Jön a Zoom csúcs modellje, a H8 Handy Recorder 12 sáv egyidejű felvétele, cserélhető kapszulák, alkalmazás központú érintőképernyős kezelőfelület, a H8-at a mobil hangfelvételek szinte minden létező feltételére felkészítették. A Zoom július 2-án mutatta be új H8 Handy Recorderét, mellyel tovább bővítette hordozható kézi felvevőinek kínálatát. Az érintőképernyő és a különböző felvételi feladatokhoz fejlesztett alkalmazások, a hat bemenet – négy XLR és két XLR/TRS – mindenképpen újdonságnak számítanak. A H8 is rendelkezik X/Y mikrofon modullal és megörökölte elődjei cserélhető kapszula rendszerét is, ami rendkívül széles felhasználási területen történő alkalmazását teszi lehetővé. Zoom H8

A H8 az új csúcsmodell a Zoom régóta népszerű hordozható felvevőinek sorában, és az első, amelyik érintőképernyős kezelőfelületet kapott. A gyártó szerint az alkalmazás központú kezelőfelület képessé teszi a H8-at, hogy tökéletes minőségű audio felvételt készítsen legyen szó zenéről, kültéri felvételről, podcastról vagy filmes felhasználásról, ugyanis mindegyikhez dedikált beállításokat és kezelőszerveket rendeltek. A Field App ideális különböző kültéri, vagy helyszíni hangok, konferenciák stb. rögzítésekor. Egyszerű és gyors hozzáférést biztosít a nagyméretű sávonkénti kijelzőkhöz, a mélyvágó szűrőkhöz, zajzárhoz, kompresszorhoz és limiterhez. A Music App minden olyan kezelőszervet kezünk ügyébe helyez, amire egy többsávos felvételnél szükségünk van. A kezdőképernyőn az összes bemenetet látjuk féderekkel és kivezérlésjelzőkkel. Amelyik sávot állítani szeretnék, arra rákoppintunk, és az így megjelenő új ablakban már 3 sávos EQ, panoráma gomb és Send szabályzó áll rendelkezésünkre, az utóbbival az adott csatorna jelét küldhetjük az effekt szekcióba. Music app állásban a 10 bemenettel és 12 sávval könnyen rögzíthetünk egy egész zenekart, keverésre, rájátszásra, a felvétel EQ-zására és kompresszálására is lehetőségünk van. USB-n keresztül csatlakozhatunk a Zoom Guitar Lab szoftveréhez, ami erősítők és effektek szinte végtelen tárházát teszi elérhetővé. A Podcast App használatakor négy dedikált gomb (Sound Pad) áll rendelkezésünkre, hogy effekteket, szignálokat, zenei bejátszásokat indítsunk. Használhatjuk a 13 gyári mintát, vagy SD kártyáról betölthetjük a sajátjainkat. A Podcast App négy mikrofon csatornát és további két Sound Pad csatornát tud kezelni.

Ki- és bemenetek



Hardver oldalon a H8 négy XLR bemenetet (1-4), két nagyimpedanciás XLR-1/4″ kombó csatlakozót (A/B), melyek vonalszintű jelek fogadására is alkalmasak, valamint a Zoom cserélhető kapszula rendszerét kínálja a felhasználónak. Fantom tápot is kapunk, mely egymástól függetlenül kapcsolható az 1-4 és A/B bemenetekre. Monitorozás céljára használhatjuk a sztereó vonal kimenetet, és/vagy a fejhallgató kijáratot. A vonalkimenettel a H8-at kamerához is csatlakoztathatjuk. Az USB port alkalmassá teszi a H8-at adattárolásra, csatlakozhatunk a Guitar Lab szoftverhez és egyben többsávos audio interfésszé varázsolja a H8-at, amit így PC-vel, Mac-kel, iPaddel, használhatunk 12 csatorna egyidejű rögzítéséhez, akár 96 kHz/24 bit minőségben.

Next Generation kapszula rendszer

A H8 ugyanazzal a Next Generation cserélhető kapszula rendszerrel működik, mint amit a H5 és H6 bemutatásakor már megismertünk. A gyártó szerint a rendszer visszafelé kompatibilis a H6-tal, és ugyanazzal az XYH-6 dual kapszulával szállítják, mint a H6-ot. A tartozék XYH-6 X/Y kapszula két kiváló minőségű kardioid, egyirányú mikrofont tartalmaz. Ezek a mikrofonok az előttük lévő jelekre a legérzékenyebbek és kevésbé érzékenyek az oldalról és hátulról érkező jelekre. A két mikrofon beállítási szöge könnyedén állítható 90 fokról 120 fokra a szélesebb sztereóhangkép érdekében. Az X/Y mikrofon technika akkor használható a legjobban, amikor viszonylag nagy területet akarunk „lefedni” ugyanakkor középről is tiszta, határozott hangot akarunk felvenni, vagyis bármilyen élő sztereó felvételhez alkalmas. Igényeinknek és a felhasználási célnak megfelelően a tartozék mikrofon kapszulát az alábbiakban felsorolt kapszulákra cserélhetjük. VRH-8

A VRH-8 egy ambiszónikus mikrofon kapszula, melyben négy kondenzátor mikrofon teszi lehetővé a precíz térhatású 360°-os audio felvétel készítését. A beépített gyorsulásmérő szenzor (accelerometer) garantálja, hogy a kapszula mindig megfelelően álljon, míg a fedélzeti ambiszónikus dekóder elkészíti a szükséges konverziókat, amivel az utómunkálatoknál időt takaríthatunk meg. XAH-8

Az XAH-8 az XY / AB mikrofon pozíciót kombinálja, így kristálytiszta sztereó felvételeket készíthetünk vele. A kapszulák könnyedén forgathatók a közeli XY pozícióból széles AB helyzetbe, ami széles, nagyterű sztereó felvételekhez ideális. EXH-8

Végül a zenészeket talán legjobban érintő EXH-8 kapszuláról essen szó, mellyel további négy XLR bemenetet kapunk. Ezt a kapszulát csatlakoztatva válik a H8 igazi kompakt hordozható stúdióeszközzé, hiszen így már összesen 10 XLR bemeneten küldhetünk jelet a H8-ra felvételkor. A többi XLR bemenethez hasonlóan az EXH-8 bejáratait is dedikált Gain gombbal és Pad kapcsolóval látták el, ezek a bemenetek is kapcsolható +24/+48V fantom tápot biztosítanak, így akár kedvenc kondenzátor mikrofonunkat is használhatjuk.

Extrák és tartozékok

A Zoom új felvevőjében is rendelkezésünkre állnak a korábban megismert extra felvételi módok, így az Auto Record, Pre Record és Backup Record. Természetesen az olyan hasznos funkciókról – melyek az előző változatokban is rendelkezésünkre álltak – mint pl. kromatikus hangoló, metronóm, vagy a lejátszás sebességének szabályzása, ezúttal sem kell lemondanunk. A H8 az opcionálisan megvásárolható BTA-1 Bluetooth adapter segítségével bármelyik alkalmazás módban okostelefonról is vezérlehető, így pl. a szintszabályzás, REC, PLAY, STOP funkciók. A H8 SD, SDHC, és SDXC memória kártyákat tud fogadni maximum 512 GB méretig. A felvételek BWF-kompatibilis WAV vagy MP3 fájlformátumokban készülnek 44.1 kHz/16 bit, 44.1 kHz/24 bit, 48 kHz/16 bit, 48 kHz/24 bit, 96 kHz/16 bit és 96 kHz/24 bit minőségben. A Zoom H8-hoz megkapjuk a Cubase LE és a Steinberg WaveLab Cast szoftverek ingyenes letöltési lehetőségét is. A Zoom H8 megjelenése augusztus folyamán várható, tájékoztató ára 159 900 ft.

