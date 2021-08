Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Tama S.L.P. Dynamic Bronze pergődob teszt Tama S.L.P. Dynamic Bronze pergődob teszt – NÉMETH-SZABÓ TAMÁS –



Az a szerencse ért, hogy a jelenleg európai turnéját abszolváló Tama S.L.P. Dynamic Bronze (LBZ1445) pergődob magyarországi állomása én lehettem, így pár napig tesztelhettem ezt az impozáns hangszert.

Már csak azért is nagyon érdekelt, hogy milyen képességekkel bír, mert a tulajdonomban van egy – a már nem gyártott – előző szériás Tama S.L.P. Dynamic Bronze pergő (LBZ1455), amit nagyon szeretek. Az S.L.P pergődob széria (Sound Lab Project) 2012-ben jelent meg a Tama palettáján. Mondhatjuk, hogy a középkategóriától a felsőkategóriáig árazott hangszerek, felsőkategóriás választékkal robbantak be a piacra. A méreteikben, anyagukban, kivitelezésükben kiváló pergődobok nem véletlenül arattak sikert. A megfizethető ár és az extra minőség együttesen általában biztos kulcs a sikerhez. Speciális és hagyományos darabok alkották és alkotják mai napig a szériát. Olyan hagyományos konstrukciók mellett, mint a classic juhar -, réz -, vagy acél pergők, egzotikus kapur fa, fenyő, vagy éppen juhar fakávás különlegességek is megtalálhatóak. Jól kidolgozott darabok ezek, melyek gondos tervezés eredményei. Próbálkoztam régebben egy Studio Maple S.L.P. pergődob „turbózásával” – szélesebb sodrony, más káva – de ahogy visszatettem mindenből a gyárit, akkor volt a legjobb a hangszer. Szóval nem jött be a „majd én jobban tudom, mint a Tama mérnökök” – legalábbis nekem nem. Az S.L.P. széles választéka, ahol a speciális darabok mellett megvannak az all-around (mindenre IS jó) pergődobok, képes lefedni mindenféle zenei stílust. Meg kell találni a saját igényeinkhez a legmegfelelőbbet. Ez talán a legnehezebb. Némi túlzással mondhatom azt, hogy ha nem is tetszik egy választott darab a palettáról, az nem azt jelenti, hogy nem jó az adott pergő, hanem csak a saját zenei igényeinkhez választottunk rossz darabot. Azért túlzás ez kicsit, mert persze mindig lehet jobb, vagy jobban tetsző hangszer, még akár a Tama választékából is, maximum jóval többe kerül.





Jelenlegi tesztalanyunk is inkább az all-around kategóriába sorolható, véleményem szerint. Legalábbis a saját, régebbi Dynamic Bronze pergőm az (LBZ1455). Az egy hagyományosabb 5,5 col mélységű hangszer, nagyon sok helyzetben megállta a helyét, illetve adta meg a kényelmes játékérzetet. Érzékeny, könnyen hangolható, az öntött kávákkal pregnáns rimshot hangok szólalnak meg rajta, de a ghost hangok is szépen, sodronyosan zakatolnak anélkül, hogy elkennék a „fontos” hangokat. Én egyrétegű coated bőrrel használom, egy darab tompító „takonnyal”, amit egészen közel teszek a kávához, ami így csak annyit tompít, hogy még némi felhang is megmaradjon. Vajon az új kiadású hangszer is ilyen? Vagy az 1 collal kisebb mélység speciálisabb, inkább effekt pergődob hangot eredményezett? Erre is keresgéltem a választ a teszt alatt. Az idén, év elején bemutatott új Tama S.L.P. Dynamic Bronze pergődob a következő jellemzőkkel bír: 1,2 mm bronz test, 14 col átmérő, 4,5 col mélység, 8 baba (8 csavaros), öntvény káva és 20 szálas, Starclassic hi-carbon acél sodrony. Az előző verzióhoz képest a test vastagsága maradt, viszont 10 helyett 8 babás lett a dob. Mindenki maga döntse el, hogy ez szimpatikus-e neki, vagy sem. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Látvány: az úgynevezett hairline bronze test, ami a régebbi verziónál volt, fényes króm kávákkal és szerelvényekkel, az új modellnél kapott egy antikolt, régiesített külsőt, sötét szerelvényekkel (black nickel), ami szerintem igen impozáns.



Bár nekem a „régi”, fényes verzió is tetszett, de ez most egy másik hangszer. Mondjuk fura kissé arról beszélni, hogy a „régi” dob fényes, az „új”, pedig kopottas, antikolt külsővel rendelkezik, de ilyen világban élünk. Az a modern, a divatos, ami a régies. Retro van, vagy mi. Ami szintén felettébb érdekes, hogy az előzetes képeken a bronz sárgás színe látható a dobtest kopottas felületén, viszont amikor kicsomagoltam a kapott tesztpéldányt, az zöldes színben pompázott. (Saját képeken látható). Persze ez lehet a neoncsövek fénye, vagy a fém némi oxidációja miatt is. A sodronyváltó csak színében változott. Maradt az egyszerű, szimpla, megbízható MCS70A – csak BN, vagyis Black Nickel verzióban. A dob Tama feliratos Evans bőrökkel érkezik, alul a jól bevált Hazy 300 (S14H30), felül az egyrétegű coated G1 bőr (B14G1). Na, de mit sem ér a külalak megfelelő hangzás nélkül. Vajon maradt az érzékenysége? A bronz test és az öntött káva kirobbanó dinamikája, átütő ereje? Próbáltam többféle helyzetben is kipróbálni, más hangolással, más bőrözéssel. A gyárból érkező Tama-Evans bőrrel is már elég könnyen kihozható volt a hangszerből egy jó (nekem tetsző) hang. A nyolc babás kivitel itt elég gyors hangolást tesz lehetővé. Ez azt mutatja, hogy aki megveszi újonnan a hangszert, nem kell azonnal kidobni a gyári bőrt és újat vásárolni. Elég jól használható már így is a pergő, ahogy a dobozból kicsomagoljuk – természetesen némi hangolás után. Pregnáns rimshot, érzékeny, sodronyos hang, és ami a leginkább meglepett, nem volt az az érzésem, hogy egy keskeny testű, effekt pergőt használnék. A 4,5 col mélység egyáltalán nem tett rossz hatást a korábbi verzióhoz képest. Ugyanúgy főpergőnek használható, ahogy a korábbi, 5,5 colos változat. A zengős felhangot egy óvatos tompítással csillapítottam és máris „sajátomnak” éreztem a hangzást és bárminemű kényelmetlenség nélkül vittem volna magammal bármilyen stílusú muzsikálásra. Finom ütésekre is jól reagál a sodrony. Tremolónál nagyon könnyen szép, folyamatos hangot érhetünk el. Azonban arra is kíváncsi voltam, mi történik, ha egyrétegű helyett, vastagabb bőrökkel is kipróbálom a hangszert. A következő próbálkozásra feltettem a dobra egy bitang vastag, kétrétegű olajbőrt. (Evans Hydraulic Black coated). Mélyre hangolva előjött a „puffanós”, divatos disco-funk pergő sound. Hangsúlyozom: ebből a 4,5 colos testből. Magasra felhúzva pedig kaptam egy száraz (tompítás nélkül is) pregnáns hangot. Természetesen a bőr vastagsága miatt vesztett az érzékenységéből, de így is használható volt az eredmény. Ezzel a bőrrel egy egészen más irányt vett a dob hangzása. Feszesre húzva is „puffant”. Ezzel a beállítással akár második, effekt pergőként is használhattam volna, mint pl. a Duo Snare tam-pergőt a Tama kínálatából. A harmadik próba egy közepes vastagságú, Evans EC1 (B14EC1RD), speciálisan tompított egyrétegű pergődob bőrrel történt. Ez a bőr hozta a tőle elvárhatót. Nekem kicsit a bőr uralta a sound-ot. Valószínűleg a specialitását hozta, úgy szólt, ahogy ezzel a bőrrel a legtöbb dob. Jellemzően EC1RD-sen. Ezt van, aki szereti, van, aki nem. Ezekkel a bőrőkkel teszteltem... A negyedik próba egy teljesen alap, kissé használt Remo Ambassador Coated bőrrel történt. Ez egy egyrétegű, coated bőr, mint az közismert. Nekem ez, és az eredeti gyári Tama-Evans G1 bőr hozta a leginkább használható, legszínesebb, legváltozatosabb hangot a dobon. Érzékenységben és hangzásban is. Nyílt, tiszta, átütő hang, valamint némi tompítással csillapított felhangokkal együtt all-around használhatóság jellemzi. Nagyon tetszett, hogy a ghost hangok is dús sodronyos hangzással szólalnak meg. Ahogyan a G1 bőrnél is említettem, nem éreztem a 4,5 colos test mélységet kevésnek. Nem volt effekt, vagy piccolo sound (Természetesen az is kihozható belőle magasra hangolva.) Ez kifejezetten jól használhatóvá teszi a hangszert. Nekem a G1-gyel tetszett kicsit jobban, de valószínű ebben az is benne van, hogy Evans bőrt használok hosszú ideje, így annak a soundja a megszokott, azt hallom a fülemben inkább, és azt keresem hangolásnál egy dobon.





Örülök, hogy kipróbálhattam a Tama S.L.P. Dynamic Bronze pergődobot, már csak a személyes érintettség miatt is. Külalakra a régi verzió nekem személy szerint jobban tetszik. A babák, a test számomra tetszetősebb, de ez egy teljesen szubjektív vélemény. Mechanikájában hangolás szempontjából pedig, hogy a régi 10 babás verzió vagy az új 8 babás verzió-e a „jobb”, azt a júzerek eldöntik majd. Számomra ez egy másik hangszer volt, és próbáltam nem keresni benne a régi verziót. A 171 000 Ft-os listaár nem éppen az olcsóbb S.L.P. pergők közé helyezi ezt a modellt, és bár talán az ár borsos kissé, de aki a bronz hangszínét, érzékenységét, a méretéből fakadó ergonómiáját és sokoldalúságát keresi, az szeretni fogja, és bizonyára meg is fizeti érte ezt az árat. Még akár a régi változat mellé is, más bőrrel, más hangolással.



A Tama hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution.



