A Roland április 14-én jelentette be 2021-es elektromos dob újdonságait. Most a megújult TD-50-es elektromos dobszéria két új modelljét a TD-50K2 és TD-50KV2 szetteket mutatjuk be. A Roland pár napja dobta piacra a csúcs szegmensben újdonságait: A TD-50X modul, a TD-50K2 és TD-50KV2 elektromos dobok, valamint a V-Drums Acoustic Design széria csúcsa, a VAD706 dobszett formájában. A VAD706 ismertetője már meg is jelent az online felületünkön, most pedig megnézzük, a TD-50K2 és a TD-50KV2 milyen újdonságokat kínál. TD-50K2

A TD-50K2 dobszett alapelve, hogy a csúcstechnológiás elektromos dob egy praktikusabb formában, kisebb helyet foglalva álljon rendelkezésre. A felszerelés az új TD-50X dobmodullal érkezik, aminek a prizmatikus hangmodellezési technikája (több rétegű hangminták használata, amelyeket a legprofibb stúdió körülmények között vettek fel) révén garantált a csúcs hangzás, illetve a hangszínek állíthatósága révén ízlésünk szerint teljesen egyedivé tehető a dobszettek hangzása. A digitális pergődob – a 14”-os PD-140DS, a ride – a 18”-os CY-18DR, és az új fejlesztésű lábcin – a 14”-os VH-14D is a szett része, ezekkel pedig az akusztikus dobok világát leginkább megközelítő hangzás és játékérzet érhető el. Mivel ezek a felületek több érzékelővel rendelkeznek, ezáltal nagyon pontosan meghatározott az ütések helye, amit hangzásban is különbözőnek éreztet a modul, akárcsak az akusztikus hangszereknél. A digitális technika miatt a TD-50X aggyal együttműködve a jelfeldolgozásuk igen gyors. Olyan játékmódokra is van lehetőség, amire más felületek nem reagálnak, vagy legalábbis be kell állítani a modulon. (Például seprűzés a pergőn, kézzel lefogható lábcinek, kávázás az agy állítása nélkül stb). Ezen felül a digitális felületek teljesen, vagy megközelítőleg az akusztikus dobok megszokott méreteiben készülnek, ezzel is hozzájárulva a játékérzet realisztikusságához. Tehát mondhatjuk, hogy a dobszett 3 legfontosabb része, a pergődob, a ride és a lábcin a ma elérhető legmodernebb és legrealisztikusabb elektromos eszköz a V-Drums kategóriában. Két crash cintányér jár a szetthez, a 14”-os CY-14C-T és a 16”-os CY-16R-T. Mindkettő 40%-kal vékonyabb lett és mozgásuk is realisztikusabb, mint az eddigi V-Drums cintányéroké. A kompakt tam – (3 x 10”-os PDX-100 pad) és lábdob (14”-os KD-140 Kick pad) mérettel a felszerelés kisebb helyet foglal, ezért a TD-50K2 ideális otthoni felhasználásra is, valamint kisebb koncert helyszínekre is tökéletesen megfelel. Roland TD-50K2



TD-50X modul 14-inch PD-140DS digitális pergő 14-inch KD-140 kick pad 10-inch PDX-100 tam pad 3x 18-inch CY-18DR digitális kísérő 14-inch VH-14D digitális lábcin 14-inch CY-14C-T beütő 16-inch CY-16R-T beütő MDS-Grand 2 állvány Javasolt kiskereskedelmi ár: 1 999 900 Ft TD-50KV2

A TD-50KV2 a V-Drums kategóriában a jelenlegi abszolút kategóriaelső felszerelés. A TD-50X modul hangzásával, szerkeszthetőségével, a TD-50K2 és a VAD706 szettnél is már említett digitális pergődobbal, ride-dal és lábcinnel, valamint nagyméretű csúcskategóriás ütőfelületekkel a jelenleg elérhető legteljesebb elektromos dobolás élményt nyújtja. Ez a felszerelés 4 tammal érkezik, két felsőtam és két oldaltam összeállítású szettet kapunk. A felső tamokat a PD-108-BC jelű pad-ek alkotják. Ezek 10”-os ütőfelületek. Az oldaltamok a PD-128-BC jelű pad-ek, amelyek 12”-osak. A hálóbőrös ütőfelületeket a lehető legkisebb akusztikai zaj keltésére tervezték, valamint tartósságukat a rétegek száma is garantálja. A digitális pergődob 3 rétegű, míg a tam ütőfelületek 2 rétegűek. Két 16”-os cintányér pad (CY-16C-T) érkezik a szettel, amelyek 40%-kal vékonyabbak és realisztikusabb a mozgásuk, mint az eddigi V-Drums cineknek. A lábdob 18”-os, nyírfából készült testtel rendelkezik, és a Roland Air-Damper rendszerét alkalmazza. Ez az innovatív, levegő csillapítású mechanizmus, amely a dobtesttel együttműködve „mozgatja a levegőt”, lenyűgöző játékérzetet eredményez a KD-180 jelű kick pad használatakor.

A TD-50X modulnak köszönhetően több, mint 900 hang áll rendelkezésünkre, melyek között új lábdob, pergő, tam és cintányér hangokat is találunk. Számos stúdió minőségű effektet is kínál a TD-50X agy, lehetőségünk van a szett különböző elemeinek virtuális mikrofonozását állítani, hangzásunkat EQ-val, kompresszorral, csúcskategóriás zengetőkkel, delay-jel, phaserrel és más effektekkel színezhetjük. TD-50X modul Színpadi játéknál vagy stúdióban fontos lehet, hogy az elektromos dob hangját külső keverőre küldhessük. A két fő XLR kimenet, valamint a 8 TRS direkt kimenet megteremti az effektezett vagy effekt nélküli szimmetrikus jeltovábbítás lehetőségét PA rendszer vagy felvevő eszköz felé. Számítógépes felvételhez a TD-50X 32 csatornás USB audio/MIDI interfészként is használható. A négy analóg trigger inputtal lehetőségünk van szettünk bővítésére is. Az audio mix in csatlakozási lehetőséggel telefonunkat csatlakoztathatjuk, amivel zenékre gyakorolhatunk, esetleg dob nélküli minus one felvételekkel muzsikálhatunk együtt. Lehetőség van SD kártya csatlakoztatására is, amivel saját hangmintákat adhatunk hozzá a hang-adatbázisunkhoz WAV formátumban. A TD-50X modul oktató funkciója segíti a tempó érzékünk, pontosságunk fejlesztését. A fedélzeti felvevő funkció segítségével az agy saját memóriájába készíthetők felvételek, így bármikor visszahallgathatjuk játékunkat, és ellenőrizni tudjuk fejlődésünket. A felvételeket – backing track-kel, vagy anélkül – audió fájlba exportálhatjuk, és megoszthatjuk másokkal. A 40 leckét tartalmazó, ingyenes Melodics™ alkalmazással, még tovább fejleszthetjük tudásunkat. Roland TD-50KV2



TD-50X modul 14-inch PD-140DS digitális pergő 18-inch KD-180 lábdob 10-inch PD-108 BC tam pad 2x 12-inch PD-128 BC álló tam pad 2x 18-inch CY-18DR digitális kísérő 14-inch VH-14D digitális lábcin 16-inch CY-16C-T beütő x2 MDS-Stage 2 krómozott állvány kábelcsatornákkal Javasolt kiskereskedelmi ár: 2 799 900 Ft Az új TD-50K2 és TD-50KV2 elektromos dobokról részletes bemutató videót találsz a Zenész Magazin YouTube csatronáján. További részletek: https://www.roland.com/hu/promos/td-50x_series/