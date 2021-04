Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Meinl Special Edition Snarecraft SC100 Cajon teszt Meinl Special Edition Snarecraft SC100 Cajon teszt - NÉMETH SZABÓ TAMÁS -



A Meinl új Special Edition Snarecraft Cajon sorozata négy látványos „burst” színű cajont vonultat fel, rendkívül kedvező áron. A Meinl cég – több más nagyszerű termék mellett – egy új cajon sorozattal is előrukkolt idén. Az igazat megvallva, nem a teljes sorozat új, csak ez a szín felhozatal, ráadásul Special Edition sorozatról van szó, így korlátozott idő és mennyiség áll rendelkezésünkre, hogy válasszunk az élénk színeket felvonultató hangszerekből. Véleményem szerint ezzel együtt sikeres lehet, hiszen külalakra mutatós, árazása pedig jól belefér a köznyelv szerint „jó ár-érték arányú eszköz” meghatározásba. Mi is ez a cajon, mire jó, miért is szeretik manapság annyira? A cajon szó jelentése a spanyol nyelvben: doboz, fiók, rekesz. Maga a hangszer afro-perui eredetű. A 19. század közepe óta vannak dokumentált bizonyítékai a létezésének. Úgynevezett idiofon hangszer (ilyen az ütőhangszerek nagy része), ami azt jelenti, hogy a saját anyaguk rezgésétől adnak hangot, kiegészítő hangforrás nélkül. A hangszer kialakulásának két története kering az éterben. Az Afrikából elhurcolt rabszolgákat perui ültetvényeken dolgoztatták, ahol jobb híján halak szállítására használt ládákon doboltak, ezek lehettek a cajon ősei. A másik eredettörténet szerint az afrikai rabszolgák nem zenélhettek, és széknek, ládának használt fa eszközökön muzsikáltak, hogy ne büntethessék őket a hangszerkészítés miatt (is). Manapság egyre több helyen találkozhatunk cajonnal. A kezdeti „népihangszer” jellegét megtartva – mivel kiválóan helyettesítheti a dobfelszerelést a zenében funkcionálisan, ugyanis a mély hangjai az ütőfelület közepén a lábdob, a magas hangjai az ütőlap szélén a pergődob funkcióját képesek ellátni – egyre több mai (pop-rock) zenében is alkalmazzák. Ráadásul könnyű szállítani, hangosítani (sokszor elég egy hangszermikrofon a reflexnyíláshoz). Belsejében kezdetben húrok, majd újabban a pergődobnál használatoshoz hasonló sodronyok is lehetnek, ami a cajon megütéskor zizegésével teszi egyedivé a hangszer hangját. Használják akusztikus formációkban, kis klubokban, tábortűznél, de akár nagy színpadokon is.

Meinl Special Edition Snarecraft Cajon Így érkezünk el a tesztalanyunkhoz. A Meinl Percussion részlege tekintélyes választékkal rendelkezik cajon típusokból. A nagyon profi, kézzel készült, intarziás, művészi kivitelben készülő hangszertől kezdve a vásárló által otthon összeszerelhető, saját kézzel pingálható darabokig mindent megtalálhatunk. Nyilván emiatt árban is nagy a szórás. A Meinl Special Edition Snarecraft Cajon sorozat talán az alsó-közép kategóriában helyezhető el az árát tekintve. A harmincezer forintos kategóriától – Snarecraft 80, 100 – a hetvenezresig – Snarecraft Professional – terjed körülbelül a sorozat modelljeinek ára. Tekintve, hogy a Meinl palettáján akár négyszázezer forint fölött is lehet egy Artisan Edition Cajon Martinete Line – Brazilian Ironwood a csúcskategóriás hangszerekből, ez körülbelül alapárnak számít a jól használható (már nem a „játék” kategória) hangszerek között. A Snarecraft cajonok dupla sodronnyal készülnek. A balti nyírfából készülő test hangzása koncentrált, széles dinamika tartományban használható. Puffanós mélyei és „ropogós”, pergős, magas hangjai vannak. Finom játékra is érzékenyen reagálnak az ütőlaphoz rögzített dupla acél sodronyok. A hangszerek élei lekerekítettek, az ergonómia és kényelmesebb játszhatóság érdekében. A Snarecraft szériából 3 féle termékcsalád létezik: a 80-as – némileg alacsonyabb, mint a standard, ez csak 18” (46 cm) magas, a 100-as – standard magasságú 19 ¾” (50 cm), fix sodronyos széria, és a Professional – standard méretű, állítható sodronnyal rendelkező széria. Jelenlegi tesztalanyunk a Snarecraft 100-as szériát hivatott bővíteni, igaz csak egy limitált mennyiségig. Ez a típus megjelenését tekintve eddig – akár a 80-as, 100-as vagy Professional – a fa-szerű színek skáláját vonultatta fel. Legyen az erezetes, sötétebb, világosabb, de azért mégiscsak határozottan jelezte, hogy ez a hangszer bizony fából van. Ezt az egyébként véleményem szerint szép (pláne az erezetesek) trendet töri meg a most kiadott limitált család, ugyanis hétköznapian fogalmazva piros, zöld, kék, és barna ütőlapú cajon-ok készültek vérfrissítésként, természetesen igényes kivitelben. Gyönyörű színárnyalatok feketébe hajlóan (burst) élénkítik fel a cajon paletta színvilágát. Ennek megfelelően az új sorozatban négy modellt találunk: SC100RDB - Red Burst és SC100BLB - Blue Burst SC100BRB - Brown Burst és SC100GRB - Green Burst

Nekem a Red Burst verziót volt szerencsém megvizsgálni. A piros szép, élénk, a feketébe való átmenet pedig igazán vonzó a szemnek. Az erezet átsejlik a festés alól, így a fa jellege megmaradt, ami még tovább emeli a hangszer esztétikumát. Hangzásában puffanó mélyek, érzékenyen, zörgősen megszólaló, sodronyos magasak jellemzik. Akár ujjal játszva is szépen pregnánsan szólalnak meg az ütések. A nyírfa test hozza az elvárt minőséget. Nem véletlen, hogy a Snarecraft család modelljei a legnépszerűbb és a legkeresettebb Meinl cajonok. Az új hangszerek 35 400 forintos ára pedig kifejezetten jó vétel lehet cajonozni vágyóknak, kezdőknek, haladóknak egyaránt. Az új a színekben pedig kifejezetten látványosak a Meinl Special Edition Snarecraft Cajonok, ráadásul a limitált kiadás ellenére sem felárasak, ami további jó pont a Meinl-nek. Manapság, a cajon használata igencsak elterjedt. Előszeretettel használják a hagyományos dobfelszerelés helyettesítésére akár színpadokon, vagy tábortüzek mellett is. Akár csapatépítéses tréningeknél, akár ritmusgyakorlatok elsajátításánál is könnyen lehet alkalmazni. Ezeken felül, ha még egy esztétikailag is szemrevaló példányt akarunk birtokolni, akkor jó választás lehet a Meinl Special Edition Snarecraft 100 – limitált kiadású cajon, valamelyik „burst” színben. Fontosabb technikai adatok



Típus Meinl SC100RDB

Nyírfából készült, beépített dupla sodronyos

Méretek: 30 cm x 50 cm x 30 cm (szélesség x magasság x mélység)

Rezonátor test: 7 rétegű 9 mm-es balti nyírfa (Betula pendula)

Előlap: Balti nyírfa

Szín: Red Burst

Lekerekített sarkak

Gumi lábak, hátsó hanglyuk

