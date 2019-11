Tech 21 SansAmp PSA 2.0 programozható analóg pedál A magyar Andrew Barta által alapított Tech 21 még 1993-ban mutatta be PSA-1, majd a PSA-1.1 eredeti rackes változatát, ami gyorsan a stúdiók egyik kedvenc alapeszközévé vált. A SansAmp PSA-t felvételek ezrein használták, és nemcsak gitárra, hanem fúvósokra, basszusra és dobra is.

A Tech 21 idén ünnepelte fennállása 30. évfordulóját, amiről mi is megemlékeztünk egy exkluzív Andrew Barta interjúval. Az évforduló jó alkalom volt arra, hogy a cég kihozza világsikerű előerősítője modernizált, kompakt pedál változatát. A SansAmp PSA 2.0 ugyanazokból 100%-ban analóg áramkörökből épül fel, melyeknek az előző változat ütős, jól reagáló, organikus hangzását köszönhette, és ami minden hangszerből a legjobbat hozta elő. Az új változatban csak a programozás és memória szekció tartalmaz digitális áramköröket. A kezelése továbbra is egyszerű maradt, és sokoldalúsága sem változott.



Az eredeti PSA 1.1 rack változtaban



Az új PSA 2.0 színpadon élőben és stúdióban egyaránt kiválóan használható, mint előerősítő, ugyanakkor Performance Mode-ba kapcsolva háromcsatornás effektpedálként is funkcionál, összesen 128 memória hellyel. A kétsávos EQ ±18dB-t emel vagy vág, a Buzz, Punch, Crunch, és Drive potikkal a túlhajtott hangzások különböző változatainak mértékét adagolhatjuk, a Gain gombbal még rátekerhetünk egy kis extra erősítést, míg a Trim szabályozóval a presetek hangerejét állíthatjuk. Az így beállított hangzások elmentése, és előhívása rendkívül egyszerű, csak megnyomjuk a Save gombot, vagyis nem kell hozzá pilótavizsga. Minthogy analóg eszközről van szó, az elmentett programok váltásakor és játék közben nem kell számolni semmiféle latency-vel. Az eszköz 49 előreprogramozott hangzással – melyben megtalálhatjuk számos klasszikus csöves gitár és basszushangzás analóg emulációját – és további 77 memória hellyel (plusz 2 bypass programmal) rendelkezik, ahová saját beállításainkat menthetjük el. A gyári beállításokkal és a saját elmentett hangzásainkkal szinte minden csöves erősítő hangzását magunkénak mondhatjuk. Stúdióban a PSA 2.0 használható direkt felvételhez vagy meglévő sáv feljavításához is, de izgalmas hangzásokat hozhatunk létre dobbal, fúvósokkal és basszussal is. Színpadon a SansAmp PSA 2.0 szolgálhat előerősítőként gitár- vagy basszusláda előtt lévő végfokhoz csatlakoztatva, küldhetünk róla jelet a P.A. rendszerre, (ez a két funkció használható egyszerre is) de különálló effektprocesszorként is hasznos lehet. Performance Mode-ra váltva a három lábkapcsolóval a leggyakrabban használt preseteket azonnal elérhetjük. Az eszközt felruházták MIDI képességgel is, így a programok eltárolása és előhívása külső MIDI vezérlővel is történhet. Hogy valami fogalmunk legyen arról, mit tud a SansAmp PSA 2.0, érdemes megnézni az eredeti verzió demó videóját.





A SansAmp PSA 2.0 pedál a tartozék 9V-os hálózati adapterrel üzemeltethető, hazai ára a Mezzoforte Hangszeráruházban 169 900 Ft. A Tech 21 termékek hazai és európai forgalmazója a SoundService.