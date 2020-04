Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Meinl Percussion Stomp Box teszt Meinl Percussion Stomp Box teszt - NÉMETH-SZABÓ TAMÁS -



A Meinl új, egyszerűen kezelhető, szellemes percussion pedáljával ütőhangszeresek és akusztikus gitárosok egyaránt izgalmasan egészíthetik ki játékukat. Aki hallott már régi blues felvételt a Mississippi Delta vidékről, ahol egy idős bácsi a gitárjával kiénekli búját-baját magából, az emlékezhet rá, hogy bizony a felvétel szerves része, ahogy a lábával „tappogja” a tempót a gitározás mellé. Manapság mondjuk – bár a divat terén nem vagyok jártas – talán a vasalt talpú cipő nem annyira trendi, illetve a környezet is hangosodott. Gondoljunk akár egy zajos klubra, ahol eleve olyan hangerővel beszélgetnek, hogy még a vasalt talpú cipő kopogása is elveszne a zajban, valamint a gitározást, éneklést is jelentősen erősíteni kell, hogy „átjöjjön a mondanivaló”. Ez lehetett az ötlet egyik alapja a Percussion Stomp Boxokat kitaláló fejlesztőknek: Megalkotni egy könnyen erősíthető, bármikor használható (pl. nem cipőfüggő) modern leképzését ennek a hajdan volt ritmuskíséretnek. A másik igény, melynek jelentkezése Percussion Stomp Box gyártásra inspirálta az innovátorokat az az, hogy minél könnyebb legyen használni. Van olyan ismerősöm, gitáros, aki önálló blues bulijain szerette volna saját maga kíséretét a gitározáson kívül némi ritmus alappal feldobni, tulajdonképpen vastagítani ezzel hangzást. Volt egy cajonja, gondolta vesz cajon pedált és megoldotta a kérdést. Sajnos a pedál mechanikája miatt nem érezte kényelmesnek a használatát. Az a pedál jól használható egy dobos számára, de ha belegondolunk, hogy mi dobosok a kezdetektől tanuljuk, szokjuk a pedál használatát és mégis van olyan pedál, ami nem annyira kényelmes nekünk, akkor képzeljünk el egy gitárost, aki soha nem használt efféle eszközt! A Percussion Stomp Box egyszerű és természetes használata sok hangszeresnek könnyebbség lehet, aki némi ritmus alappal dobná fel saját művészetét, ha a dobosok által használt eszközök a kívántnál több gyakorlást igényelnének. MPS1 Térjünk rá a Meinl által forgalmazott két termékre, a MPS1 és az MPDS1 Percussion Stomp Box-ra! A Meinl decemberben mutatta be a Percussion Stomp Box pedáljait, az egyszerűbb kivitelű analóg, és a nagyobb tudású digitális verzióban. Mindkét pedál tömör mahagónifából készült, ami szerintem nemcsak szép, de a maradandóság benyomását is kelti. Beépített velocity-érzékeny piezzo hangszedővel rendelkeznek, így tökéletesen visszaadják a megütés dinamikáját. MPS1

Az MPS1 egy egyszerű, mély hangon megszólaló analóg jelet ad ki a rálépésünk hatására, amit a jack aljzaton keresztül egy jack-jack kábellel bármilyen erősítőre, vagy PA rendszerre kötve megszólaltathatunk. A piezzo hangszedő kiválóan érzékeli a trappolásunk erősségét. Hangerő potméterrel állíthatjuk megfelelő erősségűre, hogy illeszkedjen a mixbe. Csúszásgátló gumi van a pedál alján, ami még a nem kívánt rezgéseket is tompítja, azon kívül, hogy segít is abban, hogy a pedál ne csúszkáljon el használat közben. A bemeneti jack csatlakozó gitárosoknak lehet segítség a hangosításba kötésnél. Nem kell külön a pedált és a gitárt egy-egy sávra kötni, hiszen a pedálon egyszerűen keresztül megy a gitár jele, minden változtatás nélkül. MPDS1

Ennél a típusnál már 5 beprogramozott percussion hangminta közül lehet választani, mi szólaljon meg, amikor használatba vesszük. Ezek: Lábdob, Kolomp, Lábcin, Csörgő és Beütő cintányér. A felhasználónak lehetősége van egy plusz, saját hangminta használatára, amit a kütyü oldalán található USB porttal tölthetünk be. Ezeken kívül a ki- és bemeneti jack csatlakozások, a hangerő potméter és a gumis aljzat itt is ugyanúgy megtalálhatóak, mint a MPS1-nél. MPSM

A két pedálhoz kapcsolódóan megjelent egy ezekhez való – tulajdonképpen emelő funkciót ellátó balti nyírfából készült tartó is. Ez abban játszik szerepet, hogy egy hajlított szárú lábgép ütőfejjel – ami pl. a Meinl készletéből kapható a Bassbox termékhez is, de persze külön is kapható – szintén használható legyen egy akármilyen lábgép segítségével. Dobosként felmerül a kérdés, tudnám-e használni, és ha igen, mire? Annak, aki halk helyeken is játszik, akár cajonnal, minimális hangosítással, kifejezetten jól jöhet akár egy csörgő hang a cajon mellé, esetleg egy-egy crash beütés megszólaltatása, ha sem idő, sem hely nincs állványt és cintányért vinni erre a célra. Akár a lábdobhang használható egy mini dobfelszerelés lábdobjaként, az MPSM emelővel és egy pedállal a legkomfortosabb az érzet. Egyből a hangosítás is meg van oldva, valamint minimális helyet foglal. Nyilván hangerőben inkább talán unplugged verővel, seprűvel él meg.





Gitárosoknak, magukat kísérőknek is kifejezetten jól jön, ha némi ritmussal egészítenék ki a hangzást. A legnagyobb előnye az ő esetükben, hogy az amúgy is szokásos lábbal-tempóütést kell csak a pedálra áthelyezni, kiválasztani a megfelelő hangot, bekötni a hangrendszerbe és meg is szólal a ritmus. És akkor még nem említettük a perkusszív gitárjátékot, amikor akár a húrokon játék közben jobb kézzel ütött kettő-négyet, akár a gitártesten történő megütéseket jól kiegészítheti egy dögös lábdob, vagy más percussion hang. A lényeg: akusztikus gitárosoknak is erősen ajánlott a Meinl Percussion Stomp Box kipróbálása!



A két Meinl Percussion Stomp Box-ról videókat is találtok a Zenész Magazin YouTube oldalán, ITT. Árak:

MPS1 Meinl Percussion Stomp Box: 29.800 Ft

MPDS1 Meinl Percussion Stomp Box: 67.000 Ft

MPSM Stomp Box Mount 16.700 Ft

A Meinl hangszerek európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó