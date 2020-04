Steinberg VST Connect szoftver távstúdiózáshoz Írásunkban kollégánk, Lippényi Gábor osztja meg tapasztalatait a távolról történő felvételre alkalmas Steinberg szoftverekkel kapcsolatban. Reméljük, hogy ezzel is némi segítséget nyújtunk azoknak a zenészeknek, akik kényszerű otthon tartózkodásuk során távoli társukkal készítenének felvételt. A Steinberg cég VST Connect szoftvere közel sem igazi újdonság, valamikor 2014-ben jelent meg és ma már a 4-es verziónál tart. Más hasonló jellegű, internetes zenélésre alkalmas alkalmazások mellett most, a vírus sújtotta időkben kapott nagyobb figyelmet és élénkült fel a fejlesztése. Ezért gondoltam én is arra, hogy érdemes lehet kipróbálni és a tapasztalatokat megosztani másokkal. A VST Connect elnevezés valójában több plug-in modult jelöl. A Cubase programon belül futó, úgynevezett host plug-in is kétféle variációban létezik. Az egyszerűbb, VST Connect SE a Cubase Pro program része. A külön megvehető VST Connect Pro több, profi felhasználáshoz fontos plusz tulajdonsággal rendelkezik, ezeket majd külön átnézzük. A csomag másik része az ingyenesen letölthető VST Connect Performer program, amelyet Windows és Mac platformra egyaránt telepíthetünk, illetve létezik egy iPad változat is (ez nem ingyenes, körülbelül 5 EUR-ért lehet megvenni). A program működési elve viszonylag egyszerű. A Cubase Pro programon belül, a VST Cloud menü részben elindítható a plug-in. A My Steinberg felhasználói e-mail címmel és jelszóval lehet felcsatlakozni vele a netre. Indításkor a Control Room részben a plug-in létrehoz egy monitor kimenetet, a Mixer részben egy bemenetet és egy VST Connect Record csatornát. Ezen kívül csak be kell állítanunk, hogy melyik hangkártya bemenetünket használjuk a visszabeszélés – Talkback – funkcióra. Az általunk adott monitor mixet (a Talkback mikrofon hangjával együtt) küldjük tömörített formában a fogadónak – a VST Connect Performer használónak – és a tőle érkező tömörített hangot vesszük fel a szokásos módon a VST Connect Record sávra. A tömörítés maximális felbontása 320 kbit/sec, ami azért elég jó sok mindenhez, de az első lényeges különbség az SE és a Pro változat között itt található meg. A Pro változatban, a háttérben a VST Connect Performer gépen tömörítetlenül is felvételre kerül az audió, és a felvételek után a fájlokat a Cubase gépről indítva át lehet töltetni. A Cubase VST Performer oldalon a programban alaphelyzetben három csatornáról vehetünk fel, akár keverve is egy sztereó sávra. Van egy mikrofon csatorna, egy hangszer csatorna és egy VST hangszer csatorna. Ez utóbbiba a gépen található VST hangszerekből tölthető be. A VST Connect képes MIDI információt is közvetíteni mindkét irányba. A Performer oldalon, a VST hangszerbe játszott MIDI is felvehető a Cubase oldalon. De a Cubase oldalról is küldhető MIDI és azt lehet MIDI kimenetre küldeni a Performer oldalon, és mondjuk egy hardver hangszert meghajtva, annak az audió jelét is visszavehetjük. A VST Connect esetében csak ennek az egy (adott esetben kevert) sztereó sávnak a felvétele lehetséges. A Pro verzióban, nyithatunk újabb sávokat, maximum 16-ig. Így, akár egy dobfelvétel, vagy kisebb, együtt játszós zenekari felvétel is megvalósítható úgy, hogy a tömörítetlen fájlok lehívásakor valódi soksávos felvételt kapunk. Valós időben ilyenkor is egy tömörített sztereó sávot hallgatunk.

Amikor a Cubase program áll, akkor a beszélgetésben persze van késés. Ezért a Talkback mikrofon a lejátszás vagy felvétel közben alaphelyzetben kikapcsol, így nem zavaró a mikrofonon esetleg átszűrődő zene, aminél nyilván késést tapasztalnánk. A zene és a rájátszott dolog mindkét oldalon egyébként szinkronban van, a Cubase esetében ezt a Control Room panelbe beépülő plug-in késés kompenzációja biztosítja. Videó kapcsolat is lehetséges a két oldal között. A videó panel a plug-in ablakban látható, ha épp ott nincs más használva, de külön, lebegő ablakban is megnyitható. Mindkét oldal paraméter beállítása egyébként elvégezhető a Cubase oldali részről, így a felvételi oldalon szinte egyáltalán nem szükséges stúdió ismeretekkel rendelkezni. Gyakorlatilag a felvételi oldalon egy számítógépre, egy megfelelő hangkártyára, és ha olyan felvétel, akkor egy vagy több mikrofonra van szükség. A VST Connect Pro verzióhoz használható egy ingyenes iPhone vagy iPad applikáció is, a Studio Pass, amellyel ugyan felvenni nem lehet, de a bejelentkező bele tud hallgatni a Cubase-ben épp megszólaló anyagba és hozzá is tud szólni. Ez is nagyon hasznos lehet egy más helyen tartózkodó producer vagy szerző esetében, hiszen így nem kell sok verziót átküldeni és javítgatni, hanem valós időben alakulhat mondjuk egy keverés vagy hangszerelés. Mivel a VST Connect változatoknak ugyanazon a frissítéseken kell lenni és a Studio Pass illetve a VST Connect Performer iPad változatához nem készült még el a legfrissebb változat, így ezeket nem tudtam még kipróbálni. A VST Connect programot sikerült tesztelgetni és „élesben“ is felvenni vele. Néhány dologra rá kellett jönni és vannak még benne kisebb-nagyobb hibák. Mivel a fejlesztés, mint az elején említettem most felgyorsult, így ezek remélhetőleg hamar javításra kerülnek. Ezekkel együtt a rendszer most is használható. Lényeges persze a viszonylag gyors és stabil internet kapcsolat mindkét oldalon. Hozzá kell szokni a kommunikáció viszonylagos lassúságához is. Ezzel együtt a mai időkben ez sokszor az egyedüli felvételi lehetőséget jelentheti, mint ahogy nálam is, a Szlovákiában tartózkodó énekessel most csak így tudtunk dolgozni. Mint az elején említettem, a VST Connect SE változat a Cubase Pro része és a Cubase 7 megfelelő változatától használható ingyenesen. A Cubase VST Connect Pro online megvehető a Steinberg Shop oldalán, az ára 149 EUR, emellett teljes értékű, 10 napig működő próba verziót is letölthetünk a termék oldaláról. - Lippényi Gábor - Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó