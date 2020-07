IK Multimedia AXE I/O SOLO interfész gitárosoknak Az IK Multimedia az AXE I/O SOLO modellel bővítette gitárra optimalizált topkategóriás interfészeinek sorát. Az AXE I/O SOLO egy kompakt, 2 bemenettel és 3 kimenettel ellátott USB audio interfész, melyet – mint az alábbiakból kiderül – kifejezetten gitárosok számára terveztek, és a gitár felvételeket megkönnyítő extrákkal szereltek fel. Az új modell tulajdonképpen a gyártó nagyobb Axe I/O interfészének könnyebben hordozható, kisebb és kedvezőbb árú változata. Az AXE I/O SOLO egy hangszerbemenettel rendelkezik, melyhez több gitárhangzás optimalizáló lehetőséget is kapunk, de nem kell lemondanunk mikrofon bemenetről sem, ez az eszköz is megkapta az IK csúcskategóriás mikrofon előerősítőjét. A 24-bit 192 kHz-es felbontással dolgozó konverterek pedig rendkívül széles dinamika tartományban garantálják a kristálytiszta hangminőséget. Gitáros extrák

A gitár bemenetnél egy kétállású Active/Passive kapcsolóval választhatunk a gitárunknak megfelelő bemeneti szint között. Az AXE I/O SOLO egyik igazi különlegessége a Z-Tone szabályzó, mellyel beállíthatjuk azt az impedancia szintet, amivel gitárunk a legjobban illeszkedik egy adott erősítőhöz, vagy effekthez a virtuális gyűjteményünkből. További színezésre ad lehetőséget a JFET/PURE kapcsoló: ha inkább melegebb, közepekre fókuszált, analóg ízű hangzásra vágyunk, a kapcsolót JFET állásba kapcsolva érhetjük el, ha azonban maximális tisztaságra, színezetlen hangzásra és nagyobb dinamika tartalékra van szükségünk, válasszuk a PURE állást. További gitárcentrikus extra a dedikált (többi kimenettől független) AMP OUT, mellyel nulla jelkéséssel földelési zaj és DI box nélkül integrálhatjuk egy bemikrofonozott gitárerősítő hangját a felvételünkbe. A mikrofont az interfész mikrofon bementére csatlakoztatva a gitárjel „tiszta” másolatát is rögzíthetjük felvétel közben, és a későbbiekben tovább kísérletezhetünk különböző virtuális vagy valódi erősítő és effekt beállításokkal. Ki- és bemenetek

A kapcsolható fantomtáppal is ellátott XLR/jack kombó mikrofon bemenet az eszköz hátsó paneljén kapott helyet. Két 6,3 mm-es szimmetrikus vonal- és egy fejhallgató kimenetet kínál az interfész, valamint egy Monitor gombot, mellyel monitorozásnál a bemenő jel és a visszajövő jel arányát állíthatjuk nulla latency-vel. Középső állásban a két jel aránya egyenlő, balra tekerve a potit a direkt jel, jobbra tekerve a DAW-ből jövő jel szintjét növelhetjük, a Monitor gomb mind a fejhallgató, mind a két vonalkimenetre hatással van. Két további kimenet szolgál külső expression- vagy kapcsolópedál csatlakoztatására, olyan paraméterek, mint pl. Wah, Volume, FX szint valós idejű vezérlésére, a MIDI In/Out pedig külső MIDI eszköz csatlakozását teszi lehetővé. Programcsomag

Az interfész mellé komoly programcsomagot kapunk: az AmpliTube 4 Deluxe több mint 140 gitár és basszus erősítőt, ládát és effektet tartalmaz, T-RackS 5 a keveréshez masztereléshez tartalmaz hasznos eszközöket, az Ableton Live 10 Lite szoftverrel pedig könnyen rögzíthetjük felvételeinket. Tájékoztató ár: 106 000 Ft.