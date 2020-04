Itt a Zoom továbbfejlesztett H6 Black Handy Recordere A Zoom április első napjaiban mutatta be új H6 Black Handy Recorderét, ami talán csúcstartó kategóriájában a kompakt, sokoldalú kézi audió felvevők mezőnyében. A H6 Black kézi felvevő egyaránt alkalmas stúdióminőségű zene rögzítésére, filmes területen történő felhasználásra, vagy akár podcast céljaira is. Jelen kézi felvevő elődje még 2013 nyarán jelent meg, később 2014-ben, egy összehasonlító teszten maga mögé utasította a piac négy másik neves „versenyzőjét”. A H6 Black fontos és alapvető eszköze lehet minden olyan zenésznek, zeneszerzőnek, aki professzionális teljesítményt vár el egy hordozható felvevő eszköztől, amivel bárhol stúdióminőségű felvételt készíthet. A H6 Black modell csúcskategóriát képviselő, rendkívül alacsony zajszintű mikrofon előerősítőkkel, cserélhető bemeneti kapszulákkal, nagy színes LCD kijelzővel, négy mikrofon/vonal bemenettel és hatsávos rögzítési képességgel büszkélkedhet. A Zoom H6 Black azonban nemcsak felvevő eszközként használható: több csatornás sztereó USB interfészként is munkába állíthatjuk PC-hez, Mac-hez és iPad-hez is. Bemenetek A Zoom H6 Black alapból négy elsődleges XLR/TRS kombó bemenetet kínál, melyek mikrofon, vagy vonal szintű jel fogadására alkalmasak. Mindegyik bemenethez dedikált Gain szabályzó és Pad kapcsoló tartozik, és a bemenetek 12 V, 24 V, valamint 48 V fantom tápot is biztosítanak. A készüléket a tartozék XYH-6 X/Y kapszulával felszerelve kapjuk, ami két kiváló minőségű kardioid, egyirányú mikrofont tartalmaz. Ezek a mikrofonok az előttük lévő jelekre a legérzékenyebbek és kevésbé érzékenyek az oldalról és hátulról érkező jelekre. A két mikrofon beállítási szöge könnyedén állítható 90 fokról 120 fokra a szélesebb sztereóhangkép érdekében. XYH-6 X/Y kapszula Minthogy az eszköz (mikrofon) kapszulái cserélhetők, az elsődleges bemenetekhez jön még további két bemenet, ha bármelyik kapszulát (X/Y, MidSide, Shotgun, vagy dupla XLR/TRS Combo) csatlakoztatjuk a felvevőhöz. A készülékhez tartozó XYH-6 X/Y kapszula egy további, másodlagos mikrofon/vonal bemenettel is rendelkezik, külső jel, vagy mikrofon számára. Ha ehhez az 1/8”-os mini jack aljzathoz csatlakoztatunk valamit, akkor az X/Y mikrofonok némítva lesznek. Kimenetek A H6 Black vonalkimenete egy sztereó mini jack aljzat, ami a H6 Black alján, az LCD kijelző alatt került elhelyezésre, és a belső keverő sztereó jelét továbbítja. A vonalkimenet lehetővé teszi, hogy pl. kamerára küldjünk jelet, miközben a fejhallgató kimeneten monitorozzuk a felvételt. A H6 Black USB portja, ami az oldal panelen, az LCD kijelzőtől jobbra található, vagy kevert sztereó jelet, vagy a hat bemenet hat független jelét továbbítja, az USB menü „Audio Interface” menüpontjának beállításától függően. Mindezek mellett a H6 Black 1/8”-os fejhallgató kimenettel is rendelkezik, melyhez külön hangerő szabályzó tartozik. A visszahallgatást segíti a beépített hangszóró, amely a felvett anyag gyors, monó visszajátszására alkalmas.

Működés

A nagyméretű színes LCD kijelzőn még sötétben is jól követhetjük az eszköz működését, a könnyen kezelhető menürendszerben pedig a rendelkezésünkre álló Mélyvágó szűrőt, Kompresszort, vagy Limitert is bevethetjük. Az Auto Record, Pre Record és Backup Record funkciók nagy segítségünkre vannak felvételkészítés közben. (Backup Record: a H6 Black automatikusan tárol egy biztonsági felvételt 12dB-lel alacsonyabb szinten, mint a beállított felvételi szint, ily módon védelmet nyújtva a torz felvételek ellen.) Természetesen olyan hasznos funkciókról – melyek a korábbi változatokban is rendelkezésünkre álltak – mint pl. kromatikus hangoló, metronóm, vagy a lejátszás sebességének szabályzása, ezúttal sem kell lemondanunk. Az eszköz a felvételeket WAV formátumban (mintavételi frekvencia: 44.1/48/96 kHz, felbontás: 16/24 bit) rögzíti SD kártyára, maximum 128 GB-ig. A H6 Black mp3-ban is képes felvételt készíteni 44.1 kHz / 48-320 kbps minőségben, de ilyenkor egyidejűleg csak két sávot lehet rögzíteni. Az új H6 Black négy AA elemmel, vagy az opcionálisan megvásárolható AD-17 adapterrel üzemeltethető. Elemekkel folyamatos felvétel esetén is 20 óra üzemidő érhető el.

Felhasználási területtől függően, opcionálisan még számos tartozékkal bővíthetjük a kézi felvevőt, ezekből a legfontosabbak a következők: MSH-6 Mid-Side mikrofon kapszula

SGH-6 Shotgun mikrofon kapszula

SSH-6 Sztereó Shotgun mikrofon kapszula

EXH-6 Dual XLR/TRS kombó kapszula Mi van a dobozban?



H6/BLK Handy Recorder

XYH-6 X/Y mikrofon kapszula

4 db AA elem

Cubase LE & WaveLab LE szoftverek ingyenes letöltő kódja

Quick Guide kezelési útmutató

Tájékoztató ár: 144 900 forint Technikai specifikáció: Zoom A Zoom európai és hazai forgalmazója a Sound Service.