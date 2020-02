Topligás hordozható hangkártya az Apogee kínálatában - LIPPÉNYI GÁBOR -



A Mac és Windows környezetben egyaránt használható Apogee Symphony Desktop a cég rack kiépítésű Symphony I/O Mk II legendás hangminőségét nyújtja, elegáns, hordozható asztali kivitelben.

Az idei téli NAMM kiállításon az amerikai Apogee bemutatta új hordozható hangkártyáját, amely hamarosan – még az első negyedévben – kapható lesz. A Symphony interface család a cég legmagasabb minőségű kategóriája és ezidáig kisméretű, hordozható változat ebből nem létezett. A DSP-vel is felszerelt Symphony Desktop egyben az idáig legolcsóbb Symphony változat, mégis a rackes verzióban megismert A/D átalakítókkal, mikrofon előfokokkal büszkélkedhet, és dinamikusan kezelhető, érintés érzékenykijelzővel is rendelkezik. A rack kiépítésű Symphony sorozat alatt közvetlenül az Apogee kínálatában mostanáig a Quartet és Duet hangkártyák voltak elérhetők. Analóg csatlakozások tekintetében a Symphony Desktop valahol a kettő között foglal helyet, de más szempontokból meg inkább a Quartet felett.

Az új hangkártya csak két analóg bemenettel lett ellátva, ezek kombinált mikrofon és vonal (illetve hangszer) bemenetek, de egy alternatív, külön hangszer bemenetet is elhelyeztek a hangkártya elején. A mikrofon előfokok 75 dB erősítésre is képesek, így akár ribbon mikrofonokkal is nyugodtan használhatjuk őket. Variálható impedancia beállításokat alkalmazhatunk a mikrofon és a hangszer bemeneteken egyaránt. Kifejezetten hangszóróra címzett kimenet egy sztereó pár van, de ezen kívül két független fejhallgató kimenetet is találunk, az egyik elől normál méretű sztereó jack formátumban, a másik hátul, mini jack csatlakozóval. Ezek is dual összegzésű ESS DAC átalakítókkal lettek ellátva, így adott esetben itt is kaphatunk plusz kimenetet. Analóg csatlakozás tekintetében tehát a Symphony Desktop egy két bemenettel és hat kimenettel rendelkező hangkártya, de mivel digitális optikai Toslink csatlakozókkal is rendelkezik, így további nyolc bemenetet és kimenetet kaphatunk, ha megfelelő átalakítóink vannak. A teljes specifikáció tehát tíz bemenet és tizennégy kimenet. A Symphony Desktop hangkártyában található DSP jelentősen kibővíti a lehetőségeket. Az Apogee Alloy Mic Preamp (AMP) emulációja analóg kapcsolást használ DSP processzálással együtt, a cég szerint a leggazdagabb, legautentikusabb audió modellezést lehetővé téve. Két féle klasszikus emulációt kapunk az eszközhöz, az egyik egy brit tranzisztoros előfokra (a Neve 1066 modellre) a másik egy csöves amerikaira (Ampex 601) lett alapozva. Mindkettő esetében a bemenet részt kicsit túlhajtva zeneileg hasznos harmonikus torzításokat, szélesebb hangot, ütősebb hangindítást kaphatunk. A mikrofon előfok szimuláción kívül a DSP lehetővé teszi más Apogee effektek használatát is a felvételi láncban. Alapban kapjuk a Symphony ECS Channel Strip plug-int, amelynek optimalizálásában a legkomolyabb produkciókból ismert, világhírű hangmérnök, Bob Clearmountain is részt vett. Ezzel egy viszonylag egyszerű equalizert, kompresszort és szaturációt használhatunk. A hangkártyához kapjuk még a Symphony Reverb zengetőt, ez nem a DSP-n fut, hanem natív módon, a számítógépen. A DSP-n futó effekt késésmentesen működik, és van rá lehetőség, hogy ezt eleve felvegyük (Print FX), illetve csak a felvétel közbeni monitorozásra használjuk (Monitor FX), de van egy harmadik lehetőség is, amely elég érdekes és hasznos. Az úgynevezett „Monitor FX with DualPath Link“ esetében az Apogee Channel FX DSP formában késésmentesen működik felvételkor a hangkártyán, míg a DAW szoftverbe betöltve, a natív változat lejátszáskor veszi át a helyét. A plug-in beállításait mindkét változatra egyidejűleg a DAW szoftverből intézhetjük, így a felvételi beállítás megmarad, és azt keveréskor könnyen módosíthatjuk. A DSP-re az Apogee készített más plug-ineket is, ezeket külön megvehetjük, illetve létezik egy körülbelül 100 dollárral drágább változat a hangkártyából – Apogee Symphony Desktop FX –, ahol ezek már eleve csatolva vannak. Az effekt csomagban Pulteq equalizerek és az LA3 optikai kompresszor emulációi, illetve az Apogee saját fejlesztésű, modern hatsávos equlizere és kompresszor-limitere található meg. Az Apogee Symphony Desktop tehát rövid időn belül elérhető lesz, a bejelentés szerint az ára valamennyivel a Quartet felett várható – Európában 1500 EUR körül. Ezzel az árral persze az egyik legdrágább hordozható hangkártya lesz, de egyben az egyik leginkább kompromisszummentes, csúcshangzású készülék is. Az Apogee termékek európai és hazai forgalmazója a Sound Service, további információkat a pontos árról, illetve a forgalomba kerüléssel kapcsolatban a hazai viszonteladóknál kaphatunk majd. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó