Meinl MPS1 és MPDS1 Percussion Stomp Box Meinl MPS1 és MPDS1 Percussion Stomp Box Sokan kérdezhetik, hogy mi is az Percussion Stomp Box, szerintünk az alábbi bemutatásból és videókból ez egyértelműen kiderül. Két olyan ritmushangszert szeretnénk bemutatni, melyekkel az akusztikus hangszeren játszó zenészek – legyenek gitárosok, énekes-gitárosok, perkások vagy multi-instrumentalisták – nagyszerűen kiegészíthetik játékukat. A Meinl cég decemberben mutatta be kétféle kivitelben készülő Percussion Stomp Box pedáljait, az egyszerűbb kivitelű analóg, és a nagyobb tudású digitális verzióban. Mindkét pedál tömör mahagónifából készült és beépített velocity-érzékeny triggerrel rendelkezik, így tökéletesen visszaadja a megütés dinamikáját. A pedálok kezelése egyszerű, és használatukkal ritmuskísérettel színesíthetjük játékunkat. MPS1 Az analóg, MPS1 típusjelű Meinl Percussion Stomp Box oldalán elhelyezett hangerő potméterrel szabályozhatjuk a kimenő jel szintjét, két 6,3 mm-es jack aljzat szolgál ki- és bemenetként. A stomp box aljára ragasztott érdes gumilap játék közben megakadályozza a pedál elcsúszását, szinte rögzíti a pedált és tompítja az esetleges vibrációkat. MPDS1 A digitális MPDS1 Meinl Percussion Stomp Box esetében öt előre programozott hangszer közül választhatunk: lábdob, kolomp, lábcin, csörgődob és beütő cintányér, de lehetőség van egy további 5 másodperces felhasználói minta elmentésére is az opcionálisan rendelkezésre álló szoftver segítségével. Hangerő szabályzó és USB port Az MPDS1 egyik oldalán a már említett Volume pormétert helyezték el, mellette találjuk az USB portot, ami lehetővé teszi az egyedi hangminták importálását. A pedál másik oldalán kapott helyet a programváltó gomb, emellett pedig a 9 Voltos adapter csatlakozóját láthatjuk. A ki- és bemenet 6,3 mm-es jack csatlakozói ezen a modellen ugyanúgy megtalálhatók, mint az analóg verzión.

A Meinl kifejezetten ezekhez a pedálokhoz kínál egy úgynevezett MPSM Stomp Box Mount-ot is, ami tulajdonképpen egy balti nyírfából készült kis talapzat, vagy nevezzük állványnak, melyre az előbb ismertetett Percussion Stomp Box stabilan elhelyezhető. Az állvány tetején kialakított mélyedésben Stomp Box fixen megáll, és a hátoldalán elhelyezett fém sínhez bármilyen lábgép rögzíthető. A játékhoz még szükség van a Meinl „L” alakban meghajlított szárral rendelkező ütőfejére, és máris „lábdob érzettel” szólaltatható meg a Meinl Percussion Stomp Box, habár a digitális verzió esetében ez nem csak lábdob hang lehet. Hazai árak:

MPS1 Meinl Percussion Stomp Box: 29.800 Ft

MPDS1 Meinl Percussion Stomp Box: 67.000 Ft

MPS1 Meinl Percussion Stomp Box: 29.800 Ft

MPDS1 Meinl Percussion Stomp Box: 67.000 Ft

MPSM Stomp Box Mount 16.700 Ft A Meinl hangszerek európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.