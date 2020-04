Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Új Meinl Percussion Alpine sorozatú djembe dobok Új Meinl Percussion Alpine sorozatú djembe dobok A dobkörök résztvevőitől kezdve, a zeneterapeutákon, és a hobbi zenészeken át az akusztikus hangszereken játszó előadókig, a djembék otthonra találnak mindenkinél, akik ritmussal szeretnék megtölteni a világot.

A djembe Nyugat-Afrikából származó ütőhangszer, amit eredetileg üreges keményfa törzséből készítettek, és valamilyen állati bőrből (többnyire kecskebőrből) készült ütőfelülettel láttak el. További jellegzetessége a lefelé szűkülő test, és bőr feszességétől függő különböző hangolás, hangolhatóság. A magasra hangolt afrikai dejmbe ütőfelülete meglehetősen feszes, így a játék edzett kezeket igényel. A djembe egy ideje megjelent a populáris műfajokban is, használta zenéjében pl. Paul Simon, a Cirque du Soleil, de előfordul alternatív rock bandák, pszichedelikus zenét játszó zenekarok ütőhangszereként is. A Meinl szerteágazó percussion hangszer kínálatában eddig is megtalálhatóak voltak a különböző méretű, kivitelű, hangolású egzotikus djembe dobok, április elején azonban új, kedvező árú sorozatot mutattak be.

Meinl Alpine Djembe sorozat A jól kitalált, egyedi testforma, a tartós, szintetikus bőr ütőfelület a meleg mély hangok és az erőteljes pergő magasak megszólaltatására egyaránt alkalmassá teszik a hangszert, ami rendkívül jól reagál a játék dinamikájára, mind a gyengéd érintésekre, mind pedig az erőteljes ütésekre. Day Of The Dead - ADJ10-DA Kivitel

A 10 inches ütőfelületű Meinl Alpine Djembe dobok kivételesen ellenálló és könnyű anyagból készülnek, így szállításuk nem okoz problémát, szinte bárhová magaddal viheted. A hangszertest ellenáll az időjárási körülményeknek és a szennyeződéseknek, könnyedén tisztíthatók anélkül, hogy a hangszer bármilyen károsodást szenvedne. Minden hangszernél, így a doboknál is elhangolódást okozhat a hirtelen hőmérsékletváltozás. Nem így a Meinl Alpine Djembéknél, melyek lényege a 100%-ban szintetikus test és dobbőr, melyek ragyogóan bírják a hőmérsékletváltozást, az akár a 98%-os páratartalmat, vagy a szitáló esőt. Simbra - ADJ10-SI Mechanikus hangoló rendszer Annak érdekében, hogy a teljesen kezdőktől a profi felhasználókig, mindenki számára megfelelő alternatívát nyújtsanak, az Alpine széria djembéi a hagyományos zsinóros megoldás helyett egyszerűbb, mechanikus hangolási rendszert kaptak, ami gyors, egyszerű beállítást tesz lehetővé. (A hangolókulcs gyári tartozék.) Ha kivételesen pattogó magasakra, vagy több mélyre van szükségünk, el kell távolítani a gumiborítást a hangoló baba aljáról, és a tartozék hangolókulccsal balra, vagy jobbra forgatva tudjuk állítani a bőr feszességét. Ha az egész ütőfelületet szeretnénk levenni a dobtestről, akkor a babákat teljesen meglazítva ezt is megtehetjük. Kanga Sarong - ADJ10-KA Megjelenés

A Meinl Alpine Djembe dobtestek tradicionális afrikai és mexikói népi motívumok által inspirált, vagy éppen háromdimenziós fa mintázatot idéző finish-t kaptak, melyek még vonzóbbá teszik ezeket az egzotikus hangszereket. A dobtest alsó peremét masszív gumi szegély védi, ami egyben dizájn elem, egyben lehetővé teszi, hogy ne csak színpadon, hanem szabadtéren, akár az utcán lehelyezve is használhassuk a hangszert. Barnwood - ADJ10-BW A Meinl Alpine Djembe dobok négyféle testborítással és ennek megfelelően négyféle típusjelzéssel készülnek: Day Of The Dead - ADJ10-DA - 32 000 Ft

Simbra - ADJ10-SI - 32 000 Ft

Kanga Sarong - ADJ10-KA - 32 000 Ft

Barnwood - ADJ10-BW - 32 000 Ft



