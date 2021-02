Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Meinl Classics Custom Dark Heavy cintányér szett teszt Meinl Classics Custom Dark Heavy cintányér szett teszt - NÉMETH-SZABÓ TAMÁS -



Ha hard rockot, metalt, vagy fúziós zenét játszol, nincs az az agresszív gitárerdő, melyen a Meinl Classics Custom Dark Cymbal szett tányérjai ne hatolnának át.



Aktuális tesztemben a Meinl Classics Custom Dark széria 2021-es újdonságai, a HEAVY cintányérok a főszereplők. Az impozáns, fekete cintányérok ismerősek lehetnek már egy ideje a rock/metal vonalon mozgó dobosoknak, hiszen pár éve már több zenekarnál láthatóak, hallhatóak koncerteken. Az egyre szélesebb választék 2021-től nemcsak méretben és a cintányérok elérhető palettájában bővül, hanem egy vastagabb változat is piacra került. Eddig is az energikusabb játékmód elviselésére tervezett szett mostantól a „legnehezebb kezű” dobosokat is igyekszik kiszolgálni. (Természetesen a „HEAVY” szó a cinek elnevezésében nem a dobosok kezének tömegére utal) A Meinl-nél a Classics Custom széria 3 részre bontható. Létezik a Brilliant széria, az Extreme Metal szett és mostani alanyunk, a Classics Custom Dark. Mindegyik „csomagból” akár egy teljes értékű cintányérszett kiállítható (effekt tányérokkal, többféle crash-sel, lábcinnel, ride-dal, china-val), de akár ezek a szettek keverhetőek is ízlés szerint. Először nézzük nagyvonalakban a Dark sorozat jellemzőit!

A Meinl Classics Custom Dark széria darabjai B10-es ötvözetből készülnek, ami egy jó erős középkategóriás cintányér ismérve. Ez a strapabíró anyag garantálja, hogy elég hangosak legyenek a szett darabjai, valamint egy erősebb ütéstől se fulladjon be a hangjuk. A Dark széria szembetűnő jellemzői a mély karistolások a felületen (természetesen a fekete felületükön kívül, ami egy bonyolult eljárással kerül fel a cinekre, segítve a cintányérok sötétebb tónusának létrehozását). Ezek a „karistok” a gépi megmunkálás során kerülnek az anyagba. Ezáltal érik el a kontrolláltabb lecsengést, a sötétebb tónust, illetve a komplexebb hangzást, vagyis mindazon jellemzőket, melyek ezeknek a cintányéroknak a lényegét adják. Az eddig is elég nagy családban idéntől elérhető a HEAVY széria is. A Heavy – azaz „nehéz” tányérok mindegyik gyártónál a keményebb, hangosabb, kissé ridegebb, ámde bármilyen sűrű zenei szöveten átszóló cintányérokat jelenti. Általában kevesebb sustainnel, kevésbé „kresselhető”, inkább koppanósabb, csilingelőbb ride és kúp hanggal, ridegebb, lassabban induló, inkább erőteljesebb megütésre reagáló crash-ekkel, magas tónusú, hangos lábcinekkel jellemezhetjük a heavy szériákat. Nézzük meg, mi a helyzet a tesztalanyunknál! Ismét elég súlyos pakk érkezett a Meinl-től. Nem csak mutatóba küldenek 1-2 cintányért, mint ahogy apró falatokkal kiszúrják a szemünket termékkóstolásnál a plázában… A Meinl bizony kiküldi a teljes szériát. Sajnos mondjuk ebben az esetben a 20-as ride kimaradt a csomagból, viszont így „kénytelen” voltam a 18-as Big Bell Ride-ot feltenni tulajdonképpen fő ride-nak és mivel nem volt alternatíva, ha nem állta volna meg a helyét, akkor sem tudtam volna lecserélni a másikra. Kezdjük is a kivesézést ezzel a 18-as ride-dal! CC18HBBDAR – Classics Custom Heavy Big Bell Dark Ride

Az amúgy is karakteres megjelenéssel bíró cintányérok között ez a tányér igen különleges darab. Azonnal szembetűnik a hatalmas kúp. Ez a típus egyébként megjelenik más szériáknál is, egészen a HCS családtól kezdve. Korábbi tesztemben írtam is róla. Itt az ötvözetből fakadóan – véleményem szerint – szebben csengő, szebb felhangokkal bíró cintányért kapunk (nyilván: magasabb kategória, magasabb ár, mint a HCS). Körülbelül bármilyen vastag gitár szöveten átszól. A heavy tányér vastagságából adódóan még élesebb ez a „cut” (vágó) hang. A kúp pedig irgalmatlan! Rossz nyelvek szerint azért ilyen nagy, hogy bárki eltalálja. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy ehhez a telt, mindent átszóló hanghoz kell ez a méret. A minimális palást, ami még marad ekkora kúp mellett egy 18-as cintányérból, még mindig használható, ami szerintem megint csak a tányér előnyére válik. Ez is az anyag vastagságából adódik. Általánosságban az a meglátásom, hogy ez a cintányér jól használható másik ride mellett is akár, mint egy „bell” effekt, akár blast beat-nél hozza az elvárt telt, testes, mindenen átszóló kúp hangot, de akár fő ride-ként is megállja a helyét, ha éppen valakinek nyitott erre a füle.

CC14HDAH – Classics Custom Heavy Dark Hihat

A 14-es lábcin jó kis darabja a szettnek. Karakteres, erőteljes, magas hang, akár zártan, akár nyitottan. A medium-heavy felső tányér és a heavy alsó tányér határozza meg ezt a karaktert. Fő lábcinként határozott, átütő hangja van, nyitásoknál inkább az erőteljesebb megütésre szeret reagálni. Az anyag keménységéből és vastagságából fakadóan félig nyitott állapotban sem „suhogós”, hanem szinte hallani, ahogy a két tányér rezeg egymáson. Rock/metal műfajokban nagyon jól telíti a zenét. Nekem kifejezetten tetszett második lábcinként, félig nyitottan, refrénekben, dinamikai tetőpontokon, vagy akár hangsúlyok kiemelésekor. CC16HDAC és CC18HDAC – Classics Custom Heavy Dark 16” és 18” crash

A „heavy” jelzővel még egyet léptek feljebb a hangerő skálán. Ezek a medium-heavy tányérok bizony nem nagyon akartak megszólalni finomabb érintésre. Elvárják, hogy az ember határozottan, keményen „beszéljen” velük. Viszont felfelé szinte az az érzés, hogy nincs határ. Az anyagvastagság és a dark felület a gépi megmunkálással ad egy erőteljes, határozott, jellegzetes karaktert ezeknek a cintányéroknak. A hangjuk inkább fényes, magas tónusú, ami szintén a „zajosabb” környezetben tud érvényesülni. A 16-os crash-t sem éreztem kicsinek. A vastagsága miatt épp elég nagyot szólt, nem éreztem igényét nagyobb beütőnek a 16-os 18-as méreteknél. Persze ez csak az én véleményem. Nyilván van olyan zenei környezet és „fül”, ahol a legnagyobb, legvastagabb, leghangosabb vas sem elégíti ki az igényeket. CC18HDACH – Classics Custom Heavy Dark 18” China

Széles peremű, medium-heavy china effekt tányér, ami szintén erősebb megütésre hozza a várt trashy hangot. Erőtől duzzadó hang. Nemcsak hangerőben szól ki, hanem a megütés attackja is olyan frekvencián szól, hogy nem lehet kérdés, hogy hallatszik-e majd a megütése. „Kínai” cintányéroknál mindig kérdés a tartósság. Fogásra, ránézésre a sérthetetlenség érzését kelti a hangszer, de majd az idő és a „nehéz dobos kezek” döntik el úgyis, mennyire strapabíró egy ilyen cucc.



CC20HDAR – Classics Custom 20 Heavy Dark Ride

A kúp ennél a tányérnál is nagyobb, mint az átlagos ride-oknál, és a heavy súly és anyag kiváló rock/metal stílusú ride-ra enged következtetni. A 18-as Big Bell Ride-ból kiindulva, ez a 20-as ride is irgalmatlan, minden zenei szövetet átvivő „erőforrás” lehet. Összefoglalás, vélemény Azt gondolom, ezzel a szettel a Meinl tovább nyitott a még nehezebb kezű dobosok felé, akiknek nem a finom felfutású, halkan is crash-elhető, kis hangerőn is dinamikus cintányérokra van szüksége, hanem a mindenen átszóló, erős megütésektől nem befulladó hangszerre, ami mellesleg még igencsak mutatós is a színpadon, a gépi megmunkálással, a fekete felülettel és a narancssárga feliratokkal. Nyilván az efféle játékmódhoz készült cintányérok tartóssága is igen fontos kérdés. Ránézésre mindenképpen úgy tűnik, hogy bármilyen Hulk típusú kiképzést bírnak a tányérok, ám sajnos közismert tény, hogy van dobos, aki mindent eltör és van olyan, akinek ez sehogy nem jön össze, hiszen ütéstechnika függő a dolog. Erre a tartóssági kérdésre majd úgyis az idő fog választ adni… Árak: CC18HBBDAR – Classics Custom Heavy Big Bell Dark Ride – 68 000 forint

CC14HDAH – Classics Custom Heavy Dark Hihat – 77 000 forint

CC16HDAC – Classics Custom Heavy Dark 16” Crash – 50 000 forint

CC18HDAC – Classics Custom Heavy Dark 18” Crash – 61 000 forint

CC18HDACH – Classics Custom Heavy Dark 18” China – 61 000 forint

CC20HDAR – Classics Custom 20 Heavy Dark Ride – 78 000 forint

A Meinl termékek hazai és európai forgalmazója a Meinl Distribution.

