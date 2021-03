Új Focal Alpha sorozatú referencia monitorok A Focal bejelentette új Alpha Evo sorozatú referencia monitorjait. Az Alpha 50 Evo és Alpha 65 Evo elődjeikhez képest új dizájnnal, új anyagokkal és új jellemzőkkel büszkélkedhetnek. A high-end termékeiről ismert francia Focal cég stúdió monitorjairól és fejhallgatóiról már többször írtunk, ezek a modellek többnyire csúcskategóriát képviselő, magas árfekvésű, kifejezetten professzionális felhasználásra készült eszközök voltak. Hét évvel a Focal cégnél belépőszintnek tekintett Alpha sorozat bemutatása után a gyártó kihozta a széria második generációs modelljeit. Az új Alpha 50 Evo és Alpha 65 Evo aktív közeltéri monitorokkal a Focal olyan minőséget kínál még megfizethető áron, amivel a konkurenciának nehéz lesz versenyeznie. Mindkét monitor „szíve” a Focal által kifejlesztett és gyártott pala-rost membránnal ellátott mélyhangszóró, melyből az Alpha 50 Evo modellben egy 5”-os, az Alpha 65 Evo-ban pedig egy 6,5”-os példánnyal találkozhatunk. Ez a membránmegoldás jelentősen növelte a mélyfrekvencia tartományt, a dinamikatartományt és neutrális hangvisszaadást eredményez. A mindkét modellben megtalálható 1”-os alumínium inverz dómos magassugárzót is továbbfejlesztették, hogy a magas frekvenciák legapróbb finomságait is tű pontosággal közvetítsék, anélkül, hogy a visszahallgatáskor fárasztónak bizonyuló kemény vagy éles megszólalás akárcsak nyomokban jelentkezne. Az Alpha 50 Evo modellben a mélyhangszórót egy 30 W-os D osztályú, míg a magassugárzót egy szintén D osztályú 20 W-os végerősítő szolgálja ki. Az 5”-os mélyhangszóróval szerelt monitor frekvenciatartománya 45 Hz-től 22 kHz-ig terjed és 101 dB maximális hangnyomásszintet produkál. A nagyobb Alpha 65 Evo-ban a 6,5”-os mélyhangszórót 55 wattal hajtja a D osztályú végerősítő, míg a magasfrekvenciákat egy 25 W-os erősítő állítja elő. A monitor frekvenciatartománya 40 Hz-től 22 kHz-ig terjed és 104 dB maximális hangnyomásszintet produkál. Okos megoldás az Auto Standby mód, ami 15 perces inaktivitás után a monitort Standby módba helyezi, ilyenkor az eszköz kevesebb mint 0,5 W-ot fogyaszt. A basszusreflex rendszerű monitorok az elődök szögletes fazonja helyett lekerekített dizájnt kaptak, és a két kisebb reflexnyílás helyett egy nagyobb port került a hangfalak frontjára. A dobozok 15 mm-es MDF-ből készültek, és megerősített belső merevítők gondoskodnak a monitor stabilitásáról, még a legnagyobb hangnyomás esetén is. A hangfalak hátsó paneljén a gyártó falra vagy mennyezetre szereléshez való rögzítési pontokat alakított ki, és a monitorokat levehető hangszóróvédő ráccsal látta el. A Focal minden kezelőszervet a monitor hátoldalán helyezett el. Elsőre feltűnik, hogy a korábbi két bemenet helyet most három áll rendelkezésünkre: szimmetrikus TRS, szimmetrikus XLR és aszimmetrikus RCA, mindez egy bemeneti érzékenység kapcsoló társaságában. A főkapcsoló mellett találjuk az Auto Standby mód kiiktatására szolgáló kis kapcsolót. A mély és magas frekvenciák szintjét az LF Shelving és HF Shelving szűrőkkel szabályozhatjuk, mély és közép tartományban 0 – 300 Hz között +/- 6 dB-vel, magas tartományban 4,5 – 22 kHz között +/- 3 dB-vel. Összefoglalva minden adott, hogy közeltéri lehallgatáshoz a rendelkezésünkre álló helység akusztikai körülményeihez optimalizálva állítsuk be a Focal referencia monitorjait, melyek az új fejlesztéseknek köszönhetően, ha lehet még megbízhatóbban fogják a felvételeink valóságát visszaadni. A Focal Alpha Evo monitorok április folyamán lesznek elérhetők, tájékoztató ár: Alpha 50 Evo 96 000.- ft/db

Alpha 65 Evo 120 000.- ft/db

További részletek: Focal

A Focal termékek hazai és európai forgalmazója a Sound Service.