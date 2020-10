Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Tama Superstar Classic Neo-Mod szett teszt Tama Superstar Classic Neo-Mod szett teszt – NÉMETH SZABÓ TAMÁS –



A Tama vintage hangulatú, modern jellemzőkkel felruházott, 100%-ban juharfából készült, lakkozott testű, könnyen szállítható szettjét teszteltük.

A címben megnevezett dobfelszerelés érkezett hozzám tesztelésre nemrégiben. Kaptam vele egy Meinl HCS cinszettet is, érdekesnek ígérkező darabokkal: 18” Big bell ride, 15” lábcin, 22” ride, 18” trash crash és egy (ez mondjuk a szokványos darab) 16” crash. Egy belépő szintű cinszettől nem szokványos, hogy ilyen speciális darabokat tartalmazzon, szóval kíváncsi vagyok nagyon, hogy mit tudnak, viszont ezt a szettet majd egy külön tesztben fogom vallatóra. Ennek a tesztnek a tárgya a Tama Superstar Classic Neo-Mod shell-set az előzetes képek alapján a Club-Jam szériához hasonló, tehát a kisebb klubokban használatos úgynevezett roham felszerelés, könnyű, rövid testekkel, ami a pakolást és a helyszínen elférést is jelentősen segíti, viszont legalább egy szinttel magasabb ligában játszik ránézésre is, mint a Club-Jam. Na, de mennyire kell kompromisszumot kötni egy ilyen felszerelés használatakor a helykihasználás/pakolhatóság kontra hangzás viszonylatban? Mennyit áldozunk fel a hangzásbéli komfortérzetünkből a fizikai „elférés” oltárán? A Tama Superstar Classic Neo-Mod (CL30VS-MBD) dobfelszerelés egyetlen, nem is olyan hatalmas dobozban érkezett. Ebből is kiderült számomra, hogy a bevezetőben említett rövid dobtestek praktikussága igencsak imponáló. A doboz tartalma: 20”x10” (!) lábdob, 12”x 7” felsőtam, 14”x 9” (!) oldaltam, tamtartó (MTH1000S) (!), oldaltam lábak. A dobtestek juharfából készültek (mint a Superstar Classic széria többi szettjének esetében is). A dobokat a Tama gyári Power Craft II bőrökkel küldi, és Star-Mount felfüggesztéssel vannak ellátva. Összességében nagyon korrekt pakkot kapunk mind hardware-ben, mind dobtestekben 200 000 Ft körüli áron, na de még mindig az a kérdés, hogy hangban ezeknek a rövid testeknek a használata mennyiben követel kompromisszumot zenélés közben.

A doboz kicsomagolásakor elsőre a lábdob test keskenységén lepődtem meg. Azért a 10 collos mélység nem annyira jellemző egy lábdobnál, pláne 20”-os átmérővel kombinálva. Voltak cégek, akik készítettek már ilyesmi méretben roham/jazz szettet, de sosem volt az elterjedt, vagy népszerű kategóriába sorolható. Rögtön a második szembeötlő dolog, a dobtest lakkozása volt. Egyrészt engem meglepett (nem tájékozódtam előre, hogy ne legyenek elvárásaim), hogy lakkozott a test. Gondoltam, OK, juharfából készül, de ilyen áron, ráadásul klub szett méretű felszerelés nem készül lakkozással, hiszen az általában drágább, mint a fóliázott kivitel. Tévedtem. Szép, igényes lakkozást kaptak a dobtestek Mod Blue Duco színben (fekete-kék-fekete átmenetes), ami véleményem szerint igen komoly megjelenést kölcsönöz a cuccnak. Bár manapság rendkívül igényes és szép fóliázott testek is választhatók a Tama kínálatából, ami talán egy roham szettnél jobban megőrzi a dobok sérülésmentes állapotát, mivel kevésbé karcolódnak, viszont a lakk exkluzívabb megjelenést ad és talán hangzásban is szabadabban engedi rezegni a testeket, mint a fólia. A következő döbbenetem a fúratlan lábdob felfedezésekor következett. Először az MTH1000S tamtartó került elő a csomagból, amit ugye a Starclassic dobok kapnak meg pár kategóriával feljebb a Tamánál. Itt a szimpla verzió kerül a csomagba, lévén, hogy 1 felső tamunk van. Megbízható, stabil választás, és még egy gémes szár is beletehető még, így akár még egy állványt megspórolhatunk. Ráadásul nem győzöm hangsúlyozni, hogy kategóriákkal feljebbről! Más Superstar Classic szettek a jóval egyszerűbb MTH600 tamtartót kapják. Viszont ez egy rövid tamtartó, lévén a fúratlan Starclassic lábdobokhoz adják. Tehát a Superstar Classic Neo-Mod szett is fúratlan lábdobbal érkezik. Ezzel is kiszűrvén a zavaró tényezőket, ami a lábdobhangzás útjába állna (például egy „vasdarab”, ami az amúgy is vékony lábdob hangjának szabad áramlását még tovább csökkentené). A tamtartó gomba ott van a lábdobon, de a tartó nem megy bele a dobtestbe, nincs nyílás, a gomba tartja az egész tamtartót. Ez szerintem sokak örömére szolgál, hiszen vannak, akik nem szeretik a cintányér állványra függesztett felsőtam használatát, ha egy fúratlan lábdobos szettnél ezzel találkoznak. Nyilván a karám használata pedig egy roham szettnél „ágyúval verébre lövöldözés” esete lenne.

A Star-Mount felfüggesztés a Star-Cast-nál annyival egyszerűbb, hogy itt a hangoló csavaroknál van a tartó felfogatása és nem a káván, külön helyen saját csavarokkal. Ez által egy picit képes mozogni a tam, de nem számottevő, játék közben nem történik ez meg és a rövid teszttapasztalat alatt a hangolást sem igazán befolyásolta. Könnyen beállítható a megfelelő magasság és a tam a helyén is marad. Memóriákkal ellátott a tam tartó tüske is és az MTH1000S is, ezáltal a kényelmes pozíció megtalálása után bármikor könnyűszerrel a megszokott helyre kerülhet a hangszer. Apró negatívum volt, hogy az oldaltam lábai kicsit rövidnek bizonyultak az üléspozíciómhoz képest. Apró kényelmetlenség, nekem nem is volt zavaró, de egy nálam magasabban ülő felhasználó már akadályba ütközhet. Az amúgy standard lábbal az oldaltam a testének rövidsége miatt nem emelkedik elég magasra, emiatt adódik ez a helyzet. Tama Superstar Classic White Smoke Lacquer A Superstar Classic Neo-Mod dobfelszerelés a teszten nálam járt MBD (Mod Blue Duco) színen kívül még egy szintén lakkozott, White Smoke Lacquer (WSM) színben érhető el, egyelőre. A Tama honlapján további 3 színnel találkozhatunk, amiből 2 fóliás kivitel, de ezek nálunk még nem elérhetőek, viszont mindkét kivitelben mutatós, bárhová „odatehető” hangszert kapunk a pénzünkért. „De mi van a hangjával?” – kérdezi máris a kedves olvasó, és én máris rátérek. A dobtestek 100% juharfából készülnek. Ez a fa korábban csak a felső kategóriában volt elérhető, hiszen az igazán jó faanyaghoz igen sokat kell várni, hogy megnőjön. Mivel sokáig nőnek, fejlődnek, ezért a szerkezeti rostjaik lágyak lesznek, ami miatt meleg, mély tónusú, gazdag hangzást biztosítanak. A természet hosszú évszázados munkáját bizony meg is kell fizetni, ezért sokáig többnyire a felső kategóriában volt csak elérhető juharból készült hangszer. Mivel minden fa más rostszerkezettel bír, máshogy fog rezonálni, ezért hangszerként máshogy fognak szólni. Ezért fontos a faanyaga a dobszettnek. Így a 100% juhar test már alapvetően jó kiindulási alap. A jó hangzáshoz viszont nem elég a jó faanyag, fontos, hogy hány rétegű a test, milyen mélységűek a tamok, lábdob, milyen a test élének lekerekítése. A Tama Superstar Classic Neo-Mod szett tamjai 6 rétegűek (5 mm), a lábdob 8 rétegű (7 mm). Viszonylag vékony testek. Első megütéskor a gyári bőrökkel is érezhetően nyíltan szóltak a tamok. Az élek 45°-os lekerekítésének köszönhetően a bőrök rezgését szépen átveszi a dobtest és mély, gazdag tónusú hangot kapunk. Én, (mivel a saját hangszeremen is azt használok) kétrétegű átlátszó bőröket tettem a tamokra, a lábdobra pedig egyrétegű, de tompítókarikás lábdobbőrt. Már beszéltünk a tamok méreteiről és mélységükről, illetve azok hiányáról. Úgy is mondhatnám, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy a „vintédzsesített dizájn” milyen hangot fog eredményezni. A Tama a dob ismertetőjében azt írja, hogy a vintage design és a modern gyártási technológia együttműködésével létrehozott dobszett a praktikussága mellett megőrizte a mély, meleg, gazdag tónusú hangot, viszont a testek rövidségével egy határozottan induló, konkrét hangot kapunk. Egy olyan attack-ot, ami megálja a helyét bármilyen zenei környezetben. Az a helyzet, hogy ez nagyjából igaz is – véleményem szerint. A kétrétegű bőrökkel olyan szép búgó (nem hosszan kongó) mélyeket kaptam, hogy örömmel használtam két zenélés alkalmával is. Az egyik alkalommal ráadásul többféle zenei stílus is meg kellett jelenjen a repertoáron, de ez a szett egyáltalán nem vallott szégyent. A mellé használt Tama SLP Dynamic Bronze pergődobbal jól szólt együtt. Az oldaltamot nyilván nem tudtam (ezekkel a bőrökkel sem) olyan mélyre hangolni, mint mondjuk egy 14 x 14-es tamot, de egyáltalán nem volt csalódáskeltő a hangja. Pici tompítókat tettem a tamokra és teljesen kontrollált felhangokat, pont elég hosszú lecsengést kaptam.

Amennyire tartottam a 20 x 10-es lábdobtól, annyira kellemes volt csalódás. Mély tónusú, attack-os, rövid hangja volt, ami kifejezetten jól kezelhető volt hangosításnál is és egyáltalán nem volt kevés. Zenekarral együtt játszva is megmaradt a komfortos játékérzet. Hallható és határozott volt. Egy kicsi akusztikai szivacsot tettem csak a lábdobba, ami a dob alján feküdt, és kissé tompította a front- és ütőbőrt, ami a kis klub-szerű helységben teljesen ideális volt. Az egész dobszett kifejezetten tetszett. Az imponáló lakkozású hangszer hangban sem maradt adós. Kis – illetve inkább – keskenynek mondható méretű testek ellenére nem éreztem hiányt az adott zenei szituációkban. Rövid lecsengésű, határozott, mély tónusú lábdob hang, melegen búgó tamok szólaltak meg. A nagyjából 200.000 Ft-os árért kapunk egy olyan szettet, aminek semmilyen elemében nem éreztem a spórolást. Arra gondolok, hogy adott a juhar alapanyag, ami alapvetően a drágább felső kategóriás hangszerek anyaga szokott lenni. Itt pedig megjelenik a közép-kategóriában már és ha már adott a „jó fa”, hogy a szett ára el ne szálljon, a hardware elemekből szokás a kategóriájához gyenge dolgokat tenni. Na, itt ez nincs így. Állítható a hossza a lábdob lábának, megkapta az MTH1000S tamtartót, fúratlan lábdob – tamtartó gombával, Star-Mount felfüggesztés stb. A Tama Superstar Classic Neo-Mod szett abszolút ajánlható hangszer véleményem szerint. A maga kategóriájában kifejezetten jó választás lehet annak, akinek fontos a praktikusság, a könnyű szállíthatóság és fontos, hogy mindezek mellett a hangzásban se kelljen kompromisszumokat kötnie. Tama Superstar Classic Neo-Mod szett (CL30VS-MBD) ajánlott kiskereskedelmi ára 201 000 forint. A Tama dobok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.



A teszt először a Zenész Magazin 2020. októberi 222. számában jelent meg. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó