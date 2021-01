Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Új Tama Starclassic Performer hibrid juhar/nyír szett Új Tama Starclassic Performer hibrid juhar/nyír szett A Tama a 2021-es évet Starclassic Performer szettjének újra bemutatásával kezdte, de ezúttal van egy kis csavar a dologban, mégpedig a hibrid juhar/nyír dobtestek. Starclassic Performer Caramel Aurora A Starclassic család 1994-es bemutatása óta már találkozhattunk tisztán nyírfa, bubinga és juharfa testű Starclassic dobokkal, sőt a közelmúltban megjelentek a hibrid megoldások, mint például a nyírfa/bubinga, diófa/nyírfa dobtestek ebben a szériában. Most azonban a Tama ötvözte a két leggyakoribb hangszerfát, amit a dobgyártásban használnak, vagyis a juharfát és a nyírfát. Az újonnan fejlesztett hibrid testek a juharfa meleg hangzását ötvözik a nyírfa tiszta, ütős megszólalásával, úgyhogy a két anyag kombinációja jó belépő lehet a Starclassic családba, a gyártó egyik legnépszerűbb sorozatába. Starclassic Performer Molten Steel Blue Burst



Mindegyik pergő, felső- és állótam 6 mm-es testtel készül, amit 4 réteg nyírfából és 2 belső réteg juharfából készítenek. A Starclassic Performer lábdob teste már 7 mm-es, és 5 réteg nyírfa, valamint 2 belső réteg juharfa alkotja. A Tama az elmúlt években is nagy hangsúlyt fektetett a Starclassic sorozatú dobtestek felületére, most a hibrid juhar/nyír dobok egzotikus Molten Steel Blue Burst és Caramel Aurora színű lakkozással, vagy az egyszerűbb megjelenést preferálók számára hagyományosabb Piano Black és Dark Cherry Fade színű lakozott finish-sel lesznek elérhetők.

Starclassic Performer Dark Cherry Fade Természetesen a Starclassic Performer szettben számos, a Starclassic családból már ismert jellemző is felbukkan, így a dobokon Evans bőrök feszülnek, Star-Cast felfüggesztéssel és öntött kávákkal találkozhatunk. A káváról tudni kell, hogy nemcsak a dob hangolásában van szerepe, de nagyban befolyásolja a hangszer hangzását is, ezért is fektetnek a Tama tervezői komoly hangsúlyt a káva tervezésére és az öntvény összetételére. Az öntött káváknak nagyobb a sűrűsége és a szilárdsága, mint a tripla peremes káváknak, melyek hajlított acéllemezből készülnek. Az öntött kávás dobok hangolása egyszerűbb és tartósabb, és a dob megszólalása is határozottabb, tiszta és rezonáns magasakkal és sokkal erőteljesebb káva hanggal. Starclassic Performer Piano Black A Tama Starclassic Performer szett két konfigurációban készül, az egyik a négydarabos, 22 x 16-os fúrt lábdobbal, 10 x 8-as és 12 x 9-es felső tamokkal, valamint egy 16 x 14-es álló tammal rendelkező MBS42S típusszámú szett. A két felső tamot ennél az összeállításnál a fúrt lábdobhoz csatlakozó MHT800-as dupla tam tartó tartja. A szett ára 465 000 forint.

A nagyobb, ötdarabos szett fúratlan 22 x 16-os lábdobból, laposabb 10 x 7-es és 12 x 8-as felsőtamokból, valamint 14 x 12-es és 16 x 14-es állótamokból áll. Minthogy itt a lábdob fúratlan, a felső tamokat 2 db MC69 cintányér állványra rögzíthető tam tartóra szerelhetjük. Ennek a szettnek a típusszáma MBS52RZS, és 572 000 forintba kerül.

A Tama Starclassic Performer összeállításokhoz különböző pergők, más méretű tam és lábdob is rendelhető, további specifikáció a TAMA oldalán. A Tama dobok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.