Ismereteink szerint Thomas Blug az első, aki gitárerősítőben ilyen csövet alkalmazott. Ami az első találkozáskor leginkább feltűnő, az erősítő mérete és egyszerű, letisztult megjelenése. Simán összetéveszthető valamiféle multieffekttel, de ez nem jelenti azt, hogy feltétlen „pedál üzemmódban” kell használni. Nyugodtan elhelyezhető a hangfal tetején is, és egy hagyományos kétkapcsolós lábpedállal is használhatjuk. Az erősítő alján egy bemélyedést alakítottak ki, amivel a hangfal tetején lévő fogantyúra ültethetjük. A masszív alumínium ház garantáltan turnéálló, az esztétikus felső panelen található kezelőszervek elrendezése világos, könnyen áttekinthető. HARDVER

Az erősítő tejesen analóg áramkörökből épül fel, az egyetlen digitális egység a zengető. Thomas elmondása szerint az analóg, tranzisztoros előerősítőben is egyedi technológiákat alkalmaztak orosz mérnöktársaival, a teljesen új tervezésű és technológiájú 100 wattos, kapcsolóüzemű (PWM) végfokot pedig egy iker triódás miniatűr Nanotube hajtja meg. KEZELÉS

Ha nem használjuk a külön megvásárolható REMOTE1 ™ MIDI vezérlő pedált, akkor az AMP1 Standard és Preset módban működik. Standard módban a három, világító keretbe foglalt finomjárású lábkapcsoló közül az elsővel a CLEAN/OVERDRIVE csatornák között válthatunk. Overdrive állásban, a panel bal oldalán elhelyezett forgókapcsolóval választhatunk a MODERN, CLASSIC és VINTAGE csatornák között. A középső lábkapcsoló a Boostert helyezi üzembe, a jobboldali pedig a Reverbet aktiválja. A tiszta csatornához tartozik egy külön Volume szabályzó, az overdrive csatornákat pedig a Gain és Master potikkal kezelhetjük. Ezen kívül háromsávos EQ, a Reverb szintszabályzója és egy Master hangerő áll még rendelkezésünkre. Nem akarok elveszni a részletekben, de muszáj röviden szót ejteni az erősítő oldalán található Custom Control állítási lehetőségekről is. Itt kapott helyet a Boost szintszabályzója, az Overdrive és Clean csatornák finomhangolására alkalmas potik – a Vintage kivételével. Itt találjuk az effekt hurok soros-párhuzamos váltógombját és a zajzár háromállású kapcsolóját. A hátsó panel csatlakozói: szabvány 6,3 mm-es gitárbemenet, effekt send-return, két hangfal kimenet, Record/Line kimenet, ami fejhallgató kimenetként is használható. A MIDI 1 / Remote aljzat egyrészt hagyományos lábkapcsoló, másrészt a külön megvásárolható BluGuitar® REMOTE1 ™ MIDI vezérlő pedál fogadására alkalmas. Preset módban a három lábkapcsolóra eltárolhatjuk kedvenc hangszíneinket a CLEAN, VINTAGE, CLASSIC és MODERN csatornákból, akár zengetővel, vagy BOOST-tal fűszerezve. Ez akkor nagyon hasznos, ha csak ezt a három hangszínt akarjuk egy koncerten használni. Ha ilyenkor egy normál kétkapcsolós lábkapcsolót csatlakoztatunk az AMP1-hez, akkor az egyik kapcsolójával a CLEAN / OVERDRIVE állást tudjuk váltani, a másikkal a BOOST-ot aktiválni. Ennyit a kezelésről, és akkor lássuk, közelebbről Thomas Blug megvalósult álmát! A tesztnél az AMP 1-hez egy 2 db 125 W-os, 12 inches Eminence Lil Texas hangszóróval szerelt ládát csatlakoztattunk, előbb egy Fender Stratocaster American Standard gitárt, majd egy Gibson Les Paul Standard-et használtam. ÉS MEGSZÓLAL…

Az első kellemes meglepetés akkor ért, amikor az AMP1 hangszín potmétereit középre állítva a CLEAN csatornát próbáltam, és a Fender „Blackface” korszakát idéző Twin Reverb-szerű hang szólalt meg. Itt nem sok értelme van a CLEAN csatorna hangerejével az erősítő végét túlhajtani, annál inkább a BOOST lábkapcsolóra lépni, ami enyhén crunch-os hangot eredményez. Persze az EQ-val el lehet játszani, akár klasszikus jazzes hangszíneket kikeverni, de nekem az alapállásban is nagyon bejött. A VINTAGE csatorna a késő ’60-as évek brit overdive-os hangzásait idézi, a gitár hangerő potméterével szépen lehet a túlhajtást szabályozni. Állítólag ez a hangzás Thomas Blug kedvence, nagyon precízen behangolta, így nem is kapott finomhangolási lehetőséget a Custom Control szekcióban. A CLASSIC csatorna a Stratóval kissé középszegényen, jelentős mélyekkel és magasakkal szólalt meg, és bár az EQ-val ez nagyjából korrigálható, de számomra kissé „old-school” torzított hangot produkált. Hozzáteszem, hogy a Custom Control-ban nem próbálkoztam a finomhangolással. A MODERN overdrive csatorna egyértelműen a leginkább mai hangzású a három csatorna közül, engem a modern amerikai high-gain erősítők hangjára emlékeztetett. Nagyon kellemesen tartja a hangot, az overdrive Gain-jével szépen éneklő, vastag szóló hang állítható be, de akár a legkeményebb metálba is hajszolható – ilyenkor jön jól a zajzár METAL állása. Thomas Blug nem csak arról ismert, hogy több mint két évtizedig a német Hughes & Kettner cégnek tervezett erősítőket, hanem arról is, hogy van egy egyedileg módosított ’61-es Stratója, így azt várnánk, hogy az AMP1 is elsősorban a single-coil-os gitároknak kedvez. A Les Paul Standarddel próbálva a kis erősítőt kiderült, hogy ez nem így van. Mindhárom OVERDRIVE csatornán csöves erősítőket megszégyenítő módon bizonyította az AMP1, hogy Thomas Blug tényleg kitalált valamit. A tiszta hangja természetesen kevésbé volt Fender-szerű, mint a Stratóval, de nagyon kiegyenlítetten és telten szólt. A VINTAGE csatornánál nem lehetett nagy különbséget érezni, viszont a CLASSIC csatorna a Gibsonnal szépen hozta a ’80-as évek Marshall hangzását. A MODERN csatorna – a humbuckereknek köszönhetően – még kövérebben és erőteljesebben dalolt. Mindegyik csatornánál úgy éreztem, mintha egy nagyméretű csöves erősítőn játszanék. Ez vonatkozik a jellegzetes csöves soundra, a dinamikai jellemzőkre és nem utolsó sorban a teljesítményre. A játék apró finomságai tisztán és egyértelműen átjöttek szinte minden beállításnál, és jó volt érezni, hogy az erősítő milyen jól reagál a gitár hangerő potméterére. A 3 sávos EQ minden csatornánál látványosan tette a dolgát, és ellentétben az erősítők hagyományos hangszínszabályzóival, az AMP1 szabályzói nincsenek hatással egymásra, vagyis a magas emelése nem vágja a közepeket és ez fordítva is igaz. Érdemes megnézni Borbély Tamás bemutató videóját, a kép és a hang sokat elmond erről a szenzációs kis cuccról. VÉLEMÉNY

Lehetséges, hogy a BluGuitar AMP1 valami új korszak kezdete? Nem tudom, de könnyen lehet. Azt tudni kell, hogy nem csak arról van szó, hogy Thomas Blug megalkotott egy kisméretű, akár pedálboardba is könnyen integrálható, sokoldalú, négy remekül testreszabható csatornával felszerelt, 100 wattos erősítőt. Ami a lényeg, az a hihetetlenül széles, mindent stílust lefedő – az elképesztően jótól, a döbbenetesen jóig terjedő – hangszín választék. Az AMP1 nem csak a sokat utazó, cipekedéstől irtózó klubgitárosoknak kiváló választás. Nagy koncertszínpadokon, stúdióban, otthoni gyakorlásnál is élvezhetjük Thomas Blug abszolút gitáros szemlélettel létrehozott korszakalkotó erősítőjének unikális hangját. Köszönet Tarján Pálnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta az AMP1 erősítőt, a tesztnél használt hangfalat és gitárokat. Külön köszönet Borbély Tamásnak a szakértő segítségéért és a bemutató videóért. [-tkeres-]

