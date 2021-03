Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Yamaha Live Custom Hybrid Oak – bemutatja Kaszás Péter Yamaha Live Custom Hybrid Oak – bemutatja Kaszás Péter A Yamaha Live Custom Hybrid Oak dob szettje a 2019-es NAMM Show-n debütált, most a többszörös díjnyertes dobos, zeneszerző és énekes, Kaszás Péter mutatja be és mondja el véleményét erről a különleges dobról. A Yamaha dobszerelések közül az egyik legizgalmasabb típus egyértelműen a Live Custom Hybrid Oak. A tölgyből készült testeknek önmagukban is nagyon konkrét, gyors hangjuk van, a hétrétegű Hybrid Oak esetében még egy gyanta réteg is helyet kapott a dobtestben. A Live Custom Hybrid Oak doboknál alkalmazott hibrid dobtest koncepció a Yamaha a zászlóshajójának számító PHX és Absolute Hybrid Maple szettjeiből származik. A hét réteg úgy jön létre, hogy a három-három réteg tölgyfa közepén helyezik el a fenol réteget, ami növeli a dobtest élettartamát, a hang lecsengését és dinamika tartományát, ugyanakkor megmarad az a sötét „tölgyes íz”, ami miatt ezeket a dobokat szeretjük. A tamok elképesztően érzékenyek, a hangolásra és a halk játékra egyaránt. Ellentmondást nem tűrő mélyek, mégis fényes, nyitott hang jellemző rájuk. A lábdob mély tartományát is megnövelték, csillapították a felesleges mély-közép frekvenciákat, még pedig úgy, hogy a dobtest belsejében a babák rögzítési pontjainál fémnehezékeket helyeztek el, melyek a mélyhangok és az „attack” erősítését segítik elő, tökéletes alapot szolgáltatva mindenkinek, akinek konkrét, dögös groove-ra van szüksége. A fantasztikus hangzás mellett a dobok az „UZUKURI” eljárásnak köszönhetően fantasztikusan is néznek ki. Az UZUKURI egy tradicionális japán felületkezelő folyamat, melynek a lényege az, hogy a fa erezetének lágyabb részeit csiszolással eltávolítják, majd az így nyert felület kap egy vékony fekete festékréteget. Ezután a dobtest egész felületét ismét finoman csiszolják, és csak utána kerül rá a végső finish. Ez az eljárás még jobban hangsúlyozza a tölgy erezetének természetes szépségét. Összefoglalva, nem nagyon találkoztam még ilyen szintű dobszereléssel, amivel ennyire dinamikusan lehetne játszani, ennyire jól szólna, és ennyire látványos és különleges lenne a megjelenése is. Úgy gondolom, hogy a Yamaha elismert csúcskategóriás dob szettjei között egy egészen egyedi színfolt a Live Custom Hybrid Oak. Kaszás Péter

A többszörös díjnyertes dobos, zeneszerző és énekes Kaszás Péter több, mint 20 éve van jelen a hazai és nemzetközi zenei életben. 2007-ben ösztöndíjat nyert a világhírű bostoni Berklee College of Music-ba, ahol a Grammy díjas Terry Lyne Carrington-tól valamint Dave Samuels-től tanult. 2009-től a világhírű gitárművész, Al di Meola zenekarának tagja, a Pursuit of Radical Rhasody című lemezüket 2011-ben Latin Grammy-díjra jelölték. 2016 novemberében a Magneoton gondozásában megjelent Infinity Project című szóló albuma, amely 2017 márciusában Fonogram-díjat nyert jazz kategóriában.

