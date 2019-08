Címlap » Hírek » Bemutatkoznak a TAMA Dyna-Sync Direct Drive lábgépek Bemutatkoznak a TAMA Dyna-Sync Direct Drive lábgépek A TAMA első Direct-Drive pedálja – az új Direct-Sync lábgép, az erő, gyorsaság és játékérzet tökéletes összhangját garantálja. A TAMA első Direct Drive pedálja, a Dyna-Sync a gyártó ún. „Dynamic Synchronization System" filozófiájára épül. A vezérmű, a közvetlen áttétel, és a pedál pozíciójának precíz beállításával, az ütőerő, a gyorsaság és a játékérzet tökéletes összhangja érhető el. A talpról a vezérműre kifejtett erő a dupla és stabil átvitelnek köszönhetően egyenletesen oszlik el és helyeződik át az ütőre. Az ütő mozgásának és erejének változtatásához a vezérmű fokozatmentesen állítható. Ezáltal a kisebb hatósugár dinamikus játékot, a nagyobb, erőteljesebb ütést tesz lehetővé. A pedál és a lábgépfej mozgató kardán közvetlen összekötésével, összhangba kerül az erő, sebesség és a komfort érzet. A lábgéptalp és ütőfej összeköttetése lehetővé teszi az egyedi talpszög beállítást. A Sync-Coil acélrugó, a talpnak gyors, eredeti szögbe történő visszaállását biztosítja. A fekete filc fejű, hagyományos stílusú lábgépfej egyenletesen hat a bőrre, optimalizálva a tiszta, dinamikus megszólalást. A gyártó a pedálon a korábbi egy elemből álló csapágycsukló szerkezetet megváltoztatta két elemből állóra, ami egyenletesebben tartja a csapágyat, minimalizálva a feszültséget, és maximalizálva az egyenletes, gördülékeny mozgást, növelve ezzel a pedál teljesítményérzetét is. A dobosok igényeit legmesszebbmenőkig kielégítő Direct Drive pedál, erő, gyorsaság és játékérzet terén sem hagy maga után kívánni valót. A termék elnyerte az idei NAMM show „Best in Show" díját a kiegészítők (Add-Ons & Accessories) kategóriájában! A szériában megtalálható mind a szimpla, mint pedig a dupla lábgép. A Dyna-Sync pedálokat keressétek a hivatalos TAMA márkakereskedőknél! További információ: www.tama.com

