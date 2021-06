Teszteltük a Warm Audio WA-84 kondenzátor mikrofont – LIPPÉNYI GÁBOR –



Nagymembrános mikrofonokból a Warm Audio cég immár elég komoly választékkal rendelkezik, a féltucatnyi alaptípus és variációik között megtaláljuk a legendás Neumann modellek reinkarnációit, de kismembrános mikrofonból a WA-84 az első.

Az amerikai Warm Audio cég nevével már találkozhattunk itt az újság hasábjain. Három évvel ezelőtt tesztelhettem az akkoriban megjelent kompresszoraikat, de lehetőségem volt megismerkedni az első mikrofon előerősítőjükkel is, sőt két nagy membrános mikrofonjukat is alaposabban kipróbálhattam akkor. Az alapító Bryce Young és csapata az elmúlt években sem pihentek a babérjaikon, tucatnyi új termékük megjelent azóta. A Texasban székelő cég a sokak által szeretett és a többség által nem elérhető árkategóriájú vintage eszközök újraalkotására esküdött fel. A nem kis számban fellehető távol-keleti klónokkal ellentétben azonban ők nem a külsőségekre koncentrálnak, hanem minőségi alkatrészekből próbálják meg létrehozni a hangzást, többnyire igen magas színvonalon. Nagymembrános mikrofonokból a Warm Audio cég immár elég komoly választékkal rendelkezik, a féltucatnyi alaptípus és variációik között megtaláljuk a legendás Neumann modellek – vintage U-47, U-67 és U-87 – reinkarnációit, de kismembrános mikrofonból a WA-84 az első. Neumann KM84 A megvalósítandóként kitűzött modell itt a Neumann KM84 volt. Ezt a Neumann 1966-ban jelentette meg, és a cég katalógusában volt egészen 1992-ig. Ezalatt az időszak alatt a professzionális stúdiók és a koncertfelvételek egyik legnépszerűbb és legelismertebb modellje lett. Moduláris felépítésének köszönhetően (az alap KM testre többféle kapszulát is fel lehetett csavarni) több variánsa is létezett, de az alap, vese karakterisztikás KM84 volt a legelterjedtebb. A modell kivezetése után a KM184 jelent meg, ami modernebb fejlesztés, bizonyos szempontból jobb specifikációkkal, de más szempontból meg visszalépés is volt. Nem véletlen, hogy a hangmérnökök egy jelentős része a mai napig a régebbi modellt részesíti előnyben, ha választhat, és a régi, még működőképes példányok az új modellnél jelentősen magasabb áron cserélnek gazdát a használt piacokon. A WA-84 is teljesen követi a moduláris megoldást. Bár az alapmodell a vese karakterisztikás kapszulával kapható, de mára már van lehetőség külön omni karakterisztikás kapszulát beszerezni hozzá, illetve a sztereó szettből kapható egy olyan változat (Premium Stereo Package) amelyben mind a két fajta kapszulával együtt kaphatjuk meg. Kétféle kivitelben létezik a mikrofon, a selymes szatén mellett matt feketében is. A tesztelésre két szatén szóló WA-84 mikrofont kaptunk, de mivel egymás utáni gyári számokkal, így kvázi sztereó szettnek is tekinthettem. A mostani Neumann KM184-hez képest a mikrofon kicsit szélesebb és jól észrevehetően hosszabb. (A szélesség különbség a régebbi Neumann modellel szemben is igaz, így bár műszakilag lehetséges lenne, és még az alakjuk is megegyező, a kapszulákat mégsem lehet cserélni.) Egy kapcsoló található csak a mikrofonon, ezzel -10 dB csillapítást lehet kapcsolni nagyon hangos hangforrások esetén. A kapcsoló süllyesztett és még megfelelő célszerszám esetén sem könnyen állítható, de ennek előnye is lehet, véletlenül biztos nem fogjuk átállítani. Műszakilag az igazán nagy különbség a mostani Neumann modellhez (illetve a legtöbb mai kismembrános mikrofonhoz) képest, hogy a WA-84, mint ahogy az elődje is, trafót tartalmaz. Ez ugyan valamennyivel kisebb jelet és esetleg rosszabb jel-zaj viszonyt eredményezhet, de a hangzást telítettebbé, kiegyensúlyozottabbá teheti. A Warm Audio alkatrészek tekintetében itt sem spórolt, Cinemag transzformátor, Fairchild FET és hasonlóan márkás dolgok lettek beépítve. A szóló mikrofonokhoz műanyag doboz is jár, benne normál kengyel, elasztikus tartó (tartalék gumi függesztéssel) és mikrofon szivacs. A sztereó szett esetében ugyanezeket a tartozékokat egy közös műanyag dobozban kapjuk. Az első tesztelési szeánszon a WA-84-et három másik mai márkával tudtuk összehasonlítani. A már sokat említett mai Neumann KM184 mellett Beyerdynamic MC-930, illetve Rode NT-5 MP sztereó párok lettek kipróbálva. Amennyire lehetett, egymás melletti pozícióban raktuk fel a mikrofonokat egy dob felszerelés két oldalán, és egy keverőn keresztül vettük fel egyszerre a nyolc sávot. Komplett dobbal, majd csak cinekkel csak tamokkal is készültek felvételek, majd a dob mellől ülve shakerrel és szaxofonnal is próbáltuk a hangzást. Persze sok esetben óriási különbségek nem voltak érzékelhetők, de a karaktereket azért jól meg lehetett különböztetni. Számomra szinte minden esetben a Warm Audio mikrofon hangzása volt a legteljesebb, zeneileg leglekerekítettebb. Jel-zaj viszonylatban nem ez volt a legjobb, de nem is a legrosszabb, és nem éreztem, hogy egy átlag felvételnél akármikor is problémám lehetne vele ezen a téren. Nem sokkal később akusztikus gitárral is kipróbáltuk a tesztalanyt a stúdiómban. Az egy- és a kétmikrofonos felvételek egyaránt meggyőzőek voltak, a Rode mikrofonokhoz képest itt is finomabb szövetet, nem tolakodó, de részletgazdag magasakat és telt közép-mély tartományt hallottam. Akusztikus gitárra többnyire egy régi AKG 414-et szoktam használni, vagy néha egy Rode kismembránost omni kapszulával, de a WA-84 legalább egyenrangú vagy inkább jobb választás is lehet. Régi, eredeti KM84-gyel sajnos nem volt mód összehasonlítani, de a fellehető videók és vélemények alapján nagyon közel áll hangzásban, számomra érezhetően közelebb, mint amit a Warm Audio elért a 87-es modellnél. Bár végső soron nem is ez a lényeg, hanem az, hogy önmagában, az adott feladathoz mennyire alkalmas egy mikrofon. És a WA-84 egy nagyon zenei hangzású, sokoldalúan használható stúdiómikrofon, ebben egészen biztos vagyok. A kismembrános kondenzátor mikrofon egy speciálisabb terület és egy kisebb stúdióban luxusnak tűnhet, de bizonyos felvételeknél a gyorsabb tranziens reagálás sokat segíthet. Nagyobb stúdióknál pedig mindenképp szükség van ilyen mikrofonokra. A mikrofonokat a Warm Audio termékek hazai disztribútorától a Digital Pro cégtől kaptuk meg tesztelésre. A szóló mikrofon pillanatnyi bruttó listaára náluk 155 ezer forint alatt van.