Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » TAMA STAR Roadshow 2020 TAMA STAR Roadshow 2020 Szeretnél egy „STAR” dobos bőrébe bújni? Szeretnéd kipróbálni a TAMA csúcskategóriás dobszett sorozatát a STAR szériát? A TAMA STAR Roadshow lehetőséget biztosít, hogy kipróbálj nem is egy, hanem rögtön két különböző - egy TAMA STAR juhar- és egy dió szettet. Éld át a hangzást, ami a dobos világ legkiemelkedőbb alakjait jellemzi! Az eseményt egy Instagram játékkal is szeretnénk színesíteni. A Roadshow-ra ellátogatóknak esélyük lesz egy TAMA kiegészítőket és ajándékokat tartalmazó csomagot is megnyerni. Ehhez nem kell mást tenniük, mint bármelyik állomáson készíteni egy szelfit a kiállított STAR szettekkel, a fotót feltölteni Instagram oldalukra, megjelölni az adott hangszerboltot, ahol a fényképet készítették és a posztban feltűntetni a #TamaStarRoadshow hashtaget. A rendezvény során szeretnénk mindenki számára emlékezetes zenei élményt biztosítani, a jelen helyzet higiéniás szabályainak maximális betartása mellett. Emiatt kérünk mindenkit, hogy tájékozódjon az érintett hangszerboltoknál az eseményre vonatkozó – koronavírussal kapcsolatos – intézkedésekről! A vírushelyzetre való tekintettel a változás jogát fenntartjuk. TAMA STAR ROADSHOW 2020

2020.11.10-11.14. | Debrecen - Hangszerarzenál 2020.11.17-11.21. | Budapest - Dobbolt 2020.11.24-11.28. | Sopron - Hoffer Hangszer tama.com

facebook.com/tama.magyarorszag

instagram.com/tama_magyarorszag

hangszerarzenal.hu

dobbolt.com

hofferhangszer.hu Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó