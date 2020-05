Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Új színekben a Gretsch két népszerű dob szettje Új színekben a Gretsch két népszerű dob szettje A Gretsch Drums bemutatta Brooklyn sorozatának két új Nitron finish-sel készülő modelljét, az eredeti Brooklyn szett Blue Burst Pearl színben, a Micro Kit dobok White Marine Pearl színben elérhetők. Gretsch Brooklyn – Blue Burst Pearl

A Gretsch Brooklyn dobok rengeteg kézi munkával Dél-Karolinában, a cég ridgelandi gyárában készülnek. Közös jellemzőjük a hatrétegű Észak-Amerikai jávorfa / nyárfa test, ami egy kissé vastagabb, mint a Gretsch USA Custom dobok teste, és 30 fokos dobtest perem (bearing edge) kialakítással rendelkezik. A pergőt és a tamokat 3 mm vastag, dupla peremes 302-es kávával szerelték fel, ami azokra a kávákra emlékezet, melyeket a Gretsch az 1950-es évek közepéig alkalmazott. Ezek a dobok azonnal felismerhetők egyedi hangzásukról. Az innovatív részletek a Gretsch klasszikus, ütős, meleg dobhangjához képest kissé nyitottabb, nagy térérzetet nyújtó hangkaraktert eredményeznek. Mindegyik dobtest belsejében – ahogyan ez a videóban is látható – megtalálható a Brooklyn logó és címke, az utóbbi tartalmazza a dobtest modellszámát és sorozatszámát. Május közepétől a Brooklyn sorozat a Blue Burst Pearl Nitron finish-sel bővül, így a már meglévő hat selyemfényű lakkozással együtt összesen hétféle színből választhatunk.

Gretsch Brooklyn Micro Kit – White Marine Pearl



A Gretsch Brooklyn Micro Kit is a cég gazdag örökségét viszi tovább, hozza a legendás Gretsch sound-ot, méghozzá egy rugalmas, sokoldalú, kivételesen kis lábnyommal rendelkező szettben. A Brooklyn Micro Kit tökéletes választás lehet kisebb koncerthelyszínekre, stúdióba, próbaterembe, és minden olyan szituációban, ahol szempont a dobcucc mérete. A 4825 felső tam tartót közvetlenül a dobtesthez rögzítették, lábdobhoz szimpla felső tam tartó és leszedhető lábdob emelő tartozik. A konfiguráció 12x16”-os lábdobot, 7x10”-os felső tamot, 12x13”-os álló tamot és 4,5x13”-os pergődobot tartalmaz. A dobokat Remo bőrökkel szállítják. A Brooklyn Micro Kit esetében az új, időtlen White Marine Pearl finish új alternatívát kínál a meglévő selyemfényű szürke szín mellé.



A Gretsch márkáról: Az 1883-ban New York-ban alapított Gretsch Drums egy legendás amerikai dobmárka, aminek gyártása Dél-Karolinában, Ridgelandben kezdődött. 2015-től a kaliforniai Drum Workshop (DW Drums) megszerezte a Gretsch dobok fejlesztésének, gyártásának és forgalmazásának jogát. Ugyanakkor a cég még mindig a Gretsch család tulajdonában van és a ridgelandi gyár most is működik, a Gretsch Custom & Signature sorozatú dobok a mai napig ott készülnek. Csak néhány dobos, aki Gretsch dobon játszott: Phil Collins, Charlie Watts, Vinnie Colaiuta, Tony Williams, Elvin Jones. Az egyik legtehetségesebb magyar dobos, Borlai Gergő is Gretsch dobon játszik, és 2014 óta a Gretsch nemzetközi endorsere.



