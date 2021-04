Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Roland VAD706 – elektromos dob, akusztikus dizájn Roland VAD706 – elektromos dob, akusztikus dizájn - NÉMETH-SZABÓ TAMÁS -



A Roland bemutatta csúcskategóriás V-Drums Acoustic Design dobszettjét a legújabb TD-50X hangmodullal, fejlett digitális pergővel, lábcinnel és kísérő cinnel, négy különböző, látványos színben.

VAD706 Gloss Ebony Alig egy hete rukkolt elő a ROLAND az újításaival, készletfrissítéseivel a csúcskategóriás elektromos dobok piacán. Nemcsak megújították a felső kategóriás dobagyat, a TD-50-et (ez lett a TD-50X) és a TD-50-es elektromos dob szériát (megjelent a TD-50K2 és TD-50KV2 – ezekről hamarosan bővebben is esik majd szó külön-külön is) hanem – ha lehet ilyet mondani – még magasabbra lőttek, hiszen kijött a VAD széria legújabb zászlóshajója is, a teljes kínálat csúcsára „úszva fel” egyből, a VAD706. VAD 706 Gloss Natural

V-Drums Acoustic Design A VAD széria a V-Drums Acoustic Design szó kezdőbetűiből álló betűszó. Ahogy a neve is mutatja, egy olyan elektromos dobról van szó, aminek az alakja, formája megegyezik az akusztikus dobokéval és valódi fa dobtestek készülnek a szetthez. A VAD306 széria még nagyon rövid testeket kapott. A fa alapanyag ellenére is vizuálisan az eddig megszokott elektromos dobra emlékeztet. Ellenben a VAD503 és VAD506 széria már akusztikus dobnak néz ki, a szó legszorosabb értelmében. Az akusztikus doboknál megszokott méretű (BD20” / TT10” / TT12” / FT14”) és mélységű tamok és lábdob tartozik a szetthez (itt még csak fekete színben) és stabil krómozott állványzat is kapható hozzá. Természetesen akusztikus hangja nincs a doboknak. Hálóbőrös ütőfelülettel rendelkeznek, érzékelőkkel a hálóbőr alatt. A VAD széria megkapta a TD-50-től a digitális pergődobot (14”-os méretben, fém testtel) valamint a 18”-os digitális ride cintányért. Ezek már USB-vel csatlakoztathatók a TD-27-es agyhoz. Sokkal részletgazdagabb, érzékenyebb, realisztikusabb játékmódot engedve a felhasználónak. A gyors jelfeldolgozás és a több érzékelő természetesen közvetíti a játékmódokat, technikákat. Például pergetés, seprű használat, illetve a széles hangtartományban megszólaló kísérő pedig egyetlen kúp- vagy tányérérintéssel, könnyedén elnémítható – hogy csak a különlegesebbeket említsem. VAD 706 Gloss Cherry VAD706 széria

A V-Drums Acoustic Design csapat, de talán a teljes ROLAND dob család „don-ja” érkezett meg most a VAD706 széria „személyében”. Az új szett kiváló fúziója ez az elektromos- és az akusztikus dobfelszereléseknek. A csúcskategóriás V-Drums technológia kiváló minőségű fából készült dobtestekbe van építve, ami mostantól négy különböző színű, magas minőségű lakkozással lesz elérhető. A már eddig is vásárolható digitális pergődob és ride cintányér mellett a szett része lett a legújabb fejlesztésű digitális lábcin, a VH-14D is, így a felszerelés három legfontosabb alap darabjának mindegyike a kifinomult digitális jelfeldolgozás és érzékelés élményét nyújtja. A legújabb TD-50X modul (korábban a TD-27-tel voltak a VAD szériák árusítva) lett a szett „erőforrása”, amivel még teljesebb a hangzásélmény és a játékérzet, ugyanakkor a modul rengeteg lehetőséget kínál a különböző hangminták szerkesztésére, alakítására, így személyre szabott szetteket alakíthatunk ki magunknak. VAD706 Pearl White Az 5 darabos szett az akusztikus szetteknél megszokott méretű testekből áll. Így a lábdob 22”-os, ami tulajdonképpen az új fejlesztésű KD-222 kick pad, emellett PDA-100 (10”) és PDA-120 (12”) tamokat kapunk, PDA-14F (14”) oldaltammal. Két 16”-os CY-16R-T cintányér pad is a szett része, melyek 40%-kal vékonyabbak, mint az eddig ismert cintányér ütőfelületek, valamint a már említett 3 digitális pad: A 18”-os CY-18DR ride cintányér a 14”-os PD-140DS pergődob, és az új lábcin, a VH-14D. A szett része még a duplalábas krómozott állványszett is (DTS-30S). A lábcinhez érdemes visszatérni még pár szó erejéig. Azon kívül, hogy digitális a jelfeldolgozás, amivel felzárkózik a ride és a pergődob mellé játékérzet-minőségben, a ROLAND a pad megjelenésében is újdonságot hozott, ugyanis – a V-Drums Acoustic Design névhez hűen – olyan szempontból is az akusztikus dobok világát képezi le, hogy a lábcin két cintányérból áll. Mind ütésérzékenységben, hangzás variációkban, a nyitás/zárás érzetben felülmúlja az eddig ismert darabokat. A kétrészes design és a 14"-os vékony pad-ek ismerős, természetes érzést keltenek a dobosokban, míg a nagy érzékenységű, multi-szenzoros érzékelőrendszer kiválóan érzékeli a megütés erősségét, a helyét és a láb munkáját (nyitott-zárt állapot). A lábbal használt lábcin hangja élethűen adja vissza az akusztikus cinek tulajdonságait, sőt, még le is foghatók a tányérok, hogy a zengésüket csillapítsuk. (Ez is egy újdonság egyébként.) TD-50X modul

Több, mint 900 prémium hang található az új TD-50X agyban. Támogatja és minden lehetőségét engedi kihasználni az új fejlesztésű digitális pergő, ride és lábcin ütőfelületeknek. A prizmatikus hang modellezésnek köszönhetően soha nem tapasztalt, az akusztikus hangzást legjobban megközelítő elektromos dobot kapunk. A három digitális USB input mellett számtalan analóg bemenet is a rendelkezésünkre áll, hogy hagyományos pad-ekkel használhassuk, bővíthessük a szettünket. Többféle olyan új lábdob, pergő, tam, cintányér, és lábcin hangot is kínál az agy, melyek eddig még nem álltak rendelkezésre. Kiváló preseteket tartalmaz, legendás dob hangzásokkal. Nagy választék érhető el stúdió-szintű effektekből is. Az agyba 32 csatornás USB audio/MIDI interfészt is beépítettek, így stúdiózáshoz is ideális. A TD-50X-en 4 extra trigger bemenet is található melyek segítségével könnyedén bővíteni tudjuk a felszerelésünket. SD kártya bemenet és AUX input is rendelkezésünkre áll, hogy saját zenénkre, vagy minus one-okra dobolhassunk. Az oktató funkciójával pedig tudásunkat, pontosságunkat fejleszthetjük. Színválaszték, elérhetőség

Már említettem, hogy négyféle színben lesz elérhető a VAD706 az eddig ismert fekete helyett/mellett. Mind magas fényű, prémium lakkozás, melyek a következők: Gloss Ebony Premium Finish (VAD706-GE), Gloss Natural Premium Finish (VAD706-GN), Pearl White Premium Finish (VAD706-PW) és a Gloss Cherry Premium Finish (VAD706-GC). A Gloss Ebony és Gloss Natural szettek májustól, a Pearl White és Gloss Cherry szettek szeptembertől lesznek elérhetők 2 899 000 forintos áron. Akinek nagyszínpadon, stúdióban a V-Drums technológia legfejlettebb innovációi mellett fontos az is, hogy egy akusztikus dob külalakjában kapja ezt meg, illetve érzetben is lehetőleg minél realisztikusabb játékérzetet keres, az nagyon valószínű, hogy ebben a hangszerben találja meg a megoldást.



További részletek: https://www.roland.com/hu/products/vad706/

