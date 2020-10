Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Teszteltük a Meinl HCS cintányér szettjét Teszteltük a Meinl HCS cintányér szettjét - NÉMETH-SZABÓ TAMÁS -



Egy Tama Superstar Classic NEO-MOD dobszett, és egy Meinl HCS cintányér garnitúra egyszerre érkezett tesztelésre, ebben az írásban a cintányérokat vesszük szemügyre.

A Meinl HCS cintányérok egy Tama Superstar Classic NEO-MOD dobfelszereléssel érkeztek, a dobszettről írt tesztem először a Zenész október elején megjelenő nyomtatott számában lesz olvasható, majd itt a Zenész online-on is. Mivel a dob kifejezetten tetszett, kíváncsi voltam, hogy egy abszolút belépő szériás cintányér szett vajon fog-e hasonló meglepetést okozni. A Meinl HCS széria régóta az olcsóbb, ám tanításhoz, próbatermi használathoz, esetleg gyakorláshoz az elérhető áron kapható cintányér szett kategóriába tartozik. A hasonló belépő szériás szettek előnye, ha valaki éppen kezd ismerkedni a dobolás örömeivel, de még nem tudni, mennyire lesz kitartó a gyakorlás vért-verejtéket követelő fázisainál, akkor, ha eladásra kerül a nem rég vásárolt felszerelés, viszonylag kisebb veszteséggel lebonyolítható a csere, mondjuk egy gitárra – „mert az könnyebb” – felkiáltással. Aztán persze ott is kiderülnek a nehézségek. Esetleg egy óradíjas próbateremben is hasznosak az efféle szettek, hiszen ott naponta több dobos, több stílusban, különböző technikai tudással veszi igénybe a hangszereket, így azok, ha sérülnek, nem akkora kiadás pótolni. Ráadásul a boltokban is jobban elérhetőek az olcsóbb szettek készletről, mint mondjuk egy erős felsőkategóriás cintányér. Bizonyos szinten tanításkor is kiváló megoldást jelentenek a belépő szériás szettek, hiszen gondoljunk bele, zongorázni tanulni sem Steinway zongorát kapunk rögtön a zeneiskolában. Ebből is látszik, hogy igencsak széleskörűen használatosak az úgymond belépőszintű cintányérok is, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ha valaki nem engedheti meg magának a Rolls-Roys-t, akkor "Trabantot" vesz. Tapasztalataim szerint a belépő szériás cintányér szettek egyik hátránya volt eddig a választék szűkössége is. Nem volt kapható többféle méret, inkább csak a leginkább használt darabok voltak elérhetőek. Ugyanez vonatkozott például az effekt tányérokra. Minimális volt a kapható választék, ha volt egyáltalán. Ezen gondolkodott el a Meinl. Miért ne lehetne belépő szinten is széles választék mind méretben, mind cintányér választékban? Esetleg az olcsó szériához fejlesztett effekt tányérok együtt a magasabb kategóriás cinekkel is megállják a helyüket, hiszen az egyedi effekt hangjuk semelyik más szettből nem elérhető. A nálam landoló szett is ilyen különlegesebb tányérok gyűjteménye. Van, amelyik méretében hoz extrát, van amelyik egy olyan effekt tányér, ami különleges, akár több kategóriát figyelembe véve is. A Meinl HCS cinszett rézből készült - MS63 ötvözet. A sárgaréz főleg cink és vörösréz ötvözete. Tartalmazhat több más anyagot is, de azok elenyésző mennyiségben vannak jelen. Az aranyhoz hasonló színe miatt ékszereket is készítettek belőle. Jó alakíthatósága, megmunkálhatósága, a korrózióval szembeni jó ellenálló képessége, valamint jó akusztikai tulajdonságai miatt fontos alapanyaga lett a hangszerkészítésnek. (Fúvóshangszerek, cintányérok, de még pergődobot is csinálnak belőle, mint az közismert). Ezüstöt, aranyat is használnak a hangszerkészítésben, de a réz jóval gazdaságosabbnak bizonyult. A HCS cintányérszett felülete gépi megmunkálású, emiatt ugyanazon típusú cintányéroknál számíthatunk arra, hogy a megszólalásban nem lesz különbség két példány között. A cintányér felületének alakítására az úgynevezett nyomáspont-technológiát alkalmazzák. Lássuk, mit tartalmaz a szett! HCS16C A cintányér készlet „legáltalánosabb” darabja, egy 16”-os crash cintányér, a HCS16C. Konkrét hangindítás után közepesen hosszú lecsengés következik. Medium vastagságú a cintányér, rideg, de ez egyáltalán nem meglepő ebben a kategóriában. Korrekt belépő szintű beütő tányér. A HCS16C hazai ára: 18 800 Ft. HCS22R A szett következő darabja a 22”-os ride cintányér HCS22R. Általában egy belépőszintű cinszettre az a jellemző, hogy 20”-os kísérő cint tartalmaz. Itt rögtön tetten érhető a fentebb leírt méretválaszték bővítés, ami szerintem nagyon jó szemlélet. A terméklistában természetesen megvan a 20”-os ride is, de itt a 22”-os is. Kicsit mélyebb tónusú, mint a 20”-os. Tiszta, határozott verőhanggal és kúphanggal rendelkezik, kontrollált lecsengéssel. Rideg, nem „indul” a hangja crash-szerűen. Megbízható hangszernek tűnik. A HCS22R hazai ára: 33 200 Ft. HCS18BBR Aztán jött egy meglepő cintányér, a HCS18BBR. A „BBR” itt a Big Bell Ride névre utal, azaz nagy ride, nagy kúppal. És tényleg! Elég csak a fényképet megnézni. A tányért az teszi igazán különlegessé, hogy az óriási kúppal az egész cintányér mérete csak 18 coll. Kapunk egy erőteljes, határozott, mindenen átütő kúp hangot, ami metal zenében jól jöhet: utat vág magának a vastag gitár szőnyegen keresztül. Ez például egy olyan cintányér, amit akár más, magasabb kategóriás szettek részeként is lehet alkalmazni. Ráadásul kedvező ára miatt könnyen beszerezhető annak is, aki az effekt tányérokra már nem szánna olyan sokat. Azon kívül, egy kezdő dobosnak például inspiráló lehet, hogy a kedvencét figyelve, az ő szettjét alapul véve, már alap szinten is elérhető egy ilyen bell tányér, mert mondjuk a kedvenc metal dobosa ilyet használ. A HCS18BBR hazai ára: 26 500 Ft. HCS18TRC Szintén egy érdekesség következik ebben a kategóriában, a HCS18TRC. Ez a cintányér egy úgynevezett trash crash. Egy vékony beütő-effekt tányér, melynek palástján különböző méretű kivágások, lyukak találhatóak, amitől igen speciális effekt cin hangzást kapunk. Erőteljes, mosott crash hangja van, rövid lecsengéssel. Ez is egy olyan „hang-specialitás”, amit be lehet illeszteni akár drágább szettbe is, ha valakinek egy igen egyedi hangra van igénye. Trash crash tányér létezik több szettben is (például a korábban már tesztelt Pure Alloy Custom szériában), de más a hangjuk, ezért is gondolom, hogy akár ezt a HCS tányért is lehet használni effektként akár egy Byzance szériában is annak, akinek pont ez a hang kell. A HCS18TRC hazai ára: 26 500 Ft. HCS15H Uroljára maradt a lábcin, ami szintén egy ritkább méretű darab: egy 15 inches lábcin, a HCS15H. A 15” méretű (akár nagyobb!) lábcinek ma kifejezetten trendinek számítanak, ahogy a vintage-retro divatirány tombol a világon. Egy médium súlyú cintányérpár a kapott darab, ami személy szerint nekem a legjobban tetszett a felhozatalból. Jól használhatónak éreztem többféle zenei környezetben. Elég fényes, magasakkal teli hangja van, nagyobb mérete ellenére. Gyors nyitásra is jól reagál, a félig nyitott hangja pedig akár magasabb kategóriában is megélne. Ugyan 15”-os lábcin kapható más kategóriában is, de ha például a zsebünk nem engedi egy drágább darab vásárlását, véleményem szerint ez a HCS tányér kiváló megoldás lehet. A HCS15H hazai ára: 29 800 Ft. A Meinl sok tekintetben úttörőnek számít a cintányérgyártó cégek között. Vehetjük a cin stack-ek elterjedését, vagy a füstösebb, dark tónusú darabok előretörését, a cég sok esetben nem meglovagolja a trendeket, hanem alakítja azokat. Jelen esetben is egy ilyen újító gondolat materializálódásának lehetünk tanúi, miszerint miért ne lehetne belépő szérián belül nagyobb választékot kialakítani, esetleg trendek lekövetésével, például a manapság divatos nagyobb méretű tányérok választhatóságával, illetve az effekt tányérok szegmensét is bevezetni, sőt bővíteni – akár nem csak a kategórián belüli felhasználásra gondolva. Bizonyos tányérok más, drágább szettben is bevethetők, ha valaki pont az általuk nyújtott hangzást keresi, a cintányér választás ugyanis többnyire ízlés kérdése.



A Meinl hangszerek európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó